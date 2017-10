Brynäs tillbaka på ruta ett!

Sjödineffekten i Skellefteå i lördags var som bortblåst på hemmais ikväll. Energilöst överlag och ett försvarsspel som vi kände igen från tidigare omgångar. Sade jag något om anfallsspelet? Nej, det var inte närvarande.





Förvisso var det 2-1 i hemmafavör efter en dålig första period av Brynäs där anfallsspelet hade mycket att önska. Det var ett hemmalag som hade svårt att få till ett konstruktivt spel. Man fastnade dessutom lätt i egen zon.



Det enda



Paille gör 1-0 efter 11:42 på pass från sargen, märklig sargstuds. Det sägs att ett bra lag har tur, här hade ett dåligt lag tur. Ölund och Ikonen noteras för assisten.



Dittills hade Rögle haft en del chanser också och Rögle gör drygt två minuter senare 1-1, inte helt oförtjänt, genom Mathias Frohm efter slarvigt uppspel i egen zon av Brynäs, där man också var mitt i ett byte.



Dryga minuten senare får man för en gångs skull fast Rögle i deras försvarszon och efter bra spel av Paille som passar Ikonen som står bakom målet och som i sin tur som serverar Linus Ölund som står fri framför Pogge i Röglemålet, med ett fint pass som sätter Ölund 2-1 till Brynäs.



Period 2 öppnas av Rögle med full energi och Tyler Matson sätter 2-2 efter 2:34 på ett skott lång ute från höger som Sandström ska ta alla dagar i veckan.



Sunken får ett fritt skottläge och hittills Brynäs ända chans. Rögle trycker fast Brynäs i flera anfall och det luktar 2-3 lång väg. Uselt spel av Brynäs i försvarszon. Brynäs sticker upp i sporadiska anfall och Alcen får jättechans i fritt läge framför Pogge.



Rögle sätter om man så får säga, rättvist 3-2 efter bara 5:43 av Kevin Gagne. Rögle är sedan närmare 4-2 än Brynäs 3-3. Andra linan i Brynäs är minst dålig så här långt. I slutet av perioden åker Lerg ut på 2+10. Hyfsat powerplay av Brynäs med ett fint ”klappklapp” läge utan resultat.



Andra perioden kan sammanfattas med många sekvenser i 5-5 spelet som att Rögle spelar powerplay.



I tredje perioden luftas Liljewall i början av perioden. Vet inte om det skapar några minuter energi i laget men i en sekvens där Palushaj checkar en Rögleback hårt i egen zon så att han tappar puck i hörnan och Palushaj erövrar denna och passar Mikael Johansson efter sarg en bit upp och som i sin tur lägger en rak passning in mot mål blir det utdelning där Clark sätter 3-3.



Lysande, nu kommer Brynäs.



Dryga minuten senare blir det mål igen av en brynäsare, dock före detta, Ludvig Rensfeldt kontrar och innanför blå blir det ett skott mellan benen på en brynäsback och i krysset på en troligen skymd Sandström.



Brynäs sprattlar till och efter 13:48 sätter



Drygt tre minuter från slutet gör Kevin Gagne 5-4 till Rögle efter ett skott från vänster mot mål som Sandström släpper in (borde tagit). Det blir 5-5 med 24 sekunder kvar, tror vi en kort stund, men det visar sig att



Tycker Ersson har haft det svårt i synnerhet i första perioden. Han fastnar väldigt lätt i försvarszonen och tappar puck. 7:e back



Brynäs presterade dåligt och Rögle behöver inte skämmas för trean.



Lite oroad över Sandströms insats och nu måste väl Caporusso få sitta tia på forwardsbänken.



Nya match i helgen,



Orolig, nja, det blir jag i så fall efter 15 omgångar. Röglesegern var inte mycket att protestera mot.Förvisso var det 2-1 i hemmafavör efter en dålig första period av Brynäs där anfallsspelet hade mycket att önska. Det var ett hemmalag som hade svårt att få till ett konstruktivt spel. Man fastnade dessutom lätt i egen zon.Det enda powerplay spelet i första hade Brynäs och där får Rögle en bra chans i boxplay och Brynäs har senare en halvchans med skott av Palushaj.Paille gör 1-0 efter 11:42 på pass från sargen, märklig sargstuds. Det sägs att ett bra lag har tur, här hade ett dåligt lag tur. Ölund och Ikonen noteras för assisten.Dittills hade Rögle haft en del chanser också och Rögle gör drygt två minuter senare 1-1, inte helt oförtjänt, genom Mathias Frohm efter slarvigt uppspel i egen zon av Brynäs, där man också var mitt i ett byte.Dryga minuten senare får man för en gångs skull fast Rögle i deras försvarszon och efter bra spel av Paille som passar Ikonen som står bakom målet och som i sin tur som serverar Linus Ölund som står fri framför Pogge i Röglemålet, med ett fint pass som sätter Ölund 2-1 till Brynäs.Period 2 öppnas av Rögle med full energi och Tyler Matson sätter 2-2 efter 2:34 på ett skott lång ute från höger som Sandström ska ta alla dagar i veckan.Sunken får ett fritt skottläge och hittills Brynäs ända chans. Rögle trycker fast Brynäs i flera anfall och det luktar 2-3 lång väg. Uselt spel av Brynäs i försvarszon. Brynäs sticker upp i sporadiska anfall och Alcen får jättechans i fritt läge framför Pogge.Rögle sätter om man så får säga, rättvist 3-2 efter bara 5:43 av Kevin Gagne. Rögle är sedan närmare 4-2 än Brynäs 3-3. Andra linan i Brynäs är minst dålig så här långt. I slutet av perioden åker Lerg ut på 2+10. Hyfsat powerplay av Brynäs med ett fint ”klappklapp” läge utan resultat.Andra perioden kan sammanfattas med många sekvenser i 5-5 spelet som att Rögle spelar powerplay.I tredje perioden luftas Liljewall i början av perioden. Vet inte om det skapar några minuter energi i laget men i en sekvens där Palushaj checkar en Rögleback hårt i egen zon så att han tappar puck i hörnan och Palushaj erövrar denna och passar Mikael Johansson efter sarg en bit upp och som i sin tur lägger en rak passning in mot mål blir det utdelning där Clark sätter 3-3.Lysande, nu kommer Brynäs.Dryga minuten senare blir det mål igen av en brynäsare, dock före detta, Ludvig Rensfeldt kontrar och innanför blå blir det ett skott mellan benen på en brynäsback och i krysset på en troligen skymd Sandström.Brynäs sprattlar till och efter 13:48 sätter Lucas Carlsson 4-4 på skott från blå, ett skott som Pogge borde tagit.Drygt tre minuter från slutet gör Kevin Gagne 5-4 till Rögle efter ett skott från vänster mot mål som Sandström släpper in (borde tagit). Det blir 5-5 med 24 sekunder kvar, tror vi en kort stund, men det visar sig att Kevin Clark styr in pucken efter en väl hög klubba. Man ringer men alla vet att det blir bortdömt.Tycker Ersson har haft det svårt i synnerhet i första perioden. Han fastnar väldigt lätt i försvarszonen och tappar puck. 7:e back Henrik Larsson gör något byte och märkligt är när han får spela i sista minuten där Sjödin tar ut Sandström för att skapa sex mot fem spel.Brynäs presterade dåligt och Rögle behöver inte skämmas för trean.Lite oroad över Sandströms insats och nu måste väl Caporusso få sitta tia på forwardsbänken.Nya match i helgen, Mora kommer till Gävle. Ett Mora som stod upp bra mot Frölunda ikväll.Orolig, nja, det blir jag i så fall efter 15 omgångar.

0 KOMMENTARER 325 VISNINGAR 0 KOMMENTARER325 VISNINGAR MATS ÖSTLUND

Mats.Ostlund@byggtjanst.se

2017-10-19 23:06:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-10-19 23:06:00

Brynäs

2017-10-18 22:00:00

Brynäs

2017-10-18 15:45:00

Brynäs

2017-10-18 00:06:00

Brynäs

2017-10-16 23:31:00

Brynäs

2017-10-15 17:17:00

Brynäs

2017-10-14 13:00:00

Brynäs

2017-10-13 11:38:00

Brynäs

2017-10-13 10:39:00

Brynäs

2017-10-12 23:25:00

ANNONS:

Sjödineffekten i Skellefteå i lördags var som bortblåst på hemmais ikväll. Energilöst överlag och ett försvarsspel som vi kände igen från tidigare omgångar. Sade jag något om anfallsspelet? Nej, det var inte närvarande.Viktigt möte väntar Brynäs när nästjumbon Rögle besöker Gavlerinken.Det blomstrande segertåg från Gävle i våras drabbades av signalfel och blev stillastående när hösten kom. Efter förändringar är felet borta och man är redo att ge sig av igen.Av allt att döma verkar det ha skurit sig ganska ordentligt mellan sparkade huvudtränaren Roger Melin och spelartruppen. Spelarna menar att Melin varit en för stor kontrast mot Thomas ”Bulan” Berglund och uppgifter säger att det var på deras önskan att Melin skulle avskedas. I Gefle Dagblad säger Melin själv att spelarna varit nonchalanta och att han själv kommit in i ett svårt läge som tränare. Vad som är sant och inte är inte min uppgift att nysta i. Det som varit har varit. Det intressanta nuOavsett en kryckig inledning på SHL, sparkade tränare, underpresterande spelare, dåliga målvakter, uselt försvarsspel, impotent anfall och usla nyförvärv så ska Brynäs IF spela första rundan i årets åttondelar i CHL. Alltid någotRoger Melin hade en önskan om att få avsluta sin aktiva karriär som coach i Brynäs. Ett två år långt kontrakt skrevs där han hade förhoppningen om att få göra något riktigt roligt de sista åren som tränare. Nu kan vi se att det i verkligheten bara blev åtta matcher.Trots det stormiga hav Brynäs seglat på sistone har klubbens sportchef, klubbdirektör och styrelse visat på ledarskap och tagit ansvar.Regnet har öst ner i Gävle under flera dagar. Någon sade mest nederbörd i hela Sverige. Igår efter 8–2-förlusten var det lika stormigt på planen som utanför Gavlerinken. Något behövdes göras. Och Bengtzén gjorde något.Efter 8–2-förlusten igår mot Skellefteå har Brynäs valt att ta bort Melin i rollen som huvudtränare.Plattmatch mot Skellefteå. Brynäs blev fullständigt överkörda ikväll inför en publik som buade ut Brynäs.