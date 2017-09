SHL-premiär mot Växjö Lakers

Brynäs inleder SHL-säsongen 2017/2018 på bortaplan på tisdag. Växjö Lakers tar emot förra säsongens finalister. Det är en svår bortamatch och en trepoängare för Brynäs skulle verkligen sitta fint.



Jag tror inte Växjö blir ett självklart topplag denna säsong. Har tippat laget först på sjunde plats. Laget har tappat många tunga spelare och trots att de finns en del som säger att Växjö förra säsongen innehöll många trötta och överbetalda spelare så får vi se om årets många värvningar kan matcha den förra truppen. Jag är som sagt tveksam.



Lite konkurrensbevakning

Växjö vann grundserien i SHL förra säsongen men det blev en snabb sorti redan i kvarten med 2–4 i matchserien mot Malmö. Inför premiären den 19 september har man genomfört fem träningsmatcher där enda förlusten kom mot Frölunda. Annars har Växjö precis som Brynäs också avverkat fyra matcher i CHL och är också obesegrade.



Efter förra säsongen tappade man hela tolv spelare.

Backförluster var



In med tre nya backar.

Trots sina 26 år är Peter Andersson från Örebro en rutinerad SHL-back. Han har gjort 88 matcher i Örebro de senaste två säsongerna och han har före det spelat 151 matcher under tre säsonger i AHL. Andersson kan också noteras för 48 SHL-matcher i Frölunda.

Mest namnkunnig får väl Daniel Rahimi från Davos sägas vara. 361 SHL-matcher där han tillhört Rögle i en säsong,

Den tredje backen är den 29-årigen amerikanen

Det är tre bra backvärvningar som ska matcha de fem tunga pjäser som försvunnit och det återstår att se om Lakers har täckt upp i nivå med förra årets backuppsättning.



Poängproduktion

På forwardssidan försvann Olli Palola till finska Jokerit, Emil Pettersson till Nashville Predators och

Tillsammans producerade man exklusive Tambellini, 59 mål och 87 assists. Det var en tredjedel av Växjös målproduktion i grundserien.

Lakers har då värvat Elias Pettersson från Timrå, Andrew Calof från Skellefteå,

Pettersson kommer från Allsvenskan och Timrå där han producerade 41 poäng förra säsongen. Det blev också 20 matcher med J20 landslaget. Andrew Calof var pålitlig poängmakare i SAIK under sina tre säsonger där. Dock blev det bara 17 poäng senaste säsongen vilket är hälften av vad han producerade de två tidigare åren. Martin Lundberg spelade 67 matcher i AHL för Rockford IceHogs och gjorde där 21 poäng. I nio säsonger före det har Martin representerat Skellefteå, således en rutinerad SHL-spelare.

En annan värvning med Skellefteåanknytning är Janne Pesonen som dock kom från HC Ambrì-Piotta där det blev 13 mål oss 21 assists.

Det känns inte som att man täcker upp förra säsongens produktionskapacitet, det återstår dock att se då laget gått mycket bra i träningsmatcherna och CHL.



Målvakterna då.

Inför förra säsongsstarten var Joacim Eriksson ett tungt förvärv hos Växjö Lakers då han kom från

I maj i år kunde man läsa att Lakers skrivit ett treårsavtal med sin gamla succémålvakt, 34-årige Viktor Fasth från CSKA Moskva. Snabba puckar. I och med den snabba och radikala förändringen kom



Lakers genrepade i torsdags mot

På SHL:s upptaktsträff inför säsongen tippade tre av tränarna att Växjö tar guldet. Brynäs fick en röst. Lakers är en av de tuffare motståndarna på bortaplan och Brynäs tycker jag alltid har svårt för just Växjö även om laget förra säsongen slog Växjö i båda bortamötena.Jag tror inte Växjö blir ett självklart topplag denna säsong. Har tippat laget först på sjunde plats. Laget har tappat många tunga spelare och trots att de finns en del som säger att Växjö förra säsongen innehöll många trötta och överbetalda spelare så får vi se om årets många värvningar kan matcha den förra truppen. Jag är som sagt tveksam.Växjö vann grundserien i SHL förra säsongen men det blev en snabb sorti redan i kvarten med 2–4 i matchserien mot Malmö. Inför premiären den 19 september har man genomfört fem träningsmatcher där enda förlusten kom mot Frölunda. Annars har Växjö precis som Brynäs också avverkat fyra matcher i CHL och är också obesegrade.Backförluster var Cory Murphy som gick till Karlskrona, Nick Bailen till Traktor Chelyabinsk, Calle Rosén till Toronto Maple Leafs, Philip Holm till Vancouver Canucks och Teemu Laakso som gick till IFK Helsingfors. Här fanns också ett gäng juniorer som gått vidare till andra klubbar. Kvar blev i stort sett fyra backar, Oliver Bohm, Linus Högberg, Arvid Lundberg och Eric Martinsson Trots sina 26 år är Peter Andersson från Örebro en rutinerad SHL-back. Han har gjort 88 matcher i Örebro de senaste två säsongerna och han har före det spelat 151 matcher under tre säsonger i AHL. Andersson kan också noteras för 48 SHL-matcher i Frölunda.Mest namnkunnig får väl Daniel Rahimi från Davos sägas vara. 361 SHL-matcher där han tillhört Rögle i en säsong, HV71 i två säsonger och Linköping i fyra säsonger. Född i Umeå och har tillhört Björklövens J18 och J20 verksamhet. 36 matcher för Björklöven i Allsvenskan lade grunden för tre säsonger i AHL och där 100 matcher för Manitoba Mose. 42 matcher har det också blivit i Tre Kronor Den tredje backen är den 29-årigen amerikanen Ben Youds som kommer från Leksand där han gjorde 50 matcher och 21 poäng. Youds kan noteras för 252 AHL-matcher där han producerat 100 poäng.Det är tre bra backvärvningar som ska matcha de fem tunga pjäser som försvunnit och det återstår att se om Lakers har täckt upp i nivå med förra årets backuppsättning.På forwardssidan försvann Olli Palola till finska Jokerit, Emil Pettersson till Nashville Predators och Dennis Everberg som gick till Avangard Omsk. Jeff Tambellini, Josh Hennessy och Ville Leino har ej gjort klart med någon klubb ännu.Tillsammans producerade man exklusive Tambellini, 59 mål och 87 assists. Det var en tredjedel av Växjös målproduktion i grundserien.Lakers har då värvat Elias Pettersson från Timrå, Andrew Calof från Skellefteå, Martin Lundberg från Rockford IceHogs och Janne Pesonen, forward från HC Ambrì-Piotta.Pettersson kommer från Allsvenskan och Timrå där han producerade 41 poäng förra säsongen. Det blev också 20 matcher med J20 landslaget. Andrew Calof var pålitlig poängmakare i SAIK under sina tre säsonger där. Dock blev det bara 17 poäng senaste säsongen vilket är hälften av vad han producerade de två tidigare åren. Martin Lundberg spelade 67 matcher i AHL för Rockford IceHogs och gjorde där 21 poäng. I nio säsonger före det har Martin representerat Skellefteå, således en rutinerad SHL-spelare.En annan värvning med Skellefteåanknytning är Janne Pesonen som dock kom från HC Ambrì-Piotta där det blev 13 mål oss 21 assists.Det känns inte som att man täcker upp förra säsongens produktionskapacitet, det återstår dock att se då laget gått mycket bra i träningsmatcherna och CHL.Inför förra säsongsstarten var Joacim Eriksson ett tungt förvärv hos Växjö Lakers då han kom från KHL -klubben Dinamo Riga och med en räddningsprocent på 91,9 %. Sportchefen Henrik Evertsson sa att man i Eriksson funnit en målvakt att bygga vidare på i ambitionen att vara ett av lagen som aspirerar på mästerskapet varje år och att det var med stor glädje man välkomnade Jocke till två år med Växjö Lakers.I maj i år kunde man läsa att Lakers skrivit ett treårsavtal med sin gamla succémålvakt, 34-årige Viktor Fasth från CSKA Moskva. Snabba puckar. I och med den snabba och radikala förändringen kom Joakim Eriksson och Växjö Lakers ömsesidigt fram till att inte fullfölja Jockes andra år på kontraktet. Djurgården nästa. Viktor Fasth kallas av en del experter för bästa målvakten i SHL. Han gjorde tre säsonger med Lakers innan de gick upp i SHL. Fasth har 88 matcher på två säsonger i AIK. Det blev 30 matcher i NHL för Anaheim på två säsonger och därefter 33 matcher för Edmonton Oilers. 2015/2016 och 2016/2017 har Viktor Fasth spelat 41 matcher för CSKA Moskva.Lakers genrepade i torsdags mot Karlskrona och det blev seger efter straffar och knackigt spel. På tisdag får vi se vad Brynäs kan göra. Själv är jag på plats och det är skönt att SHL startar igen.

2017-09-17 22:03:05

