Inför säsongen

Nu är det bara tre dagar innan det startar på riktigt igen. AIK tar emot Pantern på Hovet på tisdag. Det kommer som vanligt vara höga förväntningar på AIK, som återigen är topptippat av media och såkallade experter.



Alla vet hur de två senaste säsongerna har varit. Rafflande avslutningar som gav direktkval för två säsonger sedan och Playoff-förlust förra säsongen. Det man främst minns från förra säsongen är den hysteriska formtoppen mot slutet, med en galen avslutning där det till slut blev förlust mot Karlskoga i Playoff.Så var står AIK i år då? Klart är att det varit stor spelaromsättning denna gång, vilket inte brukar vara så vanligt hos AIK. Hela fyra spelare har lämnat för SHL, Jonathan Andersson till Örebro, Fredrik Karlström till Linköping precis som Daniel Olsson -Trkulja. Dessutom har Michael Lindqvist lämnat för Färjestad.Det är inga lätta förluster, och framförallt Andersson, Lindqvist och Trkulja är tunga tapp. Det känns ändå som om AIK fått in fullgoda ersättare för Lindqvist och Trkulja i Anton Holm och Eric Castonguay . Däremot har man inte ersatt Jonathan Andersson på backsidan.Just backsidan har blivit helrenoverad. Bara två spelare är kvar från förra säsongen, Andreas Hjelm och Simon Fernholm . Sex nya spelare har tillkommit. Anders Gozzi har gjort det väldigt bra som fått in Filip Windlert och Eric Norin . De två hade Hockey Allsvenskan s bästa plus-minus statistik förra säsongen och det vilar ett stort ansvar på dem. Sedan tror Anders Gozzi mycket på Ludvig Claesson som hämtats från Rögle. Backsidan känns faktiskt trots detta svagare än förra säsongen och det känns lite konstigt att AIK gick vidare med både Albin Johansson och Robin Axbom. En mer meriterad back hade gärna fått komma in istället för en av dem.Forwardssidan har för det mesta alltid varit stark och ser så ut även denna gång. Bör vara en av seriens starkaste anfallsbesättningar. Kvar är de potentiella målskyttarna Jesper Frödén och Jocke Thelin, Thelin måste dock börja sätta chanserna han får. Sedan har hela seriens skytteligavinnare från ifjol, Anton Holm värvats in. Han har i alla fall under försäsongen visat att han har målformen kvar. Därtill kom en sen värvning av Eric Castonguay, som verkligen är en prestigevärvning. Jens Jakobs borde ha en nivå till att gå upp på. Lägg till kapten Sandberg till detta så finns det många potentiella matchvinnare. Det borde inte vara några problem med målskyttet denna säsong.Till sist har vi målvaktssidan där Linus Lundin är kvar och Erik Källgren värvats in. Källgren är en ung målvakt som har tillhört Linköping, men de två senaste säsongerna vaktat Oskarshamn s bur. Med blandat resultat!Det är förståeligt att AIK ville ha kvar Lundin, men borde inte Gozzi lagt ut pengar på att få en bra förstekeeper, en stjärna för denna serie? I tuffa kvalmatcher är målvakterna ofta skillnaden, och det är stort frågetecken för denna lagdel hos AIK. Det är två unga och utvecklingsbara målvakter. Men det känns som att båda två är "andramålvakter", ingen given etta som kan vinna matcher på egen hand.Den största skillnaden kommer vara i båset. Roger Melin har ersatts av Tomas Mitell, förra året assisterande tränare i Mora . AIK blir hans första uppdrag som huvudtränare. Jag måste erkänna att jag blev väldigt tveksam först när nyheten om detta kom.Men efter att ha lyssnat på Mitell i flertalet intervjuer under försäsongen, så känns detta helt rätt. Han säger rätt saker hela tiden och verkar ha andra krav på spelarna än Melin. Det som känns allra bäst är att han verkligen vågar kritisera saker som inte funkar. Jag gillar särskilt att han säger att han saknat inställningen från spelarna att ta upp kampen och gå in i dueller. Precis det har även jag känt varit problemet tidigare.Sammantaget så känns AIK lite som förra säsongen. Men man har inte råd att få en så svag start igen. Målvakts och backsidan känns väldigt tveksamma samtidigt som forwardssidan kan vara seriens bästa. Topp åtta kommer det absolut bli, och jag tror inte att man ska sträcka sig längre än så för tillfället. Får Mitell ordning på försvarsspelet så kan detta bli en bra säsong. Men det gäller att klara sig undan stora svackor för det är många lag som är bra och striden om topp åtta kommer att bli tuff.HockeyAllsvenskan är en jämn serie som i princip är helt omöjlig att tippa. Men det känns som att Leksand och Modo tar de två första platserna och därmed möts i den HockeyAllsvenska finalen till våren. Men det kommer vara många lag med och spela om detta, AIK kan vara ett av dem.Bottenstriden känns ännu mer hopplös att tippa. Svårt att hitta något riktigt bottenlag. Nykomlingarna Troja tror jag inte kommer att hamna ända nere i botten. Södertälje kommer definitivt bli starkare, inte minst med de fyra före detta AIK-spelarna (Liwing inräknad) i truppen. Kanske till och med topp åtta. Någonstans känns det som att Vita Hästen får det svårt denna säsong. Sen måste det väl ändå vara dags för Almtuna att slåss i botten?På tisdag drar det igång. Framåt stolta AIK!