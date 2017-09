Linus var den bäste IFK:spelaren i förlusten mot Halmstad

Spelarbetyg efter Pekings förslust

IFK Norrköping förlorade tungt med 2-1 mot Halmstad efter en underkänd insats. Många spelare underpresterade rejält.

David Mitov Nilsson 2

Ett antal viktiga räddningar och en fantastisk reflexräddning kort innan HBK:s 2-0-mål. Kan inte lastas för något av målen utan ska ha beröm för många bra aktioner. Betyget säsnks dock av att David hade väldigt svårt i spelet med fötterna. Nära att klanta till det rejält ett par gånger och slog några farliga felpass in i mitten.



Eric Smith 3

En av de få som spelade i sin normalnivå. Få misstag, många bra brytningar och räddningsaktioner i eget straffområde. Försökte sätta fart i offensiven och hade få felpass. Inget utöver det vanliga, men en bra insats från Smith mot sin gamla klubb.



Andreas Johansson 2

Blev ifrånsprungen många gånger och hängde inte med i hemmalagets snabba kontringar. Bra som vanligt i passningsspelet, men försvarsspelet sänker Antes betyg. Stod och sov lite vid Halmstads ledningsmål när han tillät Berntsson gå upp själv och nicka in 1-0. Godkänd, men inte mer.



Jon Gudni Fjoluson 1

Det var från Fjolusons och Skrabbs kant de flesta av Halmstads lägen kom. Man kan göra det enkelt och säga att det bara beror på Skrabb, men Jon gjorde inte heller sitt jobb idag. Inte lika stark som han brukar i luftspelet, bortdribblad för ofta och stod fel flera gånger. Utöver det kladdade han mycket med bollen och tappade den i farliga lägen för ofta. Dålig insats och jag hoppas verkligen det var en engångsföretéelse.



Linus Wahlqvist 4

Dagens bästa IFK:are och det är inte bara tack vare målet. Han var en av få som höll skärpa i passningsspelet och gjorde få misstag utan att för den sakens skull spela fegt eller för enkelt. Aktiv i offensiva spelet och höll rent hela matchen på sin kant. Synd att inte hela laget höll Linus höga nivå idag.



Filip Dagerstål 2 (ut 80)

Hade inte särskilt mycket boll och var inte inblandad i passningsspelet så mycket, men gjorde en okej match. SKötte sina uppgifter utan att sticka ut varken positivt eller negativt. Få misstag, men få högklassiga aktioner också. Hade en jättechans att göra mål på en hörna, men avslutade rakt på. Spelade enkelt och smart, men inte mer än godkänd.



Gudmundur Thorarinsson 1

Hade extremt mycket boll och skulle hela tiden ha med ett finger i spelet när det skulle skapas chanser. Lyckades med få försök till öppnande passningar och höll ofta bollen för länge. Gudi stannade upp spelet istället för att öka tempot i passningsspelet. Detta gjorde att HBK alltid kunde vara organiserade. I övrigt var Gudi slarvig och lite loj i defensiven och han gjorde några hårresande misstag och felpass. Till exempel var det Gudis indianpasning som gav upphov till hemmalagets 2-0-mål.



Simon Skrabb 1

Löpte mycket och hade några fina inlägg offensivt, men Simons defensiva brister syns mer och mer. Svag en mot en defensivt och låg fel i positionsspelet. Det är inte konstigt egentligen eftersomn Skrabb alltid varit en offensiv spelare. Han har aldrig behövt kunna försvara förut, men idag höll han inte som wingback helt enkelt.





David Moberg Karlsson 1 (ut 72)

Gjorde inte mycket rätt. Tekniska misstag, missförstånd med lagkamrater, märkliga beslut och svag touch. Ingenting stämde för DMK. Konstigt att han gör en sådan plattmatch efter att ha varit bäst på planen senast mot Häcken.



Kalle Holmberg 2

Gjorde inget mål idag, men jobbade hårt för att komma till chanserna och lyckades några gånger. Bra i kombinationsspelet och smarta löpningar. Jobbade som ensam toppanfallare hårt i presspelet och offrade sig för laget. Borde gjort mål på någon av sina chanser.



Alexander Jakobsen 2 (ut 89)

Kreativ och delaktig i mycket. Mycket bra aktioner med fina framspelningar och dribblingar, men alldeles för många misstag. Kunde dribbla av tre spelare bara för att slå en usel passning direkt efter. Idag var Jakobsen definitionen av uttrycket “blandar och ger”.



Inhoppare

Arnor Sigurdsson (71) 3

Visade prov på många fina egenskaper och stod för ett bra inhopp. Borde kanske få chansen från start snart, med tanke på Hur till exempel David Moberg Karlsson presterade idag. Hade ett skottläge och avslutade okej, men målvakten gjorde en bra räddning.



Pontus Almqvist (80)

Spelade för kort tid för att betygsättas, men gjorde en pigg insats och ordnade frisparken som ledde till Linus Wahlqvists reducering.



Andreas Hadenius (89) spelade för kort tid för att betygsättas

0 KOMMENTARER 243 VISNINGAR 0 KOMMENTARER243 VISNINGAR JONATAN HÄGGSTRÖM WEDDING

jonatanhw@gmail.com

På Twitter: jonatanhw

2017-09-23 16:56:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Norrköping

IFK Norrköping

2017-09-23 16:56:00

IFK Norrköping

2017-09-23 16:08:00

IFK Norrköping

2017-09-22 16:00:00

IFK Norrköping

2017-09-19 22:50:00

IFK Norrköping

2017-09-19 22:28:58

IFK Norrköping

2017-09-18 19:30:20

IFK Norrköping

2017-09-16 00:24:00

IFK Norrköping

2017-09-16 00:14:00

IFK Norrköping

2017-09-14 13:04:00

IFK Norrköping

2017-09-10 21:42:03

ANNONS:

IFK Norrköping förlorade tungt med 2-1 mot Halmstad efter en underkänd insats. Många spelare underpresterade rejält.Peking med 4-1 mot starka Häcken i ryggen och HBK som inte vunnit på sex matcher. Borde vara tre kassaskåpssäkra poäng för Norrköping, men det slutade tvärtom.IFK Norrköping verkar ha fått upp farten igen och bjöd senast på härligt offensiv fotboll. Går det att fortsätta på samma spår mot Halmstad som kanske inte öppnar upp samma ytor i försvaret som Häcken gjorde?Det nya spelsystemet börjar sitta allt bättre och det resulterade i en fin vinst vilket speglar av sig i betygen där flera spelare gjorde riktigt bra ifrån sig.Peking stod för en helgjuten insats på tisdagskvällen och vann tillslut med hela 4-1 mot Häcken. Det nya 3-4-3-systemet verkar sätta sig allt bättre i laget och Norrköping kändes betydligt farligare framåt idag än man gjort på länge. Kalle fortsätter att panga in mål sedan Sebbe åkt på utlandsäventyr och är nu uppe i delad skytteligaledning efter två nya fullträffar.På tisdagkvällen möter IFK Norrköping formstarka BK Häcken hemma på Parken.IFK-laget som helhet får mer än godkänt, en trea med mersmak efter en gedigen insats mot ett av allsvenskans formstarkaste lag. 3-4-3 fungerar allt bättre och vi tror det finns mera att ta ut av laget och enskilda spelare. Daniel Sjölund kom in och visade gamla takter, men vi väljer ändå Simon Skrabb till Matchens spelare i IFK. Simon ser allt bättre ut efter återkomsten från skada och börjar visa upp de kvaliteter som var anledningen till att han värvadesIFK första oavgjorda sedan 0-0 mot AIK hemma blev resultatet av den andra småländska trippen på en vecka. En duktig Kalmarmålvakt i form av Lucas Hägg-Johansson hindrade IFK att återvända till Östgötaporten med 3 poäng. 4 poäng på 2 knepiga bortamatcher är mer än godkänt. Förhoppningsvis börjar man åter vinna hemmamatcher snart, varför inte redan mot Häcken på tisdag?På fredag är IFK ”on the road again”. Senast var det E4 i sydvästlig riktning, nu blir det E22 söderut. E22 eller Europaväg 22 är en öst-västlig europaväg, som går mellan Isjim i Ryssland och Holyhead i Storbritannien via Lettland, Sverige, Tyskland och Nederländerna. IFK tar nu spelarbussen t.o.r. på denna Europaväg de 245 kilometrarna till Kalmar.Efter en stark andra halvlek lyckades IFK, med ett nytt spelsystem, vända underläge till seger på Stadsparksvallen under söndagskvällen. Segerskytt för IFK blev Kalle Holmberg som även tillhörde de bästa på planen.