Brynäs - återigen ett lag att räkna med

3-1 vinsten mot Karlskrona gav mersmak. Den här matchen hade lika gärna kunnat slutat med tennissiffror.

Brynäs är tillbaka i vinnarspåret igen. Efter en förlösande bortavinst mot Örebro förra veckan så känns Brynäs som ett helt annat lag. Även om det är två på förhand tippade bottenlag som vi mött så är det ett helt annat självförtroende i truppen i dagsläget. Räknar vi också in vinsten borta i CHL mot Munchen är Brynäs nu uppe i tre raka vinster och verkar som sagt hittat tillbaka till vinnarspåret igen.Säsongsinledningen har varit otroligt tung för Gävlelaget, men fyra raka förluster har nu bytts ut mot två raka vinster och Brynäs börjar sakta men säkert visa att man återigen är ett lag att räkna med.Första perioden slutade 1-1 efter två sena mål. Glädjande inledde Johan Alcen målskyttet när han snyggt styrde in ledningsmålet bakom en chanslös Johannes Jönsson i Karlskronamålet. Men det var en glädje som var kortvarig, direkt i nästa byte åkte Liljewall ut för en tripping och Karlskrona kunde genom sin förstakedja kvittera i powerplay . Paulsson till Guter och även om Felix Sandström var snabb i sin sidledsförflyttning så kunde han inget göra. Perioden slutade som sagt 1-1 och även om det tog 9 minuter innan Karlskrona sköt sitt första skott så slutade den endast 7-6 till Brynäs.Om den första perioden ändå var relativt jämn så var det annat i den andra. Vi fick se ett Brynäs som totalt dominerade Karlskrona över hela isen. Återigen tog det nästan halva perioden innan Karlskrona fick sitt första skott på mål men i den här perioden så var det också det enda skotten som dom mäktade med. Brynäs sköt totalt 15 skott och kunde mycket väl ha haft båda 4-1 och 5-1 när vi klev in i sista perioden. Istället var ställningen 3-1 och målen gjordes av Kevin Clark och Jörgen Sundqvist där den sistnämnde gjorde sitt första mål i en grundserie sedan den 1 november 2014.Brynäs bjöd in Karlskrona i den tredje perioden men kunde ändå hålla ut och behålla 3-1 ledningen matchen ut. Skotten slutade tillslut 30-15 och Brynäs visade äntligen att man är ett lag att räkna med igen. Ryan Gunderson +++Kevin Clark ++Felix Sandström +3-1 (1-1, 2-0, 0-0)Gavlerinken ArenaPublik: 3532Skott: 30-151-0 (15:50) Johan Alcen (Kilström, Larsson)1-1 (17:30) Mattias Guter (Paulsson, Kellman)2-1 (04:07) Kevin Clark (Gunderson, Jensen)3-1 (07:51) Jörgen Sundqvist (Granström)