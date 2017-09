Gränbyhallen, 2017-09-22 19:00

Almtuna - AIK



Bortapremiär imorgon.

Imorgon är det dags för seriens första bortamatch. För motståndet står Almtuna. AIK åker till Uppsala för att möta ett lag som i premiären tog en meriterande bortaseger mot Tingsryd.









Det vi säkert vet är att fredagens möte står mellan två lag som kommer med varsin premiärvinst i bagaget. Som jag skrev efter matchen mot Pantern så lämnade premiären – segern till trots – en hel del i övrigt att önska. Spelet hackade bitvis betänkligt och den utlovade aggressiviteten lyste med sin frånvaro.



Det är dock helt naturligt att en ny tränare behöver tid för att sätta sin prägel på laget och få in ”sitt spel”. Därför är det viktigt att vi ger Tomas Mitell den tid han behöver och visar tålamod. Det är ju faktiskt även så att stora delar av truppen är ny.



Nu innebär tålamod inte att vi ska tycka att det är okej med en halvdan insats borta mot



Tränartipsen placerar AIK som trea i sluttabellen och Almtuna på elfte plats. Bookmakingbolagen ger en ännu större differens med AIK på andra och Almtuna på tolfte plats. Vi får hoppas att nämnda profetior visar att det faktiskt skiljer lite i kvalitet mellan lagen imorgon – till AIK's fördel då.



Läser man UNT kan man ana en viss hybris i Almtuna efter premiären. Nu när laget för ovanlighetens skull inlett seriespelet med en seger pratar man storpublik och stormatch i Uppsala. Det är med andra ord läge att åka den knappt timslånga resan norrut och köra ner optimismen i halsen på Marcus Ragnarssons killar.



Även Almtuna har ett lag som förändrats mycket sedan förra säsongen och vi får hoppas att Mitell lyckas ”få ihop det” bättre än Ragnarsson imorgon kväll.



Vad kan man då önska av AIK i omgång två? Min förhoppning är att Källgren får förnyat förtroende mellan stolparna. Hans premiärmatch var mer än godkänd och är han fortsatt så bra är det troligt att förstaspaden är hans i vinter. Vidare vill jag se ännu mer av Castonguay. Han visade glimtvis bra spel mot Pantern och nu gäller det att ta ännu ett steg. Jag vill också gärna se att



