Värnamos sportchef Thomas Lundqvist t.v och ordförande Kaj Larsson t.h

Hyckleriet har nått sin all-time-high

Under de senaste dagarna har de rapporterats om att Christian Järdler, huvudtränare i IFK Värnamo, ska vara ett intressant namn för tränarposten i Östers IF nästa säsong. Intresset har från Värnamos håll omnämnts som en ”fientlig handling” av Öster. En överreaktion å de grövsta, framförallt då stora cementblock kastas inne från Värnamos inglasade styrelserum.





År 2013 var en av de tyngsta säsongerna i Östers historia. Säsongen kantades av motgångar dels på planen i form av dåliga prestationer som resulterade i en degradering, dels utanför planen då kritik riktades mot både tränarstaben och styrelsen. När det stod klart att Öster skulle spela i Superettan året därefter ryktades det om spelarflykt och ett stort missnöje inom föreningen, något som Värnamo inte var sena att utnyttja.



Östers dåvarande sportchef tillsammans med Värnamo (med Kaj Larsson som ordförande vid tidpunkten) genomförde följande aktioner under 2013: Värnamo tog kontakt med en ledare i tränarstaben samt en anställd, läs; dåvarande sportchef, under tiden de hade kontrakt med Öster i ett försök att värva dem.

Samma personer som kontaktades ombads att förhandla, samtidigt som de var anställda av Öster, fram ett samarbete mellan Värnamo och en annan allsvensk klubb för Värnamos räkning.

Dåvarande sportchefen skrev ett uppsägningsavtal med en spelare i Öster som senare skrev på för Värnamo, vilket innebar att Öster tvingades betala en del av hans lön under kommande säsong.

Kontrakt med ungdomsledare i Öster sades upp, vilka sedan ombads att gå till Värnamo, av dåvarande sportchefen.

Kontakt togs med en ung och lovande spelare i Öster som övertalades att kräva en övergång till Värnamo.

Blev någon förvånad när den dåvarande sportchefen ovan sedermera själv skrev på för Värnamo? Allt detta under klubbens ordförande Kaj Larssons ledning. Hur är det med din egna moraliska kompass, Larsson? Att sitta och predika om moral och etik när man själv tillsammans med sin förening har briserat botten, är vad jag kallar höjden av hyckleri.



Under dagens presskonferens avslöjades det att Järdler framfört sin önskan att lämna Värnamo redan den 14 september. Järdler hade enligt uppgifter kallat till ett möte där han beskrivit intresset från Öster som sitt livs chans och som ett rätt steg i hans tränarkarriär. Sportchef Thomas Lundqvist menade då på att han självklart inte ville stoppa Järdlers utveckling eller karriärmöjligheter. I samma andetag förutsatte han att det var en klubb från högre seriesammanhang, men när Lundqvist fick reda på att klubben var Östers IF började skon att klämma. Det Lundqvist sedan indirekt sa var att vilken klubb som helst, förutom Öster, hade fått chansen att förhandla med Järdler. Vart klämmer skon? Med den här bakgrunden saknar reaktionen från Värnamo rimliga proportioner och är mycket märklig.



Är det att Värnamo har haft upprepade möten med Järdler där de, utan framgång, försökt övertala honom att stanna? Är det att Järdler ”kallsinnigt” förkastat Värnamos tvåårskontrakt som de erbjöd honom? Eller handlar det bara om möjligheten som uppenbarade sig när P4 Kronoberg rapporterade om uppgifterna att gå ut offentligt i media för att trissa upp priset på en eventuell övergångssumma? En överreaktion utan dess like. Det osar illa. "Etik och moral".



Det ska poängteras att jag inte på något sett vill rättfärdiga Östers agerande, utan belysa ett märkligt agerande från Värnamo och ett hyckleri från ordförande Kaj Larsson. Oavsett vem som har gjort rätt och fel i frågan ger Värnamos agerande en bitter eftersmak, jag beskriver det som ett obehag. Överreaktionen i media samt medvetenheten i att skapa publicitet kring frågan. Att se Värnamo, representerat av Kaj Larsson, predika om etik och moral inom fotbollen för att sedan ifrågasätt Östers moralkodex i samma andetag när egna föreningen slår vakt om de lik som ligger instängda i någon garderob långt bort från Finnvedsvallen är obehagligt. Ibland är minnet kort, eller så rör det sig bara om skenhelighet. När en aktie når sin högsta notering någonsin på börsen brukar det kallas för en all-time-high notering. Det här var en all-time-high notering, i hyckleri.





2017-10-09 15:00:00

