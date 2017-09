Brynäs startar ny kampanj för att få fansen till arenan.

Hur länge vågar du vänta? En ny kampanj!

Publiksiffrorna dalar i SHL och Brynäs är inget undantag. Därför har Brynäs idag presenterat en ny kampanj som heter Hur länge vågar du vänta? Där Brynäs tillsammans med sina partners erbjuder billigare biljetter närmare matchen lider.





Till en början (den 2a oktober) lanserar Brynäs ut 40 % rabatt på sina matchbiljetter jmf med ordinarie priser. Det startas med 200 kronor för att sedan stegvis sänkas till 100 kr, 50 kr och slutligen bli gratis.



Detta är tack vare att Brynäs partners (sponsorer) går in och täcker upp för föreningen i kostnader, och många har valt att vara med i kampanjen. En obeprövad kampanj som Brynäs hoppas på ska ge resultat.



Mer kan du läsa på Brynäs hemsida Kampanjen går ut på att matchbiljetterna till en börjar kostar 200 kronor, men ju närmare matchdagen vi kommer sjunker priset. Frågan är hur länge vågar man vänta för att få sin plats säkrad?Till en början (den 2a oktober) lanserar Brynäs ut 40 % rabatt på sina matchbiljetter jmf med ordinarie priser. Det startas med 200 kronor för att sedan stegvis sänkas till 100 kr, 50 kr och slutligen bli gratis.Detta är tack vare att Brynäs partners (sponsorer) går in och täcker upp för föreningen i kostnader, och många har valt att vara med i kampanjen. En obeprövad kampanj som Brynäs hoppas på ska ge resultat.

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR BRYNÄSREDAKTIONEN

2017-09-29 11:46:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-09-29 11:46:00

Brynäs

2017-09-28 22:29:37

Brynäs

2017-09-28 21:43:26

Brynäs

2017-09-28 18:18:00

Brynäs

2017-09-27 22:28:00

Brynäs

2017-09-25 12:00:00

Brynäs

2017-09-24 12:15:08

Brynäs

2017-09-23 14:53:13

Brynäs

2017-09-22 16:02:44

Brynäs

2017-09-21 21:52:00

ANNONS:

Publiksiffrorna dalar i SHL och Brynäs är inget undantag. Därför har Brynäs idag presenterat en ny kampanj som heter Hur länge vågar du vänta? Där Brynäs tillsammans med sina partners erbjuder billigare biljetter närmare matchen lider.Ingenting. Torsdagsmatchen mot Djurgården kan beskrivas med just det ordet. Ingenting. Brynäs visar ingenting. Inget försvarsspel, inget anfallsspel, inga känslor, ingen kreativitet, ingen vilja.Efter brakförlusten mot Malmö senast var tränare Roger Melin allt annat än nöjd. Den svaga säsongsinledningen är knappast det han, spelarna eller fans fantiserat om. Bakom stängda dörrar ska Melin berättat för samtliga spelare precis vad han tyckte. Alla ska enligt uppgift ha fått sin slev av kritiken och väggarna nere i katakomberna vibrerar nog än.Liverapportering mellan Brynäs och DjurgårdenÅrets säsongsinledning har på intet sätt varit positiv för Brynäs. Tre matcher in på en säsong, där många har förväntat sig mycket av laget, står det fortfarande noll i segerkolumnen. Försvarsspelet har inte klaffat, fem mot fem spelet har varit blekt och på det hela taget kan Brynäs insatser närmast liknas vid en tretimmars rotfyllning utan bedövning.Hur ska en förening kunna leva upp till ett ställningstagande om inte spelarna också gör det?Jag erkänner att jag var en av dem som tyckte det var ett bra val av Brynäs när de tog in Roger Melin som coach i Brynäs igen.En poäng på de inledande två matcherna i årets SHL är Brynäs facit. Känns om att en trepoängare i Malmö vore bra för självförtroendet.Två mål i power play av slitvargen Jonathan Granström kunde inte hjälpa Brynäs i förlustmatchen senast mot HV71. Brynäs som tog ledningen i matchen tappade till slut och HV71 kunde inkassera tre poäng. Nu reser Gävlelaget ner till Malmö för att kunna revanscherna sig från de två inledande förlusterna.5523 personer såg ett Brynäs falla tungt hemma mot Hv71. Frågan är vart resten av fansen är?