Hammarby-IFK Norrköping 0-2 Sviten på Telo2 blir allt längre

IFK var tillbaka på ett underlag som passade laget bra mycket bättre än i senaste matchen mot HBK på Örjansvall. Om IFK har arenor där man definitivt inte trivs, som Borås Arena eller Friends Arena är Telo2 raka motsatsen. Nu var det åttonde allsvenska matchen som IFK spelade på favoritarenan och ännu är man utan förlust!

Att Daniel Sjölund var tillbaka på mittfältet märktes tidigt i matchen, laget spelade med det metodiska lugn som är Daniels särmärke samtidigt som Bajen inte kom upp i den intensitet som man brukar visa i derbymatcherna. IFK rullade inledningsvis boll på ett sätt som man blivit bortskämd med de senaste åren. Bajen fick inte till mycket de första 45 minuterna. Slarvigt passningsspel och missriktade skott var vad man visade upp och största syndaren var Pekingfostrade Tankovic som sköt flitigt men hade svårt att träffa målet.Nikola Tkalcic fick chansen från start som wing-back och Sjölund var tillbaka på mittfältet på bekostnad av Dagerstål. Vidare flyttades Skrabb upp som forward. Till att börja med till höger men en bit in i halvleken bytte han och Jakobsen kant. Under säsongen ojämne Moberg Karlsson väntar tillökning i familjen och var inte med i truppen.IFK har långtidsskador på Andreas Blomqvist , Castegren och Marwan Bazi, den senare är dock inte långt borta från tävlingsspel igen.Bajen saknade Mads Fenger , Junior och Leo Bengtsson p.g.a. skador. I och med att Hamad fick sin tredje varning i derbyt mot DIF senast fanns han inte med i Hammarby s laguppställning.IFK satte an tonen redan efter 3 minuter då Skrabb hittade Kalle med ett inlägg men nicken från Kalle var tam.I fjärde minuten kom Jakobsen loss på vänsterkanten efter bra samspel med Tkalcic, men hans inlägg gick över kortlinjen.IFK fortsatte trumma på och efter en suverän passning från Sjölund i djupled till Thorarinson lyckades denne styra bollen med hälen till Jakobsen som fintade sig fri och satte distinkt 0-1 med en tunnel på täckande Hammarbyback och förbi den skymde Wiland i sjätte minuten.I minut 13 blev Degerlund träffad i huvudet av ett hårt skott från Kalle, tog räkning men var snart i spel igen.IFK fortsatte skapa chanser och tillät bara sporadiskt Hammarby att komma nära mål, men det slutade oftast i resultatlösa hörnor.Fram mot 30 minuters spel skapade IFK sedan fler chanser. Både Thorarinsson, Sjölund och pigge Jakobsen hade skott som mycket väl kunnat resultera i ytterligare mål. Den senare blev också bryskt fälld på straffområdeslinjen utan åtgärd från domaren.i 31:a minuten slarvade Smith på mittplan och Bajen kontrade snabbt men det slutade återigen med en resultatlös hörna.IFK fortsatte att vända spelet snabbt när man vunnit boll men den sista avgörande passningen slarvade man med.I 34:e minuten kom så 0-2 genom Thorarinsson. Efter ett kraftfullt genombrott av Sjölund där han tryckte sig förbi en för dagen anonym Bakircioglu kom bollen till Skrabb som fick sträcka ut och via hälen hamnade bollen hos Jakobsen som spelade vidare till en fristående Thorarinsson som satte bollen distinkt bakom Wiland.Sista 10 minuterna av första halvlek jämnade spelet ut sig och chanserna fördelades ganska jämnt mellan lagen. Tankb som ovic och Skrabb sköt båda utan att träffa mål. Skrabb som varit pigg och tillsammans med Jakobsen varit inblandad i mycket av det IFK skapade fick en billig varning för något som såg ut som ett hopslag.Domare lade på 2 extraminuter, mest beroende på händelsen när Degerlund träffades av Kalles skott.Bajen inledde andra halvlek med mera energi jämfört med första halvlek. Dibba var ständigt på språng men mötte övermäktigt motstånd i form av en IFK-backlinje som inte gick bort sig utan hela tiden hade täckning bakåt mot en säker David i målet. Tankovic fortsatte som tur var att skjuta utan framgång. Han fick igenom ett vasst skott i 51:a minuten men David gjorde en vass parad på det välriktade skottet. Efter en hörna försökte sig Dibba på en bicycleta men bollen gick över mål.Skyttekungen Kalle verkade ha tankarna på förestående barnafödande, han ska bli pappa vilken dag som helst, och både spelet och avsluten var inte av den klass han visat upp under årets allsvenska.I 70:e minuten kom något ovanligt i den här matchen, ett felpass av Ante, det ledde så småningom till en bra hörna men DMN var på sin vakt.Krusnell fick gult kort efter en ful satsning på Linus, kort därpå sköt Jakobsen ett bra skott, det var första riktiga chansen för IFK i andra halvlek.70 Varning på Dibba efter att ha dragit i Ante som var på väg framåt i en farlig kontring. Sedan fick Daniel Sjölund sin nästan obligatoriska varning efter ojust spel.IFK gjorde några byten på slutet, Skrabb ut, Dagerstål in exempelvis.En trött Dibba som inte kom någonstans mot ett kompakt IFK-försvar byttes ut mot Romulu Båda lagen ville framåt men det slutade oftast med resultatlösa hörnor.IFK hade återigen mera boll i slutet av matchen och skapade flera vassa chanser genom bl.a. Jakobsen och Kalle. Kalle hade sedan hela målet öppet i 76:e minuten men killerinstinkten fanns inte för dagen och tillfället rann ut i sanden. Jakobsen som var mycket skottvillig i den här matchen prövade på nytt i 78:e minuten efter en felpassning från Hammarby.I minut 81 kom Romulu med fart men nicken gick över. För en gångs skull var Ante inte med på noterna.DMN fick göra en bra räddning på skott från Andersen i 84:e, varpå IFK svarade i 87:e på ett skott från en för dagen nästan anonym Kalle. Det här var inte Kalles kväll, låg för långt bak i banan och visade prov på dålig bolltouch mest hela matchen. Inte heller Linus var på spelhumör, rollen som wing-back är nog inte den optimala för hans del.IFK visade upp ett helt annat spel, åtminstone i första halvlek, än det som gjorde att man förlorade mot bottenlaget HBK senast. Till stor del beroende på att spelmotorn Daniel Sjölund var tillbaka och skänkte trygghet på mittfältet.Andra halvlek var inte lika övertygande men i och med att Bajen inte var på tå för dagen blev segern rättvis och kändes aldrig hotad eftersom IFK hade full kontroll på Hammarbys för dagen uddlösa offensiv Alexander Jakobsen var på spelhumör och skojade friskt med motståndarna med aviga finter men hann även visa upp att han har ett bra skott.IFK kändes kompakt och när 3-4-3 fungerar agerar IFK som ett lag med chans att spela till sig en tätplacering. Nu passerade man Östersund och är på samma poäng som Häcken men med betydligt sämre målskillnad. Så fjärdeplatsen är inom räckhåll! MFF. DIF och AIK verkar man inte komma ifatt, men varje placering är viktig, inte minst när gruppspelet i Svenska Cupen ska börja.Mål: 0-1 Jakobsen (6) 0-2 Thorarinsson (34): Wiland - Saevarsson, B.Paulsen, Degerlund (46 Krusnell), Solheim - Ar.Smarason, Bakircioglu (46 Asaad), Andersen - Svendsen, Dibba (72 Romulo), Tankovic: D.Nilsson - Smith, A.Johansson, Fjoluson - Wahlqvist, Thorarinsson, Sjölund, Tkalcic - Skrabb (72 Dagerstål), Holmberg (90+1 Hadenius), Jakobsen (86 Sigurdsson)Publik: 21 337 Domare: JohannessonVarningar; Hammarby:Krusnell, Dibba IFK: Skrabb, SjölundÖstgötaporten måndag 16 oktober 19.00IFK-Malmö FF