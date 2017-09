Kommer vi verkligen se Anton Rödin i Brynäströjan i höst?

Rödin till Brynäs i höst?

Anton Rödin har provat lyckan i NHL men i hans försök att få en ordinarie plats i Vancouver Canucks har fått käppar i hjulet pga skador. Nyheten, som Hockeysverige.se var först med, är att skulle han inte ta en ordinarie plats den här säsongen återvänder Rödin till SHL.

Anton Rödin skrev ett treårigt kontrakt med Brynäs 2015, säsongen innan han åkte över Atlanten för att fullfölja sin dröm. Om Rödin inte hade fått den chansen skulle han nu gå in för sista säsongen på kontraktet i Brynäs.



"Om han inte tar plats i laget i år får han åka hem," skriver Matthew Sekeres, lokalradion i Vancouver på twitter. Enligt honom har Canucks en överenskommelse med Rödin om han inte tar en plats i laget när lägret är över låter de honom återvända till Sverige.



Om detta skulle bli aktuellt finns det en stor anledning för sportchefen Stefan Bengtzén att kasta sig på luren, och möjlighet stor att brynäsfansen skulle åter få se sin lokala hockeyhjälte med Brynäströjan – och Sverige skulle få ytterligare en forward till OS-truppen.



För Rödins egen skull hoppas vi naturligtvis att han får sin ordinarie plats i Vancouver, och önskar honom därför lycka till!

0 KOMMENTARER 578 VISNINGAR 0 KOMMENTARER578 VISNINGAR BRYNÄSREDAKTIONEN

2017-09-15 10:21:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-09-15 10:21:00

Brynäs

2017-09-14 18:02:00

Brynäs

2017-09-12 19:04:00

Brynäs

2017-09-12 15:00:00

Brynäs

2017-09-11 12:00:00

Brynäs

2017-09-07 22:08:56

Brynäs

2017-09-06 22:39:04

Brynäs

2017-09-03 19:00:00

Brynäs

2017-09-01 21:31:00

Brynäs

2017-08-28 20:11:19

ANNONS:

Anton Rödin har provat lyckan i NHL men i hans försök att få en ordinarie plats i Vancouver Canucks har fått käppar i hjulet pga skador. Nyheten, som Hockeysverige.se var först med, är att skulle han inte ta en ordinarie plats den här säsongen återvänder Rödin till SHL.En av hockeysveriges mest anrika tempel firar 50 år i år. Gavlerinken, som under matchdagar lyser uppe på Gavlehov har sedan 1967 varit Brynäs hemmaborg.Den välmeriterade och poängsäkre Mikael Johansson har skrivit sjuveckorskontrakt med Brynäs.Som en växande redaktion med höga ambitioner väljer Brynäs lagredaktion att bredda sin organisation. Brynäsbloggaren Staffan Nyblom går in tillsammans med Viktor Alner som Brynäsredaktör för SvenskaFans. – Jag är väldigt glad över att få den här möjligheten, säger Staffan.Han är född 1997, draftades i tredje rundan av Philadelphia Flyers 2015, och går in på sin tredje fulländade SHL-säsong. Felix Sandström blir ett spännande namn i vinter.Mikael Johansson är alltså klar för Brynäs. Senast jag gladdes över en Färjestadare i Brynäs…Rekordånga svenska spelare återfinns i NHL och AHL och en del av dem fostrade i Brynäs organisation. Det har under en längre tid funnits en tanke hos mig, speciellt i samband med svarta mot vita, Brynäs årliga internmatch där NHL-spelare kommer hem och spelar, att hur skulle ett Brynäs dream team se ut? Än mer intressant, hur skulle ett sådant lag stå sig i ett VM?Efter en stark inledning av årets CHL för Brynäs del stod returmöte med Comarch Cracovia på schemat, denna gång på polackernas hemmaplan efter en komfortabel 8-0 vinst för Brynäs i det första mötet, då i Gävle. En vinst och tre poäng innebar garanterad plats i åttondelsfinalerna för Brynäs del samtidigt som Cracovia jagade sin första trea. I en slarvig och temposvag match kan Brynäs plocka med sig tre poäng och en säkrad plats i slutspelet efter att slutresultatet skrivits till 2-3.Det var hårt jobb som kom att bli melodin för Brynäs i returmötet med IFK Helsingfors. Efter en tuff första period växte Brynäs ju längre matchen led och kunde avgå med en stabil 2–5 seger när slutsignalen ljöd.Aaron Palushaj har börjat säsongen riktigt målfarligt och vi kan nog enas om att hans start på säsongen ser riktigt lovande ut. Renberg var t.ex alldeles salig över honom i matchen mot Comarch Cracovia.