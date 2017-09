Hovet, Johanneshov, 2017-09-19 19:00

AIK - IK Pantern

2-1

Domare: Richard Magnusson



Mitells nya aggressivare AIK låter vänta på sig.

Premiärseger utan glans.

Den långa väntan var då äntligen över då det ikväll var dags för premiär i årets hockeyallsvenska. Kvällens gäster var IK Pantern från Malmö. Klubben med ett namn som gör det omöjligt att inte tänka på serietidningen Buster. Nå, Pantern gjorde en bra säsong ifjol och efter dagens match går det inte att avfärda deras möjligheter att hamna på tabellens övre halva i år igen.





När AIK fick chansen i



Trots en ganska hafsig första period var det AIK som skapade flest chanser och ledningen var inte alls omotiverad. Period nummer två blev en väldigt händelsefattig historia Pantern tog över bitvis och lyckades framför allt trötta ut AIK med ett par långa anfallssekvenser där AIK hindras från att byta ut slutkörda spelare på grund av det långa avståndet till båset. Här kom powerbreaket som något av en befrielse.



Det som förvånade mest efter period två var att AIK skjutit åtta skott mot Panterns fem. Känslan var att Pantern var periodens segrare på poäng och att AIK räddades av Panterns ineffektivitet samt unge – ännu ej 21 år fyllda – Erik Källgrens täta målvaktsspel.



Tredje perioden bjöd inte heller den på något skönspel, ej heller på det där aggressiva AIK vi hoppats på att få se. Det bjöds på ytterligare en möjlighet för AIK att få spela i numerärt överläge och det stod än en gång tydligt att den spelformen behöver laget vässa rejält.



Även om AIK inte dominerande och än mindre briljerade kändes Panterns reducering efter 13.15 som en oväntad kalldusch. Mycket på grund av att målet kom ur vad som knappast är att betrakta som en målchans. Ett riktigt skitmål som skapade lite onödig spänning i slutet. Pantern vågade friskt och tog ut målvakten med nästan fyra minuter kvar att spela. Ett visst tryck etablerades mot AIK-kassen men riktigt farligt kändes det aldrig.



Tre poäng hämtades i premiären och det är det viktigaste att ta med sig in i kommande omgångar. Några glädjeämnen gick dock att hitta. Anton Holm målade i debuten och betydelsen av målfabrikation för en tänkt skyttekung går inte att underskatta.



2017-09-19 22:26:38

