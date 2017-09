Gavlerinken Arena, 2017-09-21 19:00

Brynäs - HV71



Inför Brynäs - HV71: Repris av finalserien

En repris av finalserien mellan två tungviktare där kontinuitet möter nybygge, en match där vi hittar två Brynäsprofiler i Jönköpingslaget.





Nytt HV71 den här säsongen

HV71 kommer till matchen och den här säsongen som ett helt annat lag än det som vann finalen förra säsongen. Pär Arlbrandt, Chris Abbott, Erik Christensen och Teemu Laine har lagt ner sina karriärer samtidigt som laget har tappat viktiga spelare som Simon Önerud, Andreas Borgman, Filip Sandberg och

Stommen har försvunnit och ersatts med en del spännande namn där ett par Brynäsprofiler sticker ut. Sebastian Wännström som var med och vann sm-guld med Brynäs 2012 och som förra säsongen var på väg mot sitt ordentliga genombrott i Rögle. 18 poäng på 20 matcher och landslagsdebut innan han olyckligt skadade sig och missade resten av säsongen. I laget hittar vi även Bill Sweatt som efter att han lämnade Brynäs 2015 gjort två mediokra säsonger i Luleå. Hans 15 mål förra säsongen visar ändå vilken klasspelare vi pratar om och i rätt omgivning skulle han mycket väl kunna växa ut till en viktigt kugge i det nya lagbygget HV71. Den sistnämnde kommer dock missa morgondagens match.



Brynäs försvarsspel

Brynäs som förlorade efter straffar i första matchen borta mot favorittippade Växjö kommer till matchen med blandade känslor. Det var en match som innehöll en hel del positiva saker men också många saker som behövs jobbas på. Jag har inför säsongen tyckt att Brynäs backuppsättning är kanske hela ligans starkaste men det vi fick se igår var någonting helt annat. Oorganiserat och rent ut sagt dåligt spel i egen zon bjöd Växjö på mängder av målchanser och tillslut kunde inte David Rautio som annars gjorde en godkänd match stå emot.



Tre positiva saker jag tar med mig från gårdagens match:

1.



2. Aaron Palushajs mål. Han är här för att fylla ut luckan efter Oskar Lindblom och ska göra det genom att göra mål. Han har haft en stark försäsong och det var otroligt viktigt att han även fick utdelning direkt i säsongspremiären.



3. Mikael Johanssons framfart i Brynäströjan. Fortsätter han i samma stil kommande veckor blir det svårt att inte förlänga hans kontrakt.

Skribenten tippar: 2-2 och sedan en vinst efter straffar.

CHRISTOFFER JANSSON

