Matchrapport Växjö Lakers – Brynäs IF

Det blev en poäng till Brynäs i SHL-premiären på bortaplan mot Växjö. Finsk straffkompetens gav extrapoängen till Lakers.





Brynäs ställde för kvällen David Rautio i målet och man spelade sedan:

Första femman: Gunderson, Bertilsson, Clark, Jensen, Palushaj.

Andra femman: Kilström, Larsson, Paille, Johansson, Ikonen.

Tredje femman: Sundqvist, Carlsson, Asklöf, Ölund, Caporusso.

Fjärde kedjan: Alcen, Granström, Blomqvist.

Sjundeback: Zanetti

Extraforward: Liljewall



Första perioden

Hemmalaget gasade på direkt och låg på i anfallszonen i matchens första minuter. Efter drygt två minuter åkte Lukas Kilström på en tvåa för roughing och tanken var att nu spricker nollan redan. Brynäs stod dock upp mycket bra i sitt boxplay och Jonathan Granström stod i slutet av Brynäs boxplay för den bästa målchansen i halvt friläge framför mål men han sköt dock utanför. Sekunderna senare i samma boxplay blev



Efter 6:01 tar Brynäs ledningen med 1 - 0 genom Samuel Asklöf, framspelad av Jussi Ikonen och Mikael Johansson. Man skapar nu tryck i anfallszon och då främst förstafemman genom bra forechecking, där bland annat



Växjö skapar ett par halvchanser och Sunken åker på en bra rundning där det är nära 1 - 1. Växjö får två



Brynäs skapar hyfsat spel i slutet av första perioden och med 1:46 kvar åker hemmalagets Nils Carnbäck ut för en tripping. Det tar bara sekunder innan Aaron Palushaj från snäv vänstervinkel hänger in den i bortre krysset hos Fasth, han spelas fram av Clark och Gunderson. Tycker på något sätt att resultatet är relativt rättvist efter första där skotten slutar 8 – 10 i Brynäsfavör. Extraplus efter första till Mikael Johansson och



Andra perioden

Först minuterna skapar Brynäs några halvchanser. Ölund och Caporusso i 2 mot 1 läge, Clark kommer halvfri och Granström har läge framför målet. Växjö tar över och börjar få lite tryck på Brynäs. Man har längre anfall i Brynäs försvarszon och backarna har ibland svårt att få ut pucken. Det blir lite sönderryckt då det blir en del utvisningar. Efter 28:50 får Pesonen ett smörpass på Brynäs blå från Högberg och Rahimi. 2 – 2 är ett faktum. 5:54 kvar gör Rautio kvällen plockning, 3 – 2 nära där. Med 3:37 kvar av andra perioden spelar Rautio åter huvudroll. Han trippar en Växjöspelare som kommer bakifrån mål och ska skära in framför mål. Med 1:39 kvar är trean för Växjö ett faktum. Backen Joel Persson sätter målet med ett bra skott, assist från Elias Pettersson och Janne Pesonen. Vi skriver 3 – 2 till Lakers. Skotten i andra 10 – 7 till hemmalaget, totalt 18 – 17.



Tycker Mikael Johannson även i andra perioden är väldigt bra med ett fint passningsspel. Klasspelare, det syns.



Tredje perioden

Brynäs och Jesper Jensen har ett kanonläge redan efter några sekunder och Kilström borde satt 3 – 3 när han laddar sitt slagskott i fritt läge fyra meter framför Fasth. Brynäs känns som att man möter upp högre i banan och det man tappade i andra finns inte.



Powerplay för Växjö med 15:28 kvar. Alcen ut för roughing. Ska det avgöras nu med 4 – 2? Boxplay åter med bra spel och bästa chansen har faktiskt Brynäs genom Paille och Ölund i en två mot etta. Direkt man blir fulltaliga har Jensen ett jätteläge. Tycker Brynäs nu håller spelet upp som i första.



Efter 10:13 in i perioden får Brynäs powerplay då



Trots allt rättvist med en varsin poäng så här långt. Sudden väntar.



Sudden

Hawaiihockeyns tillvaro Sudden drar igång. Tre mot tre spel öppnar för svängdörrar. Med 3:31 kvar får Kilström fritt fram och missar. 45 sekunder senare krock på två Brynässpelare och Växjö får ett 3 mot 0 läge som man missar. 2:13 kvar då Clark åker på en tvåa, high stick. Växjö får då spela 4 mot 3. Skapar hårt tryck mot Rautio. Drygt en minut senare åker Granström ut för knätackling. Nu 5 mot 3. Brynäs dock gör ett bra försvarsspel och Växjö ett slarvigt powerplay. Det slutar 3 – 3 och suddenskotten slutar med 3 – 1 till Växjö.



Straffar

Nu straffar utan spolning vilket är nytt för i år.

· B:

· V: Andrew Calof missar

· B: Aaron Palushaj missar

· V: Janne Pesonen gör mål

· B: Lucas Carlsson missar

Växjö tar extrapoängen men trots allt tycker jag Brynäs gör en hygglig insats i Växjö. Att man får en poäng är helt okey.



Sammanfattning

Förstafemman är bra, skapar lägen och tryck på motståndaren. Clark & Palushaj går bra ihop. Rautio gör en bra insats. Lucas Carlsson bäste back. Mikael Johansson läcker att se och han kommer att bli ännu bättre. Till sist, Linus Fröberg skulle vi behållit.



Första:

0-1 (6.01) Samuel Asklöf assists Jussi Ikonen, Mikael Johansson

1-1 (17.31) Arvid Lundberg assists Linus Fröberg, Adam Brodecki

1-2 (18.36) 5/4 Aaron Palushaj assists Kevin Clark, Ryan Gunderson

Andra:

2-2 (28.50) Janne Pesonen assists Linus Högberg, Daniel Rahimi

3-2 (38.21) 5/4 Joel Persson assists Elias Pettersson, Janne Pesonen

Tredje:

3-3 (52.07) 5/4 Lucas Carlsson assists Lukas Kilström, Louie Caporusso

Fjärde:

0 - 0

Avgörande straff: 4-3 Janne Pesonen



Mina spelarbetyg:

David Rautio 3

Simon Bertilsson 3

Ryan Gunderson 3

Lukas Kilström 4

Henrik Larsson 2

Jörgen Sundqvist 2

Lucas Carlsson 4

Marc Zanetti 2

Aaron Palushaj 3

Jesper Jensen 3

Kevin Clark 3

Daniel Paille 3

Mikael Johansson 4

Juuso Ikonen 2

Samuel Asklöf 3

Linus Ölund 3

Louie Caporusso 2

Johan Alcén 2

Jonathan Granström 2

Jacob Blomqvist 3



0 KOMMENTARER 137 VISNINGAR MATS ÖSTLUND

Mats.Ostlund@byggtjanst.se

2017-09-20 00:45:00

