Inför AIK - Pantern, äntligen är det dags!

AIK-Pantern, 19 September 19:00. Det är det alla hockeysupportrar med svartgula hjärtan har tagit sikte på för att klara av sommaren. Och nu står den för dörren. HockeyAllsvenska säsongen 17/18. Imorgon gör malmölaget Pantern entré på Hovets is som säsongens första motståndare och om ett och ett halvt dygn hoppas jag att frågetecken har blivit utropstecken och AIK har bärgat säsongens första seger.



igen. Med samma starka betoning på igen som vi supportrar altid använder oss av när vi sjunger Å vi é AIK. För nu är vi framme vid premiären för



Att skriva säsongens första införrapport är alltid svårt. För det finns ingenting att gå på, mer än spelartrupper som kanske, eventuellt lever upp till förväntningarna som tränare, experter och supportrar har. Försäsongen där AIK vunnit två av åtta matcher ger inte heller så mycket att gå på. Speciellt inte eftersom att man var iväg till Schweiz och mötte tre lag som det är omöjligt att jämföra med det som AIK kan tänkas ställas mot i årets upplaga av Hockey



Så, vad vet vi egentligen? Jo. Att AIK Hockey står för en nystart av rang och förhoppningsvis kan få en styrkeinjektion i tränarbytet när Roger Melin checkar ut och Tomas Mitell tar hans plats i båset. Mitell ska efter att i fjol ha varit assisterande tränare i



IK Pantern står som säsongens första motståndare och det är ett lag som, precis som AIK, tippats att komma i den övre delen av tabellen. För tre månader sedan uppfyllde laget inte de ekonomiska kraven för att spela i HockeyAllsvenskan och det fastställdes därmed att klubben skulle tvångsdegraderas till division ett. Beslutet överklagades självklart, och appellationsnämnden bestämde till slut att malmölaget skulle få behålla sin plats men böta 25 000 kronor. Ett beslut som gjorde många med mig upprörda, men som nu har blåst förbi. Pantern kommer precis som alla andra lag i serien att tävla på lika villkor och så var det med det.



Inför säsongspremiären har IK Panterns officiella hemsida publicerat en intervju med huvudtränaren Håkan Åhlund där han på frågan om hur väl rustade laget är för matchen mot AIK svarar att det är svårt att säga, men att de känner sig förberedda. Han bekräftar att truppen är fulltalig med undantag för Oskar Nord. Och Panterns trupp inför i år ser intressant ut. På målvaktsposition hittar man bland annat Jonatan Bjurö som har ett förflutet i AIKs juniorlag. Hans målvaktskollega



Tillbaka till AIK och spelmaterialet som vi har att tillgå.



Imorgon kväll när den allra första matchen för säsongen är spelad kommer vi definitivt ha mer att gå på. Och jag hoppas och tror att alla vi med svartgult hjärta får gå och lägga oss som segrare. Framåt stolta AIK! Ibland så kan det blåsa kalla stormar - ibland kan himlen vara ganska grå. Men när det gäller laget som vi älskar så skiner solen snart på oss ändå. Vi hört om stora tider som har svunnit - vi vet att snart så är det dagsMed samma starka betoning på igen som vi supportrar altid använder oss av när vi sjunger Å vi é AIK. För nu är vi framme vid premiären för Hockeyallsvenskan 17/18.Att skriva säsongens första införrapport är alltid svårt. För det finns ingenting att gå på, mer än spelartrupper som kanske, eventuellt lever upp till förväntningarna som tränare, experter och supportrar har. Försäsongen där AIK vunnit två av åtta matcher ger inte heller så mycket att gå på. Speciellt inte eftersom att man var iväg till Schweiz och mötte tre lag som det är omöjligt att jämföra med det som AIK kan tänkas ställas mot i årets upplaga av Hockey Allsvenskan Så, vad vet vi egentligen? Jo. Att AIK Hockey står för en nystart av rang och förhoppningsvis kan få en styrkeinjektion i tränarbytet när Roger Melin checkar ut och Tomas Mitell tar hans plats i båset. Mitell ska efter att i fjol ha varit assisterande tränare i Mora axla sitt första uppdrag som huvudtränare och jag är positivt inställd. På upptaktsträffen som hölls för en vecka sedan sa han bland annat att var viktigt att göra rätt saker varje dag. Och det är ett citat jag plockar med mig. I en så jämn och svårtippad liga som HockeyAllsvenskan är djupa dalar kostsamma.IK Pantern står som säsongens första motståndare och det är ett lag som, precis som AIK, tippats att komma i den övre delen av tabellen. För tre månader sedan uppfyllde laget inte de ekonomiska kraven för att spela i HockeyAllsvenskan och det fastställdes därmed att klubben skulle tvångsdegraderas till division ett. Beslutet överklagades självklart, och appellationsnämnden bestämde till slut att malmölaget skulle få behålla sin plats men böta 25 000 kronor. Ett beslut som gjorde många med mig upprörda, men som nu har blåst förbi. Pantern kommer precis som alla andra lag i serien att tävla på lika villkor och så var det med det.Inför säsongspremiären har IK Panterns officiella hemsida publicerat en intervju med huvudtränaren Håkan Åhlund där han på frågan om hur väl rustade laget är för matchen mot AIK svarar att det är svårt att säga, men att de känner sig förberedda. Han bekräftar att truppen är fulltalig med undantag för Oskar Nord. Och Panterns trupp inför i år ser intressant ut. På målvaktsposition hittar man bland annat Jonatan Bjurö som har ett förflutet i AIKs juniorlag. Hans målvaktskollega Robin Jensen är också ny för säsongen och där kan man hitta likheter med AIK som också har två, i mina ögon, obeprövade målvakter. Carl Åsell som spelade i AIK säsongen 15/16 är även han i år iklädd tröjan med den svarta pantern. Och jag hoppas verkligen att uttrycket ”Släkten är värst” inte behöver yppas under morgondagens match.Tillbaka till AIK och spelmaterialet som vi har att tillgå. Christian Sandberg och Eric Castonguay är väl de två spelarna som kommer att få axla det största ansvaret i år. Och med det blir det extra tungt att bekräfta att det är precis just de två spelarna som har funnits på AIKs skadelista under försäsongen. Med en vecka kvar till premiär var dock alla spelare skadefria och jag hoppas att de tunga avbräcken inte har satt för djupa spår i jobbet med formatering av femmor och dylikt. Det vore fruktansvärt tungt att inleda serien med förluster, men nu ska vi inte måla fan på väggen innan det ens har satt igång.Imorgon kväll när den allra första matchen för säsongen är spelad kommer vi definitivt ha mer att gå på. Och jag hoppas och tror att alla vi med svartgult hjärta får gå och lägga oss som segrare.

0 KOMMENTARER 261 VISNINGAR 0 KOMMENTARER261 VISNINGAR MOA LARSSON

2017-09-18 12:31:24

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-09-18 12:31:24

AIK

2017-09-16 19:45:00

AIK

2017-09-14 00:14:00

AIK

2017-09-11 19:25:49

AIK

2017-09-05 12:01:00

AIK

2017-08-11 17:15:00

AIK

2017-08-09 19:25:00

AIK

2017-08-04 16:22:00

AIK

2017-07-31 20:00:00

AIK

2017-07-24 23:15:00

ANNONS:

AIK-Pantern, 19 September 19:00. Det är det alla hockeysupportrar med svartgula hjärtan har tagit sikte på för att klara av sommaren. Och nu står den för dörren. HockeyAllsvenska säsongen 17/18. Imorgon gör malmölaget Pantern entré på Hovets is som säsongens första motståndare och om ett och ett halvt dygn hoppas jag att frågetecken har blivit utropstecken och AIK har bärgat säsongens första seger.Nu är det bara tre dagar innan det startar på riktigt igen. AIK tar emot Pantern på Hovet på tisdag. Det kommer som vanligt vara höga förväntningar på AIK, som återigen är topptippat av media och såkallade experter.I den sista vänskapsmatchen inför starten av Hockeyallsvenskan 2017/2018 vann Gnaget hemma mot SSK. Matchen saknade tempo och båda lagen visade inte upp någon bländande hockey utan det kändes som om båda lagen ville hålla igång lite som när man sitter på en träningscykel inför en kommande match som gäller något. AIK har under försäsongen spelat sammanlagt 8 matcher och förlorat samtliga utom den första hemma mot SHL-laget Örebro samt den sista mot seriekonkurrenten SSK.Att förutspå en hockeysäsongs utgång innan den har börjat är ett uppdrag vars svårighetsgrad tycks jämförbar med att spå vilket väder vi kommer att ha om ett par månader. Trots detta försöker vi – år efter år – oförtrutet med dårars envishet och med förvissningen att i år – ja i år – har jag bra koll.Backarna Albin Johansson och Robin Axbom som haft varsin try-out period med AIK blir kvar. De båda skrev på måndagen ett kontrakt som gäller säsongen ut.Ny säsong innebär nya tröjnummer, i alla fall för några spelare. Här nedan redovisas spelarnas nummer som gäller denna säsong.Forwarden Viktor Lindgren som skrev på ett try-out-kontrakt med AIK har nu avbrutit sitt provspel efter bara en vecka. Anledningen är sociala skäl.AIK on Ice blev ett välbesökt event. Intresset var stort att se herrlaget gå på is för första gången. Samtidigt blev det också en väldigt bra marknadsföring för damlaget som var på plats på Hovet på onsdagskvällen. Mycket folk från de allra yngsta till de äldsta hade samlats, och Hovets korridor mellan A24 och A26 (det område som var öppet) blev snabbt ganska trång.AIK har skrivit try-out kontrakt med forwarden Viktor Lindgren, senast i Rögle.På denna sida sammanfattar vi AIK:s silly-season. Här redovisar vi alla övergångar samt kontraktsförlängningar samt i vissa fall rykten. Observera att ingenting gällande spelare till klubben kommer att läggas ut på denna sida innan det är officiellt bekräftat från AIK.