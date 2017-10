Gavlerinken Arena, 2017-10-21 18:00

Brynäs - Mora



Fightingface på!

Inför Brynäs - Mora: Nu Gävlar kör vi!

Sjödin-effekten varade tyvärr inte längre än en match för Brynäs innan laget hittade en väg att förlora mot Rögle. Det är ett obestridligt faktum att serien nu börjar sätta sig och för Brynäs ser det ut som att säsongen kommer att spenderas på den undre halvan. Matchen mot Mora blir en nyckelmatch, både i fråga om poäng och spelmässig kvalité.





Är det något som är riktigt bra i Brynäs just nu? Defensiven läcker, offensiven haltar, publiksiffrorna dalar och Brynäs ligger just nu näst sist i tabellen. Bara





Senast Brynäs och Mora spelade i samma division var katastrofsäsongen 2007/2008. Det var det året Brynäs plockat in bland andra Pavel Brendl från just Mora. Lagen möttes sju gånger och Brynäs avgick med segern i fyra av matcherna. Man drabbades dessutom samman i genrepet inför årets säsong. Matchen som spelades i Bollnäs vanns av Brynäs med 6–2.



Läget i Brynäs

Förstecenter Jesper Jensen saknas även imorgon och kommer göra det flera veckor framöver. I övrigt saknas Elias Fälth och Samuel Asklöf som är på väg tillbaka medan Jesper Boqvist kämpar på med sin handledsskada.



Till bottenmötet i Gavlerinken kommer Mora med några riktiga stjärnsmällar i bagaget. Sedan Dalaklubben vann mot HV har man förlorat tre raka matcher, 4–1 mot Örebro, 6–0 mot Djurgården innan det blev en betydligt tightare match mot Frölunda. Vilka är det då som utgör detta Mora deras första år i finrummet sedan 2008? Den som leder detta lag offensivt är ytterforwarden John Persson. Han har hittills stått för fyra mål och fyra framspelningar. Bakåt finns andra bekanta namn som Daniel Grillfors och Tomas Skogs

Nu Gävlar kör vi! Brynäs - Mora

Gavlerinken Arena

Nedsläpp: 18:00

Medan returmötet mot Skellefteå gav alla oss Brynäsare hopp om ljusare tider gav torsdagsmatchen mot Rögle det rakt motsatta beskedet. Defensiven och i synnerhet målvaktsspelet satte någon from av bottenrekord. När Brynäs, trots att spelet inte var på topp, lyckades sätta pucken i nät läckte det istället bakåt. Milt sagt.

2017-10-20 23:07:00

