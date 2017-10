Brynäs spelar hockey i Bayern kväll

Sista två omgångarna av grundspelet i CHL inleds ikväll borta mot Red Bull Münich. Retur redan nästa tisdag hemma i Gävle.

Matcherna är betydelselösa då båda lagen redan är klara för åttondelsfinaler. Å andra sidan ger en seger av grundserien fördelar i playoffspelet.



Det gör att

Trots visst ”backtapp” kommer man ändå att kunna mönstra sju backar då Adam Boqvist är med i truppen.



Mål och assists saknas

Även om det till sist blev tre poäng mot Örebro är det ett målsvagt lag som åker till München.

agets tongivande kedja har totalt mäktat med 4 mål och totalt 12 poäng.

Att Granström är ”med där uppe i toppen” med två mål och en assist kanske kännetecknar lagets svaga poängproduktion efter fem omgångar.



Red Bull

Det är tufft motstånd som man ställs mot. RBM leder den tyska ligan efter 9 omgångar. Fem segrar, en övertidsseger, en övertidsförlust och två rena förluster är lagets facit så här långt.

Något bättre än Brynäs som dock ”bara” spelat fem omgångar.

Nu klassas Deutsche Eishockey Liga, DEL, några snäpp lägre än svenska SHL och den klubbranking som kom i somras placerade Brynäs på 8:e plats och Red Bull Münich på 15:e plats.

RBM består av ett rutinerat gäng. Som tysk elithockeystandard föreskriver är det många äldre spelare från USA och Kanada som spelar i DEL.

Senaste säsongen mönstrade Red Bull Münich 12 spelare för landslagsuppdrag och man har fem spelare med



Se upp med Aucoin

Keith Aucoin 38 årig amerikan och right skytt är en av många för Brynäs att hålla särskild uppsikt över. Aucoin gör sin tredje säsong i Red Bull och leder den interna poängligan så här långt. 3 mål och 9 assists är en bra start för denne poängmakare. De två föregående säsongerna har Aucoin producerat 116 poäng.

Fler goda poängproducenter är Steve Pinizzotto, 7+1, Dominik Kahun, 1+7 och Frank Mauer, 3+3. Bland backarna kan man framhålla Daryl Boyle.

Sammanfattningsvis en lite vassare produktion än Brynäs.

Huvudtränare Don Jackson säger att läget i CHL-tabellen gör att man vilar några av spelarna. Lagets kapten Michael Wolf, 6+1 och Yannic Seidenberg, 2+6, spelar inte.

Jackson plockar upp några yngre spelare från juniorlaget bland andra 19-årige Tobias Eder som gått bra.

Kanske bra för Brynäs att slippa Wolf & Seidenberg som producerat totalt 179 poäng de senaste två säsongerna.



Publiktapp som i SHL

Hockey är inte precis den största sporten i Tyskland. På hemmaplan i Olympia-Eisstadion tar man in knappt 6 200 åskådare och hittills på fem hemmamatcher har man ett snitt på drygt 3 100 åskådare.

Känns som läget i SHL. Vi får se hur många som letar sig dit ikväll.



Det finns att spela om

Jag sa inledningsvis att gruppspelets två sista möten med Red Bull inte betydde något. Det är inte riktigt sanningen.

Lagen har att spela om fördelar i fortsättningen. Det lag som vinner gruppen får möta ett enklare motstånd då ettan lottas mot en grupptvåa.

Kvällens match blir en stor utmaning för Brynäs.

På torsdag är man tillbaka i SHL-verkligheten med hemmamatch mot Karlskrona.

Vi hoppas på att laget tar med sig positiv energi från äventyret i Bayern.





2017-10-03 09:29:00

