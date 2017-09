Östgötaporten, 2017-09-19 19:00

IFK Norrköping - Häcken



Ahmed Yasin är en av Allsvenskans hetaste spelare just nu och den Peking måste se upp med.

Inför IFK Norrköping - BK Häcken

På tisdagkvällen möter IFK Norrköping formstarka BK Häcken hemma på Parken.

Under det senaste landslagsuppehållet gjorde manager Jens Gustafsson ett antal förändringar efter den formsvacka laget hade gått igenom. Han bytte spelsystem till 3-4-3 och förändrade spelet en aning. Mot Jönköping borta resulterade det i tre poäng efter en svajig första halvlek, men okej andra. I förra matchen mötte Peking Kalmar FF. Trots en mycket bra prestation blev det bara 1-1.



Efter matcher mot två lag långt ned i tabellen ställs Norrköping nu mot formstarka BK Häcken, som hade en tung inledning på året trots höga förväntingar och många toppspelare. Nu under hösten har de vaknat till och är uppe i nio raka matcher utan förlust. Häcken visade ett styrkebesked i senaste matchen då de vann med 3-0 mot Elfsborg och vann skottstatistiken med 22-4. Talande siffror.



Förändringar i elvan?

Förra matchen saknades Linus Wahlqvist på grund av avstängning. Nu är han åter tillgänglig, men frågan är i vilken position det blir. Han kan antingen gå in som höger wingback och ha en mer offensiv roll än vanligt, eller ta Smiths plats som till höger i trebackslinjen, Jag tror han skulle klara av den sistnämnda positionen bra, även om han inte spelat där. Linus Wahlqvist fick en skavank på lördagsträningen så det är inte hundra att han startar.



I övrigt blir det intressant att se om Daniel Sjölund får plats i laget. Han har gjort två starka inhopp och enligt betygsättare Gunnar Käll var Daja bättre än både Gudi och Filip senast, trots att han bara spelade 20 minuter.



Trolig startelva:

David Mitov Nilsson - Eric Smith, Kalle Holmberg, Simon Skrabb Andreas Johansson , Jon Gudni Fjoluson - Linus Wahlqvist, Daniel Sjölund, Gudmundur Thorarinsson, Nikola Tkalcic - Alexander Jakobsen



Det finns flera positioner med mycket konkurrens i nuläget. David Moberg Karlsson , Johannes Vall och Filip Dagerstål hamnar utanför i det här förslaget, men det är mycket möjligt att alla tre startar. Simon Skrabb gjorde en helgjuten insats som wingback senast och kanske får chansen i den rollen ännu en gång.



Formstarkt Häcken med supertrio längst fram

Hisingelaget BK Häcken har ett antal långtidsskador. Jasmin Sudic, Alhassan Kamara och Alexander Farnerud är skadade resten av säsongen. Kari Akrivuo är småskadad och inte med mot IFK. Juhani Ojala har haft skadeproblem men är med i matchtruppen.



Häcken har som sagt en fin formkurva och har gjort nio mål samt plockat nio poäng de tre senaste matcherna. En viktig del i detta är nyförvärvet Ahmed Yasin, som kommit in och gjort succé med sju mål under hösten. Dessutom har Paulinho och Nasiru Mohammed kommit upp i toppform efter skador och avstängningar. Tillsammans utgör de tre en fruktad anfallstrio.



Trolig startelva:

Peter Abrahamsson - Joel Andersson, Emil Wahlström , Rasmus Lindgren, Egzon Binaku Erik Friberg , Alexander Faltsetas, Mohamed Abubakari - Nasiru Mohammed, Paulinho, Ahmed Yasin.



Fem raka segrar

De senaste säsongerna har IFK Norrköping haft lätt för Häcken. 2015 vann de med 3-1 respektive 2-0, 2016 2-1 och 3-1, och den här säsongen slutade bortamötet 2-1 till Peking. Förhoppningsvis fortsätter det på den inslagna vägen.



Nu fyller vi Parken och ser till att ta tre enormt viktiga poäng i toppstriden. Peking har god chans på europaplatserna ännu! De senaste säsongerna har IFK Norrköping haft lätt för Häcken. 2015 vann de med 3-1 respektive 2-0, 2016 2-1 och 3-1, och den här säsongen slutade bortamötet 2-1 till Peking. Förhoppningsvis fortsätter det på den inslagna vägen.Nu fyller vi Parken och ser till att ta tre enormt viktiga poäng i toppstriden. Peking har god chans på europaplatserna ännu!

1 KOMMENTARER 277 VISNINGAR 1 KOMMENTARER277 VISNINGAR JONATAN HÄGGSTRÖM WEDDING

jonatanhw@gmail.com

På Twitter: jonatanhw

2017-09-18 19:30:20

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-09-18 19:30:20

IFK Norrköping

2017-09-16 00:24:00

IFK Norrköping

2017-09-16 00:14:00

IFK Norrköping

2017-09-14 13:04:00

IFK Norrköping

2017-09-10 21:42:03

IFK Norrköping

2017-09-10 19:55:00

IFK Norrköping

2017-09-09 13:10:00

IFK Norrköping

2017-09-05 14:27:00

IFK Norrköping

2017-09-04 18:27:52

IFK Norrköping

2017-09-03 12:55:00

ANNONS:

På tisdagkvällen möter IFK Norrköping formstarka BK Häcken hemma på Parken.IFK-laget som helhet får mer än godkänt, en trea med mersmak efter en gedigen insats mot ett av allsvenskans formstarkaste lag. 3-4-3 fungerar allt bättre och vi tror det finns mera att ta ut av laget och enskilda spelare. Daniel Sjölund kom in och visade gamla takter, men vi väljer ändå Simon Skrabb till Matchens spelare i IFK. Simon ser allt bättre ut efter återkomsten från skada och börjar visa upp de kvaliteter som var anledningen till att han värvadesIFK första oavgjorda sedan 0-0 mot AIK hemma blev resultatet av den andra småländska trippen på en vecka. En duktig Kalmarmålvakt i form av Lucas Hägg-Johansson hindrade IFK att återvända till Östgötaporten med 3 poäng. 4 poäng på 2 knepiga bortamatcher är mer än godkänt. Förhoppningsvis börjar man åter vinna hemmamatcher snart, varför inte redan mot Häcken på tisdag?På fredag är IFK ”on the road again”. Senast var det E4 i sydvästlig riktning, nu blir det E22 söderut. E22 eller Europaväg 22 är en öst-västlig europaväg, som går mellan Isjim i Ryssland och Holyhead i Storbritannien via Lettland, Sverige, Tyskland och Nederländerna. IFK tar nu spelarbussen t.o.r. på denna Europaväg de 245 kilometrarna till Kalmar.Efter en stark andra halvlek lyckades IFK, med ett nytt spelsystem, vända underläge till seger på Stadsparksvallen under söndagskvällen. Segerskytt för IFK blev Kalle Holmberg som även tillhörde de bästa på planen.Jens Gustafsson fick utdelning på sitt nya spelsystem. IFK Norrköping bortaslog Jönköping med 1-2 och nu slåss laget om topplaceringarna.Nu är allsvenskan igång igen efter landslagsuppehållet. 22:a omgången står för dörren och för IFK gäller det att bevisa om man är fågel eller fisk efter en del tunga spelarförluster. För våra motståndare handlar det mer om att kämpa för överlevnad i den högsta serien!Vi på redaktionen har valt att sätta ihop IFK Norrköpings övergångar från när klubben tog guld och tappade stor del av truppen till idag, september månad 2017. Hur mycket har egentligen Peking tappat och återinvesterat sedan man tog guld 2015 nere i Malmö?Augusti månad kan för Norrköping summeras med två allsvenska vinster och lika många förluster. Utöver detta hann laget även med att gå vidare till Svenska Cupens gruppspel genom att tämligen enkelt besegra Bollnäs. Jämfört med den nattsvarta julimånaden får augusti ändå ses som ett fall framåt, även om Norrköpings spel fortfarande har en hel del mer att önska. Baserat på spelarbetygen från månadens tävlingsmatcher utses sommarens nyförvärv Alexander Jakobsen till månadens spelare i IFK.Exilsnokarna Stockholm fyller i höst 10 år som falang. För att fira detta tog vi bussen ner till matchen mot Östersund. Innan matchen bjöd manager Jens och ordförande Peter på sig själva, genom att svara på frågor i en timme innan avspark!