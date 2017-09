Viktig seger mot Europalaget!

Under söndagen gästades Kalmar FF av Östersunds FK. I Kalmars startelva lämnades Papa Dioufs plats i anfallet till Filip Sachpekidis. Mikael Dyrestam lämnades utanför truppen på grund av en knäskada, och Emin Nouris avstängning öppnade för Stefan Larsson. Under matchen agerar laget alltmer som en 3-4-3 uppställning som övergick till en fembackslinje i försvarszon.







Östersunds första möjlighet blir en farlig sådan. Den före detta Kalmarspelaren



I den 19:e minuten kommer gästernas möjlighet att ta ledningen i matchen.



Efter kvitteringen vaknar Kalmar till. Romario får ännu en möjlighet och drar till med ett skott som går någon meter utanför. Man får en ypperlig möjlighet att ta ledningen i matchen när Fejzullahu kommer på kontring. Erton försöker nå Romario med en passning, men den blir dock för hård vilket leder till att kontringen rinner ut i sanden.



Under slutet av den första halvleken fortsätter Kalmar att trumma på för ett ledningsmål. Dock vill inte siktet vara inställt under ribban. Lagen går till pausvila med ställning 1-1.



I den andra halvleken delar domare Kaspar Sjöberg ut matchens första varning till Romario efter en sen satsning på



Gästernas Johan Bertilsson är pigg under dagens match. Spelaren har återigen ett bra skottläge, men



Jonathan Ring är mycket nära att ge Kalmar ledningen med en skruvad boll som dock hamnar utanför. I samma situation hamnar domaren i diskussion med



I den 70:e minuten genomför Kalmar sitt första byte i matchen, när Fejzullahu utgår och ersätts av

Minuten senare har Jonathan Ring bollen. Efter en strålande prestation då han löper förbi tre motståndare så placerar han elegant in bollen bakom Andersson i gästernas mål framför en hemmaklack i extas.



Kalmar genomför ytterligare två byten. Sachpekidis och Romario byts ut, och ersätts av



Efter en bra lagprestation och individuella prestationer står Kalmar som segrare när domaren Kaspar Sjöberg blåser av matchen inför 4602 åskådare på ett Guldfågeln Arena som badade i solljus denna söndagseftermiddag. Kalmar ligger efter söndagens seger på en tolfte plats i årets Allsvenska med 29 inspelade poäng på 25 matcher.



Nästa match spelas den 1 oktober klockan klockan 17.30 på Behrn Arena mot Örebro SK.

VI ÄR KALMAR!



Sammanfattning:

Kalmar FF-Östersunds FK 2-1(1-1)

Publik: 4 602 personer

2017-09-27

