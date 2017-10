Gavlerinken Arena, 2017-10-19 19:00

Brynäs - Rögle



Inför Brynäs – Rögle: Viktig batalj väntar i Gävle

Viktigt möte väntar Brynäs när nästjumbon Rögle besöker Gavlerinken.



Kan man skriva så?



Nåväl, det är ett Brynäs som bara ska ha en sak i skallen just nu; att blicka framåt. Efter storförlusten med 8–2 hamnade Brynäs i den värsta stormen hittills och hela organisationen fick ta krafttag till förändring. Förändringen blev att Roger Melin fick lämna och assisterande tränaren Tommy Sjödin tillsammans med videocoachen Janne Larsson tog över.



Om det var förändring i gruppens ledarskap, eller en markering från den egna arbetsgivaren som gjorde att Brynässpelarna ändrade fokus är ännu svårt att sia om. Men det blev en seger borta mot Skellefteå sedan med 3–2.



Där någonstans uppe i de norrländska skogarna fick Brynäs med sig energi. Den energin måste nu föras till Gavlerinkens väggar när Rögle kommer på besök.



Rögle på offensiven

Rögle har haft en motigare inledning än Brynäs. Anders Eldebrinks gäng har åkt på ena käftsmällen efter den andra och Ängelholm har stått på skakig mark sedan pucken släpptes i september. Men om Brynäs återhämtade sig mot Skellefteå står Rögle för en ännu större sensation:



Först en övertidsseger mot Luleå med 4–3 och nu 5–2 senast mot serieledande Färjestad har skånelaget lämnat jumboplatsen och rest till Gävle med förstärkt självförtroende.

Skåningarna kommer vässade med backen



Dem enda spelarna i Brynäs som kommer i dagsläget upp i deras kaliber är härförarna



Något som Brynäs har som verktyg och övertag mot Rögle är på papperet en bredare offensiv. Rögle har lidit av målvaktsproblem då Ville Kolppanen varit borta och



Men i sin helhet kan Brynäs stärka sig med att Felix Sandström gjort en stabilare inledning.



Både Rögle och Brynäs har dock problem med det defensiva spelet. Det är två lag som har saknat en tydlig struktur och kämpat emot kraftiga motvindar. Men Rögle tycks vara på gång och det gäller för Brynäs att spela hockey i 60 minuter för att vinna.



Nej, det här blir ingen enkel uppgift för Sjödins Brynäs. Klarar dock Brynäs av att utveckla spelet man visade uppe i Skellefteå kan en torsdagskväll uppe på Gavlehov mot Rögle i oktober bli långt ifrån tråkigt. Brynäs 2.0.Kan man skriva så?Nåväl, det är ett Brynäs som bara ska ha en sak i skallen just nu; att blicka framåt. Efter storförlusten med 8–2 hamnade Brynäs i den värsta stormen hittills och hela organisationen fick ta krafttag till förändring. Förändringen blev att Roger Melin fick lämna och assisterande tränaren Tommy Sjödin tillsammans med videocoachen Janne Larsson tog över.Om det var förändring i gruppens ledarskap, eller en markering från den egna arbetsgivaren som gjorde att Brynässpelarna ändrade fokus är ännu svårt att sia om. Men det blev en seger borta mot Skellefteå sedan med 3–2.Där någonstans uppe i de norrländska skogarna fick Brynäs med sig energi. Den energin måste nu föras till Gavlerinkens väggar när Rögle kommer på besök.Rögle har haft en motigare inledning än Brynäs. Anders Eldebrinks gäng har åkt på ena käftsmällen efter den andra och Ängelholm har stått på skakig mark sedan pucken släpptes i september. Men om Brynäs återhämtade sig mot Skellefteå står Rögle för en ännu större sensation:Först en övertidsseger mot Luleå med 4–3 och nu 5–2 senast mot serieledande Färjestad har skånelaget lämnat jumboplatsen och rest till Gävle med förstärkt självförtroende.Skåningarna kommer vässade med backen Craig Schira som ett gäng forwards som Edwin Hedberg, Aaltonen Juhamatti och Ted Brithén i spetsen.Dem enda spelarna i Brynäs som kommer i dagsläget upp i deras kaliber är härförarna Kevin Clark och Ryan Gunderson Något som Brynäs har som verktyg och övertag mot Rögle är på papperet en bredare offensiv. Rögle har lidit av målvaktsproblem då Ville Kolppanen varit borta och Emil Kruse fått tagit ett större ansvar än det var tänkt (då med Gävlesonen Oliver Dackell som andremålvakt). Nu har skåningarna tre målvakter då man tog in kanadensaren Justin Pogge och sedan dess har spelet successivt blivit bättre för Elderbrinks mannar.Men i sin helhet kan Brynäs stärka sig med att Felix Sandström gjort en stabilare inledning.Både Rögle och Brynäs har dock problem med det defensiva spelet. Det är två lag som har saknat en tydlig struktur och kämpat emot kraftiga motvindar. Men Rögle tycks vara på gång och det gäller för Brynäs att spela hockey i 60 minuter för att vinna.Nej, det här blir ingen enkel uppgift för Sjödins Brynäs. Klarar dock Brynäs av att utveckla spelet man visade uppe i Skellefteå kan en torsdagskväll uppe på Gavlehov mot Rögle i oktober bli långt ifrån tråkigt.

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@svenskafans.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-10-18 22:00:00 viktor.alner@svenskafans.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-10-18 22:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-10-18 22:00:00

Brynäs

2017-10-18 15:45:00

Brynäs

2017-10-18 00:06:04

Brynäs

2017-10-16 23:31:00

Brynäs

2017-10-15 17:17:00

Brynäs

2017-10-14 13:00:00

Brynäs

2017-10-13 11:38:00

Brynäs

2017-10-13 10:39:00

Brynäs

2017-10-12 23:25:00

Brynäs

2017-10-12 21:16:15

ANNONS:

Viktigt möte väntar Brynäs när nästjumbon Rögle besöker Gavlerinken.Det blomstrande segertåg från Gävle i våras drabbades av signalfel och blev stillastående när hösten kom. Efter förändringar är felet borta och man är redo att ge sig av igen.Av allt att döma verkar det ha skurit sig ganska ordentligt mellan sparkade huvudtränaren Roger Melin och spelartruppen. Spelarna menar att Melin varit en för stor kontrast mot Thomas ”Bulan” Berglund och uppgifter säger att det var på deras önskan att Melin skulle avskedas. I Gefle Dagblad säger Melin själv att spelarna varit nonchalanta och att han själv kommit in i ett svårt läge som tränare. Vad som är sant och inte är inte min uppgift att nysta i. Det som varit har varit. Det intressanta nuOavsett en kryckig inledning på SHL, sparkade tränare, underpresterande spelare, dåliga målvakter, uselt försvarsspel, impotent anfall och usla nyförvärv så ska Brynäs IF spela första rundan i årets åttondelar i CHL. Alltid någotRoger Melin hade en önskan om att få avsluta sin aktiva karriär som coach i Brynäs. Ett två år långt kontrakt skrevs där han hade förhoppningen om att få göra något riktigt roligt de sista åren som tränare. Nu kan vi se att det i verkligheten bara blev åtta matcher.Trots det stormiga hav Brynäs seglat på sistone har klubbens sportchef, klubbdirektör och styrelse visat på ledarskap och tagit ansvar.Regnet har öst ner i Gävle under flera dagar. Någon sade mest nederbörd i hela Sverige. Igår efter 8–2-förlusten var det lika stormigt på planen som utanför Gavlerinken. Något behövdes göras. Och Bengtzén gjorde något.Efter 8–2-förlusten igår mot Skellefteå har Brynäs valt att ta bort Melin i rollen som huvudtränare.Plattmatch mot Skellefteå. Brynäs blev fullständigt överkörda ikväll inför en publik som buade ut Brynäs.Här hade jag förberett en ingress bestående av ord som trendbrott, bryta mönster, attityd osv men jag kan inte ens själv ta en sådan inledning på allvar efter att ha bevittnat kvällens match. Skellefteå kör över Brynäs fullständigt utan att ens behöva vara speciellt bra. Målen trillar in från alla vinklar och på alla sätt som går och jag blir uppriktigt orolig när jag ser Brynäs spel fallera totalt. Kapten Blomqvists blick när han intervjuas mellan period två och tre indikerar också att det är n