I en stormig tid behövs starka ledare – sådana som finns i Brynäs

Trots det stormiga hav Brynäs seglat på sistone har klubbens sportchef, klubbdirektör och styrelse visat på ledarskap och tagit ansvar.





Det är lätt att skylla på olika tillfällen och försöka tappert smita runt sina egna misstag med massa lösa ursäkter när man till slut måste ställa sig till svars. Vi alla vet att Brynäs insats såhär långt har varit katastrof och Melins avgång som huvudtränare kom i rätta tid.



Det är förstås än mera rörigare period nu än tidigare då detta kostar Brynäs IF tråkiga pengar, tid och möda. Men det är en viktig process i ett läge där man måste hitta en sportslig förändring på längre sikt.



Det var rakryggat och starkt av Bengtzén att erkänna misstaget samt stå upp för att man med facit i hand hade fel. För mig är det ett tecken på god självinsikt både för individen men också hela organisationen.



Även de bästa sportcheferna gör sina misstag.



En stor skuld skall läggas på sportchefen och förstås övriga styrande i det här dramat. Då krävs också ett stabilt chefskap som tar sig i kragen och står starkt i stormen. För mig är det ett gott tecken. Brynäs tar på sig hela ansvaret på riktigt.



Tomas Hedlund, ansvarig utgivare på Hockeybladet skriver att Brynäs borde se till att Stefan Bengtzén avgår. En tanke som är helt befängt då Bengtzén är en skicklig sportchef som, precis som många andra sportchefer någon gång i karriären, har gjort felaktiga beslut. Men som sagt, han nu tar sitt ansvar över.



Att spelet inte fungerat för nyförvärven som Loui Caporusso,



När eller om Brynäs får till kollektivet och strukturerna är åter rätt placerade kommer individuella spelare att lyfta till sin rätta kvalité. Just nu har förutsättningarna varit ojusta. Något som egentligen är helt normalt för ett lag där truppens ledarskap inte lyckats fått till det som krävs.



Sjödda-effekten?

Tommy Sjödin och Janne Larsson kliver in i den sargade skutan och med trasiga skrov reser dem norrut till Skellefteå i hopp om sportslig vändning. Visst hade det varit underbart med en ”Sjödda-effekt”? Även om jag tror att det numera handlar om att återfå lugn och stabilitet.



Under tiden Brynäs är i process för att tillsätta en ny huvudtränare får Sjödin och Larsson försöka skapa så mycket balans i spelet det bara går. Man måste hitta någon form av struktur som hela gruppen kan följa – och var spelare vet sin roll på isen.



Min förhoppning är att Brynäs som enhetlig grupp tar sig samman nu och går starkare ur den här stormen. Ibland behöver man nå botten för att det ska vända. Vi har sett det explodera för andra lag förut.



Det finns såklart vissa frågetecken i spelartruppen men som helhet är Brynäs ett lag som inte ska tillhöra ligans bottenskikt.



