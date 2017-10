KRISSTÄMPEL med stora bokstäver

Låt mig stämpla in ordet kris i Brynäs nu.

För nu är det kris.

Gävlelaget ligger sist i SHL.

Jag såg Brynäs inför den här säsongen som åtminstone ett topp-6 lag. Ser vi spelartruppen är det egentligen ingen fråga om bottenplacering.Men nu är det så.Det är ett försvarsspel bortom all struktur och ingen av Brynäs målvakter visar någon form av pondus över att vakta buren för Brynäs IF. Det är oroväckande.Att laget dessutom har kickat tränaren och sedan placerade 60 % av nyförvärven på bänken visar också på ett misslyckande av sportchefen.Det är förstås lätt att man skapar en panikanda i ett läge som Brynäs befinner sig i just nu. Men för att tala klarspråk i ett hårt tonläge:Just nu sviker Brynäs IF sina fans.Sättet man uppträder på isen, sättet spelare och ledare har pratat ut i media och den naiva inställning som fanns under sommaren som har föranlett till den här situationen.SM-finalen 2017 och en alldeles för enkel försäsong fick Brynäs att gå in i en komfortzon. Man blev alldeles för nöjda med allt.Sedan kom verkligheten ikapp när man mötte förstärkta SHL-lag.Jag tror att vi alla köper det faktum att Brynäs inte förstärkte under Silly season.Oskar Lindblom och bröderna Westerholm blev ett stort poängtapp (102 poäng totalt). Spelarna som skulle ersätta dessa nöter idag bänk som extraforward eller i tredje och fjärdeformationen.Mitt hopp (jag som ändå såg Brynäs som ett topplag) låg på att Brynäs behöll den breda stommen i laget och spelet skulle byggas vidare där ifrån. Individuella unge spelare skulle ta ett kliv till i utvecklingen samtidigt som Felix Sandström skulle upp en nivå för att bli en enväldig förstemålvakt.Det blev inte så.Bygget raserades.Jag vet inte om Thomas ”Bulan” Berglund behöll ritningarna för sig själv eller om gruppen valde att fuska med grunden när byggherren lämnade.Det jag vet är att som fungerade då fungerar inte nu.Varken Felix Sandström eller David Rautio har varit något att hänga upp i julgranen till jul. Spelarna kan inte lita på att den sista väktaren stänger igen – för det blir aldrig så. Denna duo fick utstå mängder med kritik och till slut sade föreningen ifrån.Men ingenting är heligt. Inte ens målvakten.Johan ”Honken” Holmqvist står idag kontraktslös. Han vill spela. Förra säsongen hade han bättre räddningsprocent än både Sandström och Rautio. Då spelade Honken i Karlskrona – ett mycket sämre lag.Honken kan stänga igen matcher.Han är den målvakt som har flest nollor i Brynäs Ifs historia. Han har ett stort hjärta för Brynäs och har alltid ställt upp för klubben tidigare i alla lägen.Dessutom ser jag Honkens personlighet och erfarenhet som något Felix Sandström kan dra större nytta av. Honken skulle lyfta Sandström mer.Nu är en Huvudtränare Brynäs prioritering. Och jag antar att spelarkassan är rätt skral just nu… men jag tror heller inte att Honken är särskilt dyr.En ytterligare signal till gruppen.En lojal trotjänare och stor profil med stort hjärta för klubben.In med Honken.… men egentligen är alla idéer goda. Något måste göras. Allt måste förbättras.Som den gamle Brynässupportern Lennart Sundberg yttrade med näven och sade till Stefan Bengtzén:”Du har ett jäkla ansvar du, ska du veta!”