Nu behövs en trea Skåne!

En poäng på de inledande två matcherna i årets SHL är Brynäs facit. Känns om att en trepoängare i Malmö vore bra för självförtroendet.

Visst hade man kunnat haft med sig en trea från såväl Växjömötet som nu senast mot HV71 hemma.Laget åkte ned till Skåne redan i fredags och med på den resan är inte Simon Bertilsson . Sjukdom heter det men man blir lite oroad över om det finns en ny skada bakom det.Zanetti fortsätter i förstalinan och som sjunde back går man vidare med Adam Boqvist. Samma lag i övrigt som senast. Ölund in i förstakedjan och Palushaj in i andra, något som Roger Melin påbörjade mot HV71 trodde jag var uppställning idag också men där ser jag att enligt AB så är Ölund kvar i andra och att Caporusso tar plats i första. Christopher Liljewall klev in i sluthalvan mot HV71 och verkar fortsätta så idag. Det betyder att premiärmålskytten Samuel Asklöf sitter som extraforward. Vem av David Rautio eller Felix Sandström som står i kassen återstår att se. Ser i AB att det lutar åt Rautio. Jag vill att man kör med Sandström som uttalad förste.Redhawks har klart deklarerat att Rhett Rakhshani står på skadelistan där det nu senast även talas om Erik Andersson. Frågetecken finns även kring brorsan Nils efter senaste matchen mot Djurgården. Tränare Peter Andersson har kallat in Malte Setkov, dansk back från J20-laget.Jag tycker inte att Malmös backuppsättning hotar Brynäs skickliga offensiv och att det där kan lossna idag. Dock vet vi att det står en ”vägg” i Malmömålet, Oscar Alsenfelt.Tror Jensen, Paille och fjärdekedjan snäpper upp ett steg och att det kan bli mål igen för Clark. Det ska räcka för tre poäng.Mitt tips med drygt en knapp halvtimme kvar: Malmö – Brynäs 3-4