Krönika: Ett tappat huvud och tomma stolar – men Brynäs jublade ändå

Det saknades 4377 personer i Gavlerinken ikväll. Eller om vi vänder på det; 3532 personer kom. Bara 25 personer ifrån det tidigare bottenrekordet

Ska vi vara riktigt petnoga så var det inte ens 3532 på plats då långt ifrån alla seriekortsinnehavare inte var på plats. Det ekade folktomt i Gävles hockeytempel ikväll.Karlskrona har aldrig lockat någon publik i Gävle. Det är något vi helt enkelt måste acceptera nu. Det hjälper inte ens att en lokallegendar som Ove Molin står i Karlskronas bås. Han är ”i fel lag”.Brynäs stängde sitt övre etage denna kväll för att få de fåtal besökarna att samlas närmare isen. Såklart en god tanke med det, men ack så tråkigt det ser ut. Samtidigt vet jag inte heller hur mycket av det här med att stänga etager jag egentligen köper. För mig blir det en signal på att klubbarna nästan ger upp – publiken kommer inte.Matchen bjöd dock heller inte på någon större underhållning, eller jo… maskoten Tigern tappade sitt huvud under introt. Och Jörgen Sundqvist , Brynäs kanske sista riktiga trotjänare, även om jag har en känsla av att Johan Alcén kommer bli en sådan, gjorde sitt första grundseriemål sedan 1 november 2014.Alcén stod också för kvällens första mål efter stenhårt skott av Lukas Kilström. Kilström har en hård bössa, och av den anledning att Melin har provat denne annars defensiva back, som en offensiv pjäs. Det är ett intressant drag och fungerade ikväll.Karlskrona är ett lag som gör allt för att dra ner tempot mot lag som Brynäs där just skridskoåkningen är ett viktigt grundrecept i spelsystemet. Det är Karlskronas strategi, nödvändigt men långt ifrån publikvänligt. Jag fortsätter ändå att imponeras av Karlskronas defensiv som stöttade upp Johannes Jönsson väl framför målet.1–1 svarade Karlskronas Mattias Guter med i numerärt överläge.Men Brynäs har en Kevin Clark ...... och sedan som sagt, Sunken.Det var Brynäs tur nu.Och 3–1 var precis vad Brynäs behövde. Men viktigaste var att det blev säsongens första seger på hemmaplan. Den segern ska vi ta med oss ikväll och berätta för resterande 4377 personer som inte dök upp.Brynäsklacken, den mest trofasta supporterskaran som dök upp ikväll samlades i mitten av ståplatssektionen och gav sång genom matchen. Extra plus när ni sjöng Brynäs hej hej och nästan lät som en enhetlig kör. Ett dubbelpluss att ni skanderade "Ove, Ove, Ove Molin!" på slutet. Den blir aldrig gammal!Gävlebor, vad är bättre en torsdagskväll än att besöka Gavlerinken? Brynäs behöver er. Till och med Ove Molin saknade er!