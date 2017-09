Gavlerinken – en anrik 50-åring

En av hockeysveriges mest anrika tempel firar 50 år i år. Gavlerinken, som under matchdagar lyser uppe på Gavlehov har sedan 1967 varit Brynäs hemmaborg.

I många år fick gävleborna, som sedan tidigt 50-tal var bortskämda med elithockey, hålla till på Nynäsplanen. Det var utomhus och kallt, slitet och läktarna skulle emellan säsongerna monteras ner för att ge plats åt Borgarskolan samt Nynäskolans elever. Det var såklart hockeyspelarna själva som fick stå för det varje höst och vår.



När ishallar och arenor började byggas runt om i Sverige skanderade publiken i Gävle ofta efter en ishall under matcherna. Något som pågick i många säsonger. Folket var trötta på att se hockey i dryga minusgrader, och kommunen ansåg sig till slut tvungna att lyssna till ropen.



1967 stod arenan klar och på den tiden fick det plats med 9062 åskådare i arenan, och bara 3200 av dessa var sittplatser.



Röjåsen, Gävlerinken… nej Gavlerinken

En ny arena skulle till och Arbetarbladet bad sina läsare om att skicka in förslag om vad arenan skulle heta. Namnet skulle till slut bli Röjåsen med motivering att namnet hade anknytning till Röjdningen som låg intill åsen där arenan byggdes.



Ishallens ägare som då var kommunala Brynäs Byggnads AB bestämde dock att den skulle heta Gavlerinken. Vilket skapade protester bland många då folk ansåg att det måste upp två prickar över a:et. Arenan skulle då i sådant fall hetat Gävlerinken. Men nej, så blev det inte – Gavlerinken fick det bli.



Gavlerinkens första säsong tilldelades det fjärde SM-guldet

Den 28 september 1967 spelades den första matchen i Gavlerinken. Det var en träningsmatch- ett derby mellan Brynäs och gamla ärkerivalen Strömsbro IF. Det kostade 8 kronor för inträde och Brynäs besegrade rallarborna med 8–2.



Gavlerinken var inte bara åt Brynäs – Gävles två andra lag Strömsbro och Godtemplarna fick också tillgång till arenan.

Men den första historiska hemmapremiären under serien var den 22 oktober kom att bli en besvikelse för gävleborna. Arenan var smockad av gävlebor som ville bevittna stadens nybyggda ishall.



Rögle – som sågs som bottenlag hade otacksamt tilldelats som Brynäs motståndare i premiärmatchen av förbundet. Det var tänkt att det skulle bli målkalas för Brynäs i sitt nya hemmafäste. Det skulle ju bli fest!

Spelet ville sig dock inte för Brynäs, och Rögle höll nästan på att vinna om det inte vore för att den klassiska C-kedjan räddade hemmalaget med Hans ”Virus” Lindberg i spetsen. Matchen slutade 5–5, och Virus stod för tre av målen.





Att möta Brynäs i Gavlerinken under 70-talet liknades med en mardröm. Här på bilden Wille Löfqvist som räddar i målet.



Gavlerinkens första säsong skulle dock komma att bli succé, för till våren 1968 känner de flesta brynäsare till att gävleklubben tog sitt fjärde SM-guld. Hockeysverige fruktade Gavlerinken i över ett helt decennium.

Denna period, slutet av 60-talet, hela 70-talet fram till 1980 skulle komma att bli Brynäs storhetstid. Åtta SM-guld på elva år. Gavlerinken blev en fruktad plats för hela hockeysverige, förutom om du hade Brynäs IF i ditt hjärta.



Gavlerinken döptes om till Läkerol Arena

"Brynäs IF som är från Gävle,

helgat vare ditt namn, tillkomme din ishall

ske din vilja, så som i Gavlerinken, så ock i Läkerol Arena"



Efter att Brynäs blev utslagna av Frölunda under SM-slutspelet 2006 sattes planerna om en ombyggnation av arenan igång. Det hade förvisso planerats under hela säsongen men nu kunde man sätta planen i verket. Ombyggnationen innebar att Brynäs kunde köpa loss sin hemmaarena från kommunen.





"Läkerolen" som arenan kallades i folkmun.



En total renovering gjordes i arenan för över 160 miljoner kronor. Namnrättigheterna köptes upp av det internationella godisföretaget Leaf som ägde Läkerolfabriken i Gävle – därav döptes Gavlerinken om till Läkerol Arena i samband med invigningen, eller ”läkerolen” som den kallades i folkmun.



Naturligtvis framgick det många negativa röster då Gavlerinken inte längre fanns – men det nya namnet hindrade inte många gävlebor från att fortsätta kalla sin arena för Gavlerinken.



Jag minns själv när ombyggnationen i princip stod klart. Jag spelade i Brynäs ungdom och det var dags för lagfotografering på isen. Problemet var att istället för in i kameran tittade vi alla pojkar upp mot arenans tak och nya läktare – för oj vad stort och mäktigt det kändes att få uppleva de nya vyerna från isen.



Under tiden läkerolen lyste över åsen var det också tid för nytänk och omorganisering inom Brynäs IF. Det var nu som juniorverksamheten fick extra resurser, och Brynäs skulle åter bli Sveriges ledande plantskola av unga hockeykillar.



Det föranledde till det enda guldet som tillkom Läkerol Arena 2012 med Jacob Silfverberg och Calle Järnkrok i spetsen.



Kommunen återtar namnet Gavlerinken

Brynäs gjorde 2014 en ny organisering i samband med att man grundade verksamheten En bra start. Nu skulle sponsorer istället heta partners och detta skapade förutsättningen för att få kvitt all reklam på matchtröjan. Den 3 juni 2014 klivet kommunen in som en partner till Brynäs IF. I det avtalet på fem år ingick också namnrättigheten till arenan.



Gävle kommun återtog namnet Gavlerinken vilket blev ett glädjande besked för Brynäsfansen. Det fanns dock ett men… namnet blev Gavlerinken… Arena. Vilket är arenans officiella namn idag – men i folkmun är det bara Gavlerinken. Det är också enbart Gavlerinken som benämns i media.





Kommunen blev en samarbetspartner till En bra start och återtog namnrättigheterna till arenan.



Publikrekord i europeisk curling

1988 spelades Davis Cup i Gavlerinken, Sverige mot Nya Zeeland och arenan var även värd för Junior-VM 1992-93 samt en del av hockey-VM 1995. Gavlerinken har också använts i samband med Curling-VM 2004 där europeisk curling slog publikrekord med 5000 åskådare. 2016 anordnades också en av deltävlingarna i melodifestivalen i Gavlerinken, och under årens lopp har arenan fått bjudit in folket till massvis med olika typer av konserter och andra former av stora event.



Namnets framtid ovisst

I 50 år har Gävles största arena bjudit in publik för att se Sveriges bästa ishockey. Det har skett en hel del ombyggnationer genom åren. Senaste större ombyggnationen var för två år sedan då arenan fick en Skybar. I år har ett toppmodernt ljudsystem installerats för att stärka upplevelsen av att se hockeyn live i Gävle.

Hur länge arenan kommer heta Gavlerinken återstår att se. Namnrättigheten kommer att omprövas 2018. Om kommunen och Brynäs kommer överens om ett nytt avtal eller går skilda vägar i den frågan blir oavsett en känslig fråga.?



Men visst hoppas brynäsarna på att arenan i fortsättningen ska få behålla sitt rättmätiga namn: Gavlerinken.