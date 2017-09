Inför Malmö - Brynäs: Kommer säsongens första seger i Malmö?

Två mål i power play av slitvargen Jonathan Granström kunde inte hjälpa Brynäs i förlustmatchen senast mot HV71. Brynäs som tog ledningen i matchen tappade till slut och HV71 kunde inkassera tre poäng. Nu reser Gävlelaget ner till Malmö för att kunna revanscherna sig från de två inledande förlusterna.

- Det var ingen bra hockeymatch. Mycket slarviga passningar och många tappade puckar, summerade en besviken Roger Melin på presskonferensen direkt efter slutsignal mot HV71.

Hemmalaget hade för andra matchen i rad lyckats tagit ledningen i matchen, dock så fallerar spelet och man lyckas inte ta vara på chanserna som uppstår. När HV-backen Tapi Jaakola lyckas måtta in lyftet från egen zon till det öppna målet så kunde slutsiffrorna skrivas till 2-4. Två tuffa motståndare har Brynäs stött på inledningsvis och har enbart tagit en poäng hittils på den inledande säsongen. Brynäs spel under torsdagskvällen var precis som Roger Melin pratade om under presskonferensen väldigt slarvigt och den berömda skärpan i avsluten saknades när lägen uppstod. Nu har man chans att revanchera sig nere i Malmö under lördagen.

Motståndarna Malmö spelade under torsdagkvällen sin match borta mot Djurgården. En jämn batalj som Djurgården till slut kunde avgöra i den korta övertidsperioden. Malmö kan dock stoltsera med en seger under årets säsong, i premiären vann "skånederbyt" hemma mot Rögle med klara 5-0.

Nu väntar Brynäs för Malmö som till statistiken förra säsongen hade aningen lättare för. Av de fyra matcherna man spelade mot varandra så lyckades man ta med sig full pott från Gävle bägge gångerna samt att man vann en av de två möterna på hemmaplan i Malmö.



Stjärnvärvningarna leverarer

Bägge lagens storvärvningar inför säsongen har inte väntat med att producera. Succén för både Aaron Palushaj i Brynäs, samt Andy Miele och Daniel Zaar i Malmö har inte behövts väntat på sig. Alla tre ligger högst upp sina lags interna poängligor och är högst bidragande i lagets förstakedjor.





Aaron Palushaj har snabbt hittat sin roll bredvid Jesper Jensen och Kevin Clark i lagets producerande kedja. Palushaj värvades som en målskytt och den spelare som skulle täcka upp tomrummet efter Oskar Lindblom. Stora skor att fylla, men Aaron har hitills inte gjort något besviken. Trots att laget har inlett

aningen svajigt så har Aaron Palushaj inlett sina två första seriematcher med tre poäng, ett mål och två assist. Aaron måste fortsätta producera poäng för att laget ska lyckas vända den negativa inledningen på säsongen.





Andy Miele är en kortvuxen(bara 171 cm) center som värvades tidigt under sommaren. Det blev tidigt utsagt att han skulle vara lagets förstacenter och kommer med fina siffror från AHL. Totalt 368 poäng på 420 matcher i den ligan och Andy har likt Aaron tidigit presenterat sig för hemmafansen. Tillsammans med ett annat nyförvärv Daniel Zaar(bilden) så utgör de Malmös förstekedja. Han blev uppflyttad till förstakedjan efter skador inför den senaste matchen. Daniel Zaar återvänder till SHL efter två bra år i nordarmerika. Den 23-åriga Daniel Zaar leder tillsammans Andy Miele Malmö framåt och de är två spelare Brynäs måste se upp för ifall man ska ta årets första vinst.

Läget i lagen

Brynäsbacken Simon Bertilsson spelade inte mot HV71, enligt rapporter som inkom talades det om sjukdom. Dock så har Simon en lång skadehistorik och det är osäkert ifall han spelar mot Malmö. Korttidskontrakterade Mikael Johansson fick en smäll mot huvudet under matchen mot HV71, däremot inte mer allvarligt än att han kunde fullfölja matchen.

Sedan tidigare är Elias Fälth och Jesper Boqvist skadade.



I Malmö saknades Rhett Rakhshani senast, han fick kliva av i preimären mot Rögle och kom aldrig till spel mot Djurgården. En tilltänkt poängspelare som också kan missa matchen mot Brynäs.

Sedan tidigare är Erik Andersson borta.