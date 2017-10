Dyster kväll i Gavlerinken Arena

Här hade jag förberett en ingress bestående av ord som trendbrott, bryta mönster, attityd osv men jag kan inte ens själv ta en sådan inledning på allvar efter att ha bevittnat kvällens match. Skellefteå kör över Brynäs fullständigt utan att ens behöva vara speciellt bra. Målen trillar in från alla vinklar och på alla sätt som går och jag blir uppriktigt orolig när jag ser Brynäs spel fallera totalt. Kapten Blomqvists blick när han intervjuas mellan period två och tre indikerar också att det är n

Brynäs börjar matchen piggt där den nykomponerade andrakedjan med Linus Ölund, Juuso Ikonen och Daniel Paille skapar en hel del, och det är just Ikonen som trycker dit 1-0 efter drygt fyra minuters spel med ett distinkt skott i krysset.Inspirerade av ledningsmålet fortsätter Brynäs att skapa en del halvchanser innan Skellefteå efter nio minuters spel sticker upp i ett anfall och Emil Djuse som släpande back får öppen gata och trycker in kvitteringen. Det tar inte mer än en minut innan bortalaget även tar ledningen genom Henrik Hetta på ett friläge efter att ha lurat ner Felix Sandstöm på mage med en klassisk backhand-dragning.Efter olycksminuten tar Skellefteå över spelet och Brynäs hamnar i gamla dåliga vanor med utspridda och stillastående spelare medan bortalaget hela tiden hittar blad på spelare i fart. Med två sekunder kvar av perioden utökar också Skellefteå ledningen till 1-3 genom Pär Lindholm efter ett svagt ingripande av Felix Sandström.Den andra perioden hinner knappt bli tre minuter gammal när Skellefteå utökar ledningen till 1-4 genom Tim Söderlund efter ett skott som letar sig in bakom David Rautio som tagit klivet in mellan stolparna. Brynäs spel faller igenom totalt och detta utan känslan att bortalaget ens går för fullt, det känns som något är fundamentalt fel i gruppen. Skellefteå gör både 1-5 och 1-6 genom i tur och ordning Oscar Möller och Matt Anderson . Brynäs kommer knappt in i offensiv zon med en man mer och Skellefteå småmyser sig till pausvila utan att förta sig.Period tre och ingen desperation eller djävlaranamma präglar Brynäs spel utan istället är det bortalaget som utökar ledningen till 1-7 när Pär Lindholm gör sitt andra mål för kvällen, ännu en gång assisterad av firma Möller/Lindström som har en fin kväll. Med fyra minuter kvar sätter Tim Söderlund ett friläge och utökar bortalagets ledning till 1-8 och de som inte lämnat Gavlerinken arena tidigare börjar så göra nu.Med sexton sekunder kvar av matchen sätter Juuso Ikonen sitt andra mål och putsar förnedringssiffrorna till 2-8 och där lämnar vi kvällens match till handlingarna.1-0 (4.18)(Daniel Paille, Jörgen Sundqvist 1-1 (9.01)(Joakim Lindström, Oscar Möller)1-2 (10.22)(Matt Anderson)1-3 (19.58)(Utan assist)Skott: 11-91-4 (22.49)(Andreas Wingerli)1-5 (27.14)(Joakim Lindström, Morgan Ellis)1-6 (39.55)(Utan assist)Skott: 6-51-7 (42.42)(Oskar Möller, Joakim Lindström)1-8 (56.31)(Pär Lindholm)2-8 (59.44) Ryan Gunderson , Daniel Paille)Skott: 7-12Totalt: 24-26