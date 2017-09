Förlust och publikfiasko i hemmapremiären

5523 personer såg ett Brynäs falla tungt hemma mot Hv71. Frågan är vart resten av fansen är?

Äntligen var det dags för hemmapremiären, fem månader efter den otroligt tunga finalförlusten nere i Jönköping och Brynäs var ute efter revansch. Förhoppningarna från Brynäslägret var ca 7000 personer på läktarna men någonting gick fel. 5523 personer hittade hit idag och försökte göra sitt för att hålla uppe stämningen och gjorde det tidvis riktigt bra men frågan är varför inte fler kom hit ikväll? Vart är resten av Brynäsfansen? Att det är veckan innan löning kan absolut spela in men en hemmapremiär säsongen efter en smått magisk säsong förtjänar bättre. 7000 personer hade ändå känts okej men egentligen är allt annat än fullsatt en hemmapremiär ett publikfiasko.Inledande akten var en hafsig period med mängder av utvisningar där tre stycken bortautvisningar tillslut blev för mycket för Hv71 s boxplay. Brynäs powerplay med spelare som Kevin Clark , Aaron Palushaj, Jesper Jensen, Ryan Gunderson och en tung Jonathan Granström framför mål kunde tillslut trycka in ledningsmålet på retur bakom en chanslös Jonas Gunnarsson. Brynäs kändes länge som det bättre laget men när Jörgen Sundqvist tog en onödig roughing utvisning i offensiv zon tog Hv71 över. Powerplayet var ofarligt men med 21 sekunder kvar av perioden kvitterade Jönköpingslaget tillslut matchen. Förstakedjan med Thörnberg, Ullström och Figren visade på riktigt fint lir när den sistnämnde nöp in 1-1 pucken.Den andra perioden var relativt chanslös trots ytterligare utvisningar i båda lagen. Ställningen inför den sista var fortfarande 1-1 och lagkaptenen Jacob Blomqvist summerade perioden bra när C-more intervjuade honom i pausen.- Vi kan bättre, vi försöker spela lite väl snyggt här på hemmaplan istället för att försöka ta pucken till mål och få till tekningar i anfallszon.Ett spelsätt som förhoppningsvis skulle höja Brynäs i slutfasen av matchen men istället var det Hv71 och Max Wärn som på nära håll styrde in 1-2 pucken efter ett skott av Dylan Reese. Snart därefter var Dylan Reese även målskytt han själv. Ställningen med 10 minuter kvar av matchen var 1-3 och Brynäs kändes slutkörda.Jonathan Granströms andra powerplay mål för kvällen tände dock hemmalaget som sånär även kunde kvittera matchen i slutskedet. Närmast var kanske återigen Jonathan Granström som gjorde det mesta rätt i kvällens match, men istället för ett hattrick vände Hv71 och dumpade in 2-4 målet i öppen kasse.Jonathan Granström +++Aaron Palushaj ++Juuso Ikonen +2-4 (1-1, 0-0, 1-3,)Gavlerinken ArenaPublik: 5523Skott: 29-331-0 (10:53) Jonathan Granström (Clark, Palushaj)1-1 (19:39) Robin Figren (Thörnberg, Ullström)1-2 (03:55) Max Wärn (Reese, Engvall)1-3 (09:53) Dylan Reese (Jaakola, Engvall)2-3 (13:45) Jonathan Granström (Gunderson, Palushaj)2-4 (18:06) Topi Jaakola