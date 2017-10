Kan CHL-slutspelet ge Brynäs energi till SHL-matchandet?

Just nu gäller det att ta avstamp i det som är positivt för Brynäs del. CHL får trots sin anonymitet ses vara en språngbräda för Brynäs att ta sig in i SHL-spelet igen.

Brynäsfansen får ta lunchledigt nu på fredag den 13:e, klockan 12:00, för att följa lottningen till åttondelsfinalerna i CHL på Cmore. I år är reglerna enkla. Ettorna i grupperna lottas rakt av mot grupptvåorna. Inga hänsyn tas till samma nationalitet. Finns bara en klar regel, Brynäs kan inte lottas mot Red Bull. Sedan blir det en match hemma, en borta och sedan kvartfinaler. Första matcherna går 31 oktober och 1 november och returerna den 7 november.



Motståndet

Det Brynäs kan ställas mot är då, Tappara, Malmö, EV Zug från Schweiz, Adler Mannheim Tyskland, Växjö, Nottingham och Frölunda. Sålunda 43% chans att få möta ett SHL-lag.



Frölunda

Tuffaste motståndet är som jag ser det utan tvekan Frölunda. De har 6 segrar av 6 möjliga och 21 gjorda och 10 insläppta. Kanske bra att ta sig an göteborgarna, slå ut dem och skapa självförtroende inför fortsättningen i SHL.



?Önskemotstånd

Det får väl anses vara Nottingham Panthers som har 4 segrar och minst gjorda och mest insläppta av ettorna i grupperna, 18 - 17. Hemma i Storbritannien ligger Phanters i mitten av tabellen i EIHL, Elite Ice Hockey League med 6 spelade matcher. Ligan består av 6 lag från England, 4 från Skottland och ett vardera från Irland och Wales.



Vi får väl närmare analysera ”sönder” det lag Brynäs lottas mot på fredag, förhoppningsvis med en trepoängare i ryggen mot Skellefteå ikväll.

MATS ÖSTLUND

Mats.Ostlund@byggtjanst.se

2017-10-12 00:03:11

