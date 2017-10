Vilket bakslag Brynäs

Brynäs åkte till Karlstad för att försöka spinna vidare på de tre senaste vinsterna.

Alla visste att det skulle bli en svår match för Gävlelaget. Färjestad har ett rejält självförtroende efter den starka starten på säsongen. Brynäs kom dessutom till spel utan Jesper Jensen, Juuso Ikonen och Marcus Ersson.



Första perioden började rätt bra. Båda lagen visade mycket energi där Mikael Johansson verkade vilja visa Färjestad att han och Brynäs skulle vara att räkna med.

Färjestad skulle ändå vara laget som spräckte nollan. Dick Axelsson dundrade in 1-0 i powerplay. Brynäs repade mod direkt och Linus Ölund kunde kvittera till 1-1 bara 32 sekunder senare. Glädjen från laget när Linus satte målet lät inte vänta på sig. ”Ölund är tillbaka” ropade hela båset.

Brynäs spelade energiskt och Färjestad drog på sig flera utvisningar. Dock klarade inte Brynäs av att utnyttja sina chanser i numerärt överläge.



Andra perioden hade alla möjligheter att bli lika bra som den första. Men något hände för Brynäs kom ut och började spela väldigt slarvigt. Färjestad var inte sen med att utnyttja det och skickade in 2-1 genom Jesse Virtanen. Brynäs såg väldigt vilsna ut för tillfället. Direkt efter målet så tog Färjestad tag i taktpinnen igen och tryckte ner Brynäs i knät på David Rautio. 3-1 kom av bara farten och Roger Melin såg ingen annan väg än att ta en time out.

Spelet blev inte att se mycket bättre ut under hela perioden. Det var idéfattigt och oftast valde spelarna att enkelt lyfta ut pucken ur zon istället för att försöka skapa ett anfall. När Färjestad kom i anfall såg det panikartat ut från Brynäs.

Även när Färjestad drog på sig utvisningar så kunde de stressa Brynäs utan några större svårigheter.



Tredje perioden så lyckades Brynäs studsa tillbaks till spelet de hade i första perioden. Färjestad fick inte de ytor de hade tillåtits under andra perioden. Men Brynäs lyckades inte komma till riktigt farliga chanser.

Efter nästan halva perioden drog Anton Grundel på sig en 5 minuters utvisning efter att ha slagit upp klubban i ansiktet på Jonathan Granström. Många reagerade på att domarna markerade så kraftigt på den höga klubban.

Brynäs hade här ett ypperligt läge att kunna reducera och ta kommandot i matchen. Powerplayet började dock med att Färjestad nära på kontrade in 4-1. Under hela deras 5 minuter långa powerplay så verkar Färjestad ha fullständig kontroll på sina motståndare. Stressen och den allt mer synliga frustrationen, gör att misstagen avlöser varandra.

När fem minuter återstår så sätter så Marcus Nilsson 4-1 för värmlänningarna och luften verkar gå ur Brynäs.



Färjestad – Brynäs

Mål: 4 – 1

Skott: 20 – 26

Räddningar: 96.15% - 80.0%

Utvisningsminuter: 35 – 6

Powerplay: 50% - 0%

Tacklingar: 19 – 9

Tekningar: 22 - 29



Det här var ett rejält bakslag för Roger Melins Brynäs.

2017-10-07 18:44:03

