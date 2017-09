Krönika: En värdegrund kan lätt kännas ihålig

Hur ska en förening kunna leva upp till ett ställningstagande om inte spelarna också gör det?

Efter SM-finalen i våras berättade HV-målvakten Linus Söderström om hur Brynässpelare vrålat kränkande kommentarer om hans diagnos.



Detta blev såklart en tråkig men också allvarlig och mycket viktig diskussion efter den mest spännande SM-finalen på flera år.



Brynäs lovade att gå till botten med detta vilket man också gjorde.



Men nu har det alltså hänt igen.



Den här gången var det en damspelare med Brynäströja som vrålat kränkande kommentarer mot en djurgårdsspelare med hörselnedsättning. Det ska ha hänt verbalt både på isen och under periodpaus. Djurgårdaren spelar med hörapparat som hon nu blev måltavla för.



Kanske är det för min egen hörselnedsättning som det brinner i huvudet medan denna krönika formas. Även om man sällan, om aldrig visar det. Gror det allt som oftast en känsla av irritation och förnedran när någon hånar, kränker eller sarkastiskt hävdar fram begrepp som nedvärderar sin funktion. Detta oavsett i vilket sammanhang det handlar om.



Jag förstår att Brynäs IF inte kan ta 100 % ansvar för vad spelarna säger på isen. Det är ingen fostran- eller värderingsintervju man hamnar i när man signar upp för ett hockeylag. Det är det sportsliga och sociala kapaciteten att bidra i en grupp som är det primära.



Spelarna har dock ett ansvar att leva upp till den klubb vars tröja de bär.



Resterande brynässpelare markerade förvisso att det aktuella agerandet inte var okej. Sådant är förstås viktigt att lyfta fram i det här läget.



Men sammanhanget blir ändå problematiskt.



Brynäs IF är en förening som ständigt marknadsför sig med sitt sociala engagemang. Klubben målar upp det ena vackra ordet efter det andra på sociala medier, sin hemsida och sarger. Sådant som lätt känns ihåligt när deras egna spelare – produkterna, hjältarna, förebilderna – inte kan leva upp till det.



I Gefle Dagblad säger Brynäs klubbdirektör Johan Stark såhär:

– Det jag gillar i det hela är att vårt eget lag reagerar, att man tar tag i det och städar internt direkt. Det känns också bra att hon gick och bad om ursäkt, det känns väldigt viktigt. Det kan alltid bli fel när det är mycket känslor, men sedan måste det finnas gräns för vad som är okej och inte okej. Vi har ju haft så mycket samtal om det här och det har varit så högt uppe på agendan i den här föreningen, så man blir ju förbannad helt enkelt.



Brynäs kommer att få vidare med den aktuella händelsen.

– Det blir samtal med spelaren, det är ju det som det handlar om. Om det sedan blir några disciplinära åtgärder har vi inte bestämt än, det blir det säkert, vi måste sitta ner och prata med henne först och se vad som händer, säger Johan Stark.