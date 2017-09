En pressad Roger Melin

Brynäs svar på Melins kritik

Efter brakförlusten mot Malmö senast var tränare Roger Melin allt annat än nöjd. Den svaga säsongsinledningen är knappast det han, spelarna eller fans fantiserat om. Bakom stängda dörrar ska Melin berättat för samtliga spelare precis vad han tyckte.

Alla ska enligt uppgift ha fått sin slev av kritiken och väggarna nere i katakomberna vibrerar nog än.

Sextio minuter av hockey är spelad sedan Roger Melin hade sin "hårtork" med spelargruppen.

Djurgården skulle få stöta på Melins Brynäs 2.0. Det lite mer engagerade, enklare och framför allt mindre slarviga än det Brynäslag som inlett denna säsong.

Märkte man av detta på isen?



Flertalet stunder vid ställningen 0-0 lyckades Brynäs skapa flertalet lägen genom att spela med enkelhet genom mittzon, ett sidledspass och snabbt till avslut. Det var precis vid de sista momenten det fortfarande saknades kvalité hos hemmalaget. Spelarna gjorde det stundtals enkelt för Adam Reideborn i Djurgårdsmålet, känslan var Brynässpelarna saknade självförtroende efter den tuffa inledningen på säsongen. Man sköt allt för många puckar på en stillastående Djurgårdsmålvakt och aldrig lyckades sätta honom på några riktigt svåra prov. Puckarna som aldrig nådde Reideborn i målet fastnade allt som oftast på någon spelare i Djurgården.



Känslan var att Djurgårdsspelarna hade klubbor och ben stora som höbalar när Brynäs skulle skjuta från backposition.



Inte ens vid underläge halvvägs in i matchen ändras detta scenario, Brynäs kommer fortsatt till lägen en-mot-en. Men gång på gång avslutas detta med att man inte kommer förbi sin motståndare och Djurgården kunde vända på spelet igen. Laget Brynäs saknades vid kvällens drabbning, det var allt som oftast det individuella Brynäs som visade upp sig ikväll. Först tack vare ett (oförtjänt?) misstag och felpass av Djurgården lyckas Brynäs spräcka målnollan. Den orörda kedjan tillsammans med Clark-Jensen-Palushaj slänger pucken på mål och bokstavligen trycker pucken i mål. Det var nästintill den enda sekvens i matchen Brynäs visade upp desperation och hunger i spelet, en sekvens där man bara borrade ner skallen och gick rakt mot mål. Skulle målet vara det som skulle tog Brynäs tillbaka, väcka dem och låta laget känna hur en seger skulle kännas under säsongens SHL?



Icke. Det slutar med förlust och Brynäs står fortfarande utan vinst denna säsong.

Man har redan testat effekten av att byta målvakt, man har ändrat i formationer och inför matchen ikväll så ska Roger Melin gett laget ett försökt till uppvaknande. Milt sagt. Om inte en ursinnig Roger Melin kan väcka detta Brynäs – vad ska då krävas?

2017-09-28 21:43:26

