Brynäs – ett lag bland Europas 16 ”bästa”

Oavsett en kryckig inledning på SHL, sparkade tränare, underpresterande spelare, dåliga målvakter, uselt försvarsspel, impotent anfall och usla nyförvärv så ska Brynäs IF spela första rundan i årets åttondelar i CHL. Alltid något



Första möte tisdag den 31 oktober i Gavlerinken. Returen i SAP Arena i Mannheim tisdag den 7 november. Det blir en hektisk period för Brynäs med 5 matcher på 10 dagar, varav tre matcher i SHL. Önskelottningen som jag skrev om, Nottingham Phanters från England fick vi inte. Å andra sidan slapp laget Frölunda, dom ”plockar” man ändå nästa tisdag i Göteborg.



Adler Mannheim

Tyskarna är ett av de mest meriterade lagen i DEL. Sex mästerskap sedan DEL startade 1994 och mästare senast för tre år sedan exempelvis. Laget vann igår borta mot Augsburger Phanters med 3-2 och ligger efter 13 omgångar sexa i DEL, 9 poäng upp till serieledande Nürnberg och 10 poäng ned till sistaplacerade Straubing.

Laget är ganska fysiskt på papperet. Medellängd 185 cm och ganska tungt, 90,5 kg. Brynäs motsvarande prestanda är drygt 180 cm och 84 kg. Inte minst Mannheims backuppsättning bekräftar detta.

Adler Mannheim vann sin CHL-grupp före Trinec från Tjeckien. Grupptvåan Trinec går vidare till spel mot Malmö Red Hawks och enligt slutspelsträdet möter segraren där segraren Brynäs – Adler Mannheim.

Av den stora truppen på 29 spelare består 14 av dem spelare med nordamerikansk anknytning. Sverigebekant torde Chad Kolarik vara för många efter 67 matcher, 36 mål och 22 assists säsongen 2013/2014 i Linköping. Andrekeepern Chet Pickard gjorde 51 matcher med gott resultat i Djurgården 2012/2013 då i



Det finns oerhört med

NHL KHL

Mathieu Carle, b 3 116

Carlo Colaiacovo, b 470 -

Aaron Johnson, b 291 -

Thomas Larkin, b - 92

Mark Stuart, b 673 -

Luke Adam, f 90 -

Andrew Desjardins, f 408 -

Marcel Goc, f 636 -

Chad Kolarik, f 6 29

Devin Setoguchi, f 516 -



Ett oerhört rutinerat lag men, hälften av truppen ligger på en ålder av 30 och däröver. Brynäs har haft Red Bull München i två matcher och nästan tagit 6 poäng och Adler Mannheim ska vara något efter Red Bull som lag.Chad Kolarik ligger trea i DEL:s poängliga med 15 poäng.



Brynäs

Får återkomma med läget i Brynäs inför matchen den 31 oktober. Brynäs har fem SHL-matcher under tiden. Segern i lördags mot SAIK var kanske säsongen viktigaste och då menar jag mot bakgrunden även de 43 matcher som inte spelats än. Det var skönt att se Sjödin igång i båset. ”Bulankramarna” sov gott den natten.

Just nu är jag mest nyfiken på om Roger Melins frysbox innehållande

Nu börjar Brynäs om och därmed måste dessa fyra få nya chanser. Så mycket dåligare har de inte varit övriga sett till träningsmatcher och matcher i CHL och SHL. Lyft blicken och skåda helheten.

Sist men inte minst: Spela Sandström som förste och måste Kilström och Henrik Larsson spela ihop.



Hiss: Nu kan det inte bli värre.



Diss: Tråkigt med allt ”skitsnack” som väller in på sociala medier om Brynäs. Alla nyförvärven som är total värdelösa, redan efter några matcher. Påminner om säsongen då nyförvärven Eero Somervuori och Magnus Kahnberg steppade upp till Brynäsledningen och undrade vad det var för fel på massmedia och varför man blev sågade jäms med fotknölarna redan innan

Då var det bara två lokaltidningar, sociala medier var inte uppfunnet.



Fredag den 13 oktober blev som bekant en rätt turbulent dag för Brynäs och alla som följer laget. CHL-lottningen i Helsingfors kom i skymundan men gav vårt lag det tyska DEL-laget Adler Mannheim.Första möte tisdag den 31 oktober i Gavlerinken. Returen i SAP Arena i Mannheim tisdag den 7 november. Det blir en hektisk period för Brynäs med 5 matcher på 10 dagar, varav tre matcher i SHL. Önskelottningen som jag skrev om, Nottingham Phanters från England fick vi inte. Å andra sidan slapp laget Frölunda, dom ”plockar” man ändå nästa tisdag i Göteborg.Tyskarna är ett av de mest meriterade lagen i DEL. Sex mästerskap sedan DEL startade 1994 och mästare senast för tre år sedan exempelvis. Laget vann igår borta mot Augsburger Phanters med 3-2 och ligger efter 13 omgångar sexa i DEL, 9 poäng upp till serieledande Nürnberg och 10 poäng ned till sistaplacerade Straubing.Laget är ganska fysiskt på papperet. Medellängd 185 cm och ganska tungt, 90,5 kg. Brynäs motsvarande prestanda är drygt 180 cm och 84 kg. Inte minst Mannheims backuppsättning bekräftar detta.Adler Mannheim vann sin CHL-grupp före Trinec från Tjeckien. Grupptvåan Trinec går vidare till spel mot Malmö Red Hawks och enligt slutspelsträdet möter segraren där segraren Brynäs – Adler Mannheim.Av den stora truppen på 29 spelare består 14 av dem spelare med nordamerikansk anknytning. Sverigebekant torde Chad Kolarik vara för många efter 67 matcher, 36 mål och 22 assists säsongen 2013/2014 i Linköping. Andrekeepern Chet Pickard gjorde 51 matcher med gott resultat i Djurgården 2012/2013 då i Allsvenskan Det finns oerhört med NHL - och KHL -rutin i Mannheim. Vad sägs om följande:NHL KHLMathieu Carle, b 3 116Carlo Colaiacovo, b 470 -Aaron Johnson, b 291 -Thomas Larkin, b - 92Mark Stuart, b 673 -Luke Adam, f 90 -Andrew Desjardins, f 408 -Marcel Goc, f 636 -Chad Kolarik, f 6 29Devin Setoguchi, f 516 -Ett oerhört rutinerat lag men, hälften av truppen ligger på en ålder av 30 och däröver. Brynäs har haft Red Bull München i två matcher och nästan tagit 6 poäng och Adler Mannheim ska vara något efter Red Bull som lag.Chad Kolarik ligger trea i DEL:s poängliga med 15 poäng.Får återkomma med läget i Brynäs inför matchen den 31 oktober. Brynäs har fem SHL-matcher under tiden. Segern i lördags mot SAIK var kanske säsongen viktigaste och då menar jag mot bakgrunden även de 43 matcher som inte spelats än. Det var skönt att se Sjödin igång i båset. ”Bulankramarna” sov gott den natten.Just nu är jag mest nyfiken på om Roger Melins frysbox innehållande Marc Zanetti och Louie Caporusso har ärvts av Sjödin och Larsson. Vet att kritiken på sociala medier men även bland proffstyckarna inte varit nådig. Hit räknas Liljewall och Henrik Larsson också.Nu börjar Brynäs om och därmed måste dessa fyra få nya chanser. Så mycket dåligare har de inte varit övriga sett till träningsmatcher och matcher i CHL och SHL. Lyft blicken och skåda helheten.Sist men inte minst: Spela Sandström som förste och måste Kilström och Henrik Larsson spela ihop.Nu kan det inte bli värre.Tråkigt med allt ”skitsnack” som väller in på sociala medier om Brynäs. Alla nyförvärven som är total värdelösa, redan efter några matcher. Påminner om säsongen då nyförvärven Eero Somervuori och Magnus Kahnberg steppade upp till Brynäsledningen och undrade vad det var för fel på massmedia och varför man blev sågade jäms med fotknölarna redan innan Elitserien hade börjat.Då var det bara två lokaltidningar, sociala medier var inte uppfunnet.

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR MATS ÖSTLUND

Mats.Ostlund@byggtjanst.se

2017-10-16 23:31:29

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-10-16 23:31:29

Brynäs

2017-10-15 17:17:00

Brynäs

2017-10-14 13:00:00

Brynäs

2017-10-13 11:38:00

Brynäs

2017-10-13 10:39:00

Brynäs

2017-10-12 23:25:00

Brynäs

2017-10-12 21:16:15

Brynäs

2017-10-12 14:27:00

Brynäs

2017-10-12 00:03:00

Brynäs

2017-10-10 13:47:00

ANNONS:

Oavsett en kryckig inledning på SHL, sparkade tränare, underpresterande spelare, dåliga målvakter, uselt försvarsspel, impotent anfall och usla nyförvärv så ska Brynäs IF spela första rundan i årets åttondelar i CHL. Alltid någotRoger Melin hade en önskan om att få avsluta sin aktiva karriär som coach i Brynäs. Ett två år långt kontrakt skrevs där han hade förhoppningen om att få göra något riktigt roligt de sista åren som tränare. Nu kan vi se att det i verkligheten bara blev åtta matcher.Trots det stormiga hav Brynäs seglat på sistone har klubbens sportchef, klubbdirektör och styrelse visat på ledarskap och tagit ansvar.Regnet har öst ner i Gävle under flera dagar. Någon sade mest nederbörd i hela Sverige. Igår efter 8–2-förlusten var det lika stormigt på planen som utanför Gavlerinken. Något behövdes göras. Och Bengtzén gjorde något.Efter 8–2-förlusten igår mot Skellefteå har Brynäs valt att ta bort Melin i rollen som huvudtränare.Plattmatch mot Skellefteå. Brynäs blev fullständigt överkörda ikväll inför en publik som buade ut Brynäs.Här hade jag förberett en ingress bestående av ord som trendbrott, bryta mönster, attityd osv men jag kan inte ens själv ta en sådan inledning på allvar efter att ha bevittnat kvällens match. Skellefteå kör över Brynäs fullständigt utan att ens behöva vara speciellt bra. Målen trillar in från alla vinklar och på alla sätt som går och jag blir uppriktigt orolig när jag ser Brynäs spel fallera totalt. Kapten Blomqvists blick när han intervjuas mellan period två och tre indikerar också att det är nEfter en rent ut sagt bedrövlig insats mot Färjestad senast är det dags för Brynäs att bevisa att man är ett lag för övre halvan av SHL.Just nu gäller det att ta avstamp i det som är positivt för Brynäs del. CHL får trots sin anonymitet ses vara en språngbräda för Brynäs att ta sig in i SHL-spelet igen.Brynäs är klara för playoff men kan säkra gruppsegern och därmed gynnsammare lottning, genom att ta minst en poäng.