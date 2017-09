Behrn Arena, 2017-09-30 15:15

Örebro - Brynäs



Inför Örebro - Brynäs: Pressen ökar

Fortfarande ingen vinst för Brynäs, och pressen på hela laget ökar och ökar för varje match som går. Nu måste Brynäs försöka hitta ett sätt att vinna och bli det laget som motsvarar årets förväntningar.







Det är förbannat svårt att vinna matcher om man inte klarar av att göra mål i fem mot fem-spel. Något Brynäs har varit riktigt usla på. Det skapades gång på gång farliga lägen, speciellt från förstakedjan med Clark, Jensen och Palushaj. Trion lyckades få in en kvittering. Men dessvärre ville verkligen inte pucken studsa rätt väg för Brynäs därefter. Istället kunde Djurgården spela tryggt och bara mata iväg puckar som hittade sig in hur enkelt som helst bakom Sandström i mål.



Matchen gick till avdelningen; Bland de sämsta hemmamatcherna som någonsin skådats. Än så länge. Det är också på tok för tidigt att dra några konkreta slutsatser som florerar runt på sociala medier. Ha tålamod.



Ska man besegra Örebro på bortplan krävs det att man gör precis så som man spelade mot Djurgården i första perioden. Eller som mot Växjö en hel match. Eller delvis som man gjorde i finalreprisen hemma mot



Glöm fjolårets finalserie mot Hv71. Det är här och nu vi står. Det är här och nu vi ska slå Örebro och börja resan uppåt i tabellen.



Förra säsongen blev matcherna mellan Brynäs och Örebro väldigt målrika (3-6, 3-4 OT, 4-3 OT, 3-5). Brynäs har dock gått vinnande ur tre av fyra matcher. Men det är till historien, och nu är det nya spelare och en ny tränare i båset som ställs mot ett farligt Örebro som gör allt för att tre poäng i en, förmodligen, nästintill fullsatt Berhn Arena.



Örebro inledde med att förlora dubbelmötet borta mot Luleå efter övertid, sedan tog man revansch och kunde nolla Luleå hemma med 2-0. Senast åkte man återigen på en uddamålsförlust, 2-1 borta mot Växjö. Örebro har saknat två viktiga backar under inledningen, men nyförvärvet från Luleå, Daine Todd och nyinplockade Victor Bartley - är nu spelklara och återfinns i truppen mot Brynäs, vilket får anses vara en ordentlig förstärkning på backsidan. Räkna med ett svårslaget Örebro som kommer göra allt för att plocka tre pinnar mot Brynäs hemma.



Läget i Brynäs:







Tre nycklar som krävs för att vinna:



1. Spelet i fem mot fem-spelet. Känns tjatigt att behöva upprepa det här, men man kan inte som ett lag stå och vänta på nästa PP-spel och få smacka dit en puck. Anfallet måste upp ordentligt och få utdelning i fem mot fem-spelet. Därefter kommer förhoppningsvis självförtroendet att öka.



2. Defensiven. Det såg till en början bra ut försvarsmässigt, iallafall i den första perioden mot Djurgården. Tar man det med sig till Örebro och fortsätter bygga på det så kan man förhoppningsvis täppa igen och avväpna Örebro. Det är många backar som behöver höja sig. Förutsätter att Ersson får fortsatt speltid. Zanetti behålls gärna som sjundeback. Sundqvist och Gunderson måste upp. Man kände inte igen Ryan senast överhuvudtaget.



3. Spela mer kreativt och våga mer. Visa lite mer offervilja och se till att göra det där skitgörat framför mål så kommer också målen. Ta vara på



Väl mött i Berhn Arena. Jag finns på plats!



Örebro - Brynäs

Behrn Arena

Nedsläpp: 15:15

Matchen mot Djurgården började riktigt bra. Det var ett spelsuget Brynäs som hade liknande tendenser i första matchen borta mot Växjö. Men ju längre matchen gick så blev Brynäs sämre och sämre. Inget självförtroende alls. Inget anfall. Inget försvar. Bara en fundersam och frustrerad Roger Melin i båset.Det är förbannat svårt att vinna matcher om man inte klarar av att göra mål i fem mot fem-spel. Något Brynäs har varit riktigt usla på. Det skapades gång på gång farliga lägen, speciellt från förstakedjan med Clark, Jensen och Palushaj. Trion lyckades få in en kvittering. Men dessvärre ville verkligen inte pucken studsa rätt väg för Brynäs därefter. Istället kunde Djurgården spela tryggt och bara mata iväg puckar som hittade sig in hur enkelt som helst bakom Sandström i mål.Matchen gick till avdelningen; Bland de sämsta hemmamatcherna som någonsin skådats. Än så länge.Ska man besegra Örebro på bortplan krävs det att man gör precis så som man spelade mot Djurgården i första perioden. Eller som mot Växjö en hel match. Eller delvis som man gjorde i finalreprisen hemma mot Hv71 Glöm fjolårets finalserie mot Hv71. Det är här och nu vi står. Det är här och nu vi ska slå Örebro och börja resan uppåt i tabellen.(3-6, 3-4 OT, 4-3 OT, 3-5). Brynäs har dock gått vinnande ur tre av fyra matcher. Men det är till historien, och nu är det nya spelare och en ny tränare i båset som ställs mot ett farligt Örebro som gör allt för att tre poäng i en, förmodligen, nästintill fullsatt Berhn Arena.Örebro inledde med att förlora dubbelmötet borta mot Luleå efter övertid, sedan tog man revansch och kunde nolla Luleå hemma med 2-0. Senast åkte man återigen på en uddamålsförlust, 2-1 borta mot Växjö. Örebro har saknat två viktiga backar under inledningen, men nyförvärvet från Luleå, Daine Todd och nyinplockade Victor Bartley - är nu spelklara och återfinns i truppen mot Brynäs, vilket får anses vara en ordentlig förstärkning på backsidan. Räkna med ett svårslaget Örebro som kommer göra allt för att plocka tre pinnar mot Brynäs hemma. Simon Bertilsson och Elias Fälth är fortfarande borta. Oklart när de väntas vara tillbaka. Juuso Ikonen och hans glasbit i foten får käka antibiotika i tio dagar, så räkna med en öm fot ett tag till framöver.1.Känns tjatigt att behöva upprepa det här, men man kan inte som ett lag stå och vänta på nästa PP-spel och få smacka dit en puck. Anfallet måste upp ordentligt och få utdelning i fem mot fem-spelet. Därefter kommer förhoppningsvis självförtroendet att öka.2.Det såg till en början bra ut försvarsmässigt, iallafall i den första perioden mot Djurgården. Tar man det med sig till Örebro och fortsätter bygga på det så kan man förhoppningsvis täppa igen och avväpna Örebro. Det är många backar som behöver höja sig. Förutsätter att Ersson får fortsatt speltid. Zanetti behålls gärna som sjundeback. Sundqvist och Gunderson måste upp. Man kände inte igen Ryan senast överhuvudtaget.3.Visa lite mer offervilja och se till att göra det där skitgörat framför mål så kommer också målen. Ta vara på powerplay -spelet så fort chansen ges. Kreativiteten finns i numerärt överläge, men avsluten måste sitta betydligt bättre.Väl mött i Berhn Arena. Jag finns på plats!Behrn ArenaNedsläpp: 15:15

0 KOMMENTARER 148 VISNINGAR 0 KOMMENTARER148 VISNINGAR ERIK NYMAN

kje.nyman@gmail.com

På Twitter: @Newmandyk

2017-09-29 21:00:00 kje.nyman@gmail.comPå Twitter: @Newmandyk2017-09-29 21:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-09-29 21:00:00

Brynäs

2017-09-29 12:51:00

Brynäs

2017-09-29 11:46:00

Brynäs

2017-09-28 22:29:37

Brynäs

2017-09-28 21:43:26

Brynäs

2017-09-28 18:18:00

Brynäs

2017-09-27 22:28:00

Brynäs

2017-09-25 12:00:00

Brynäs

2017-09-24 12:15:08

Brynäs

2017-09-23 14:53:13

ANNONS:

Fortfarande ingen vinst för Brynäs, och pressen på hela laget ökar och ökar för varje match som går. Nu måste Brynäs försöka hitta ett sätt att vinna och bli det laget som motsvarar årets förväntningar.Det var en bitter stämning i Gävle igår efter 1–3-förlusten hemma mot Djurgården. Var och varannan Gävlebo och brynäsare satt säkerligen i varsitt vrån och funderat, analyserat och rätt så frustrerat tänkt på den situation som råder. Brynäs har gjort en långt ifrån godkänd inledning. Men vi ska inte gå fram med panikstämpeln redan nu.Publiksiffrorna dalar i SHL och Brynäs är inget undantag. Därför har Brynäs idag presenterat en ny kampanj som heter Hur länge vågar du vänta? Där Brynäs tillsammans med sina partners erbjuder billigare biljetter närmare matchen lider.Ingenting. Torsdagsmatchen mot Djurgården kan beskrivas med just det ordet. Ingenting. Brynäs visar ingenting. Inget försvarsspel, inget anfallsspel, inga känslor, ingen kreativitet, ingen vilja.Efter brakförlusten mot Malmö senast var tränare Roger Melin allt annat än nöjd. Den svaga säsongsinledningen är knappast det han, spelarna eller fans fantiserat om. Bakom stängda dörrar ska Melin berättat för samtliga spelare precis vad han tyckte. Alla ska enligt uppgift ha fått sin slev av kritiken och väggarna nere i katakomberna vibrerar nog än.Liverapportering mellan Brynäs och DjurgårdenÅrets säsongsinledning har på intet sätt varit positiv för Brynäs. Tre matcher in på en säsong, där många har förväntat sig mycket av laget, står det fortfarande noll i segerkolumnen. Försvarsspelet har inte klaffat, fem mot fem spelet har varit blekt och på det hela taget kan Brynäs insatser närmast liknas vid en tretimmars rotfyllning utan bedövning.Hur ska en förening kunna leva upp till ett ställningstagande om inte spelarna också gör det?Jag erkänner att jag var en av dem som tyckte det var ett bra val av Brynäs när de tog in Roger Melin som coach i Brynäs igen.En poäng på de inledande två matcherna i årets SHL är Brynäs facit. Känns om att en trepoängare i Malmö vore bra för självförtroendet.