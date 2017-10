Hovet, Johanneshov, 2017-10-13 19:00

AIK - BIK Karlskoga



Inget är ljuvare än hämnden

Slutligen. Om jag får önska så är Källgren tillbaka mellan stolparna imorgon kväll. Nu är det tid för hämnd! Förutsättningarna är lite annorlunda den här gången. Två rätt stukade lag ställs mot varandra. Det är dessutom två ganska nya lag om vi jämför med fjolåret. Karlskoga har två nya målvakter. Två av de tre målskyttarna från den avgörande matchen i våras är borta. Det största avbräcket är nog ändå att Daniel Wessner inte är kvar. Wessner gjorde totalk nio säsonger i BIK och är väl det närmaste en Christian Sandberg laget någonsin kommer att få. En spelare man älskar att hata. En sådan där typ som alla vill ha i sitt lag.Vad har man då ersatt med? Ja, Niklas Lihagen och Daniel Bernhardt från Västerås samt Erik Brissle från Visby Roma är inte namn som ger mig direkt skrämselhicka. Då känns Adam Byström Johansson (23 poäng på 27 matcher i div 1 för Arboga ifjol) och kanadensaren Jeff Hayes som något mer spännande namn. Hittills har de dock bara mäktat med två kassar var så nog känns Karlskogas offensiva styrka klart klenare än ifjol. På backsidan kan kanske poängstarke finländaren Patrik Parkkonen som hämtats från Tyskland bli en tillgång.Hur jag än vänder och vrider på det känns Värmlänningarna klart sämre än förra säsongen. Laget har skrapat ihop åtta poäng såhär långt och ligger därmed fyra poäng efter AIK. Till Karlskogas fördel kan räknas att man kommer till match imorgon med en seger i senaste matchen om än efter straffar.Vad kan vi då vänta oss av AIK. Ärligt talat, jag har ingen aning. Mitells lagbygge blandar och ger och gör det dessutom inom ramen för varje enskild match. Vi har sett stunder av riktigt bra spel i alla matcher utom möjligen mot Oskarshamn . Därför känns det lite svajigt om man ska vara ärlig. Förutom mot Oskarshamn där skotten var helt jämna har vi vunnit skottstatistiken i alla matcher – oftast med god marginal. Effektiviteten bör således vässas rejält.Bakåt har vi släppt till för mycket med tanke på hur lite det har skjutits på oss. Det vill jag inte lasta någon av målvakterna för. De har varit minst godkända båda två. Vad som däremot känns oroande är backbesättningen. Den håller helt enkelt inte. Två backar har skadebekymmer och det räcker för att vi ska bli väldigt sårbara. Inte minst Oskarshamn visade hur svårt AIK:s backar har när de sätts under press.I läge nu tycker jag ändå att AIK tycks som ett bättre hockeylag än BIK Karlskoga . Därför både hoppas och tror jag att vi plockar hem tre poäng imorgon. Serien är jämn och en seger betyder mycket för tabelläget och det gäller att haka på i början.Slutligen. Om jag får önska så är Källgren tillbaka mellan stolparna imorgon kväll. Nu är det tid för hämnd!

2017-10-12 22:20:37

