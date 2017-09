Brynäs värvar Färjestadsikon

Den välmeriterade och poängsäkre Mikael Johansson har skrivit sjuveckorskontrakt med Brynäs.

Färjestadsikon

Brynäs SHL-konkurrent Färjestad har varit aktiva i arbetet med att förstärka truppen till kommande säsong. Man har kontrakterat fem spelare utifrån, där återvändande

Johansson ville återvända till Färjestad vilket nu inte blev fallet och han har efter det tagit det lugnt med letandet efter en ny klubb. Fram till mitten av augusti säger han själv att han nobbat erbjudanden från SHL-klubbar. Johansson har under sommaren tränat på egen hand hemma i Karlstad och på is tillsammans några



Poängmaskin

När Mikael Johansson lämnade Färjestad inför förra säsongen hade han producerat 12 mål och 28 assists på sina 51 matcher i grundserien där det blev 5 matcher till och 6 poäng i playoff. Ny arbetsgivare inför 2016/2017 blev

Mikael Johansson har tidigare gjort nio säsonger i Färjestad och där sällan hamnat under 30 poäng på en säsong. Den poängbästa säsongen i den värmländska klubben kom i hans senaste sejour, 2015/2016, då han noterades för 46 poäng på 56 matcher.

Total meritlista poängmässigt i de högre serierna för Mikael Johansson ser ut så här:

· Division 1: 103 matcher, 27 mål, 63 assists

·

·

· SHL: 549 matcher, 92 mål, 234 assists

· AHL: 20 matcher, 3 mål, 3 assists

· KHL: 12 matcher, 1 mål, 3 assists

· Liiga: 43 matcher, 8 mål, 13 assists

Det är således en meriterad poängmakare.



Brynäsvärvning

I samband med CHL matchen mot IFK Helsingfors den 1 september skadades Brynäs Jesper Boqvist. Ett handledsbrott som gör att den talangfulle 18-åringen befaras bli borta i upp till två månader. Det är oerhört tråkigt för Boqvist som visat att det blir ett par kliv till i SHL i år.

Detta medförde att Stefan Bengtzen snabbt öppnade upp för ett eventuellt nyförvärv. Förra veckan så presenterade Brynäs då att man kontrakterat den meriterade 32-årige Mikael Johansson. Det görs genom klausulen ”ersätta skadad spelare” och kontraktet är skrivet på sju veckor i ett första steg och kan förlängas.

I måndags anslöt Mikael Johansson till truppen och han planeras finnas med i laget till onsdagens genrep mot



Kontraktsförlängning

Återstår att se alltså vad Johansson kan tillföra Brynäs. En förlängning efter sju veckor kommer säkert att ställa krav på ett längre kontrakt säsongen ut och i Johanssons fall säkert också en annan prislapp som då får värderas. Och, är Mikael Johansson intresserad av en förlängning säsongen ut? Han får säkert ett ”fetare” förslag från något lag ute i Europa, eller varför inte KHL igen. Johansson har som sagt en imponerande record men KHL- och Liiga-äventyret senaste säsongen kanske skvallrar om annat?

Och varför tog inte Färjestad hem sin hemvändande poängmaskin?

Brynäs har också en

Men Johansson får gärna sätta 5 mål och 10 assists på sina 14 matcher i kontraktetapp ett.

0 KOMMENTARER 100 VISNINGAR 0 KOMMENTARER100 VISNINGAR MATS ÖSTLUND

2017-09-12 19:04:00

