Visa engagemang, Melin

Plattmatch mot Skellefteå. Brynäs blev fullständigt överkörda ikväll inför en publik som buade ut Brynäs.

Det är fult att ljuga, farbor Melin. I intervjun efter att matchen är slut så står Brynäs huvudtränare och drar iväg ett litet skratt innan han slänger ut orden "Vi kanske gör vår bästa match på länge". Jag skriver det igen: "Vi kanske gör vår bästa match på länge".Ja, du läste rätt.Roger Melin ser ut att vara på en annan planet. Matchen jag såg ikväll, såg bra ut de första 10 minuterna. Efter att Skellefteå kvitterat till 1-1, släppte helvetet löst. Felix Sandström i målet fick en tung inledning på första perioden med tre baljor insläppta. Mål från en stekhet Emil Djuse följdes upp av ett vackert solomål signerat Henrik Hetta , och sedan kom spiken i kistan - 3-1 genom Pär Lindholm med två sekunder kvar av den första perioden - och med det sagt så var backen alldeles för brant för att överhuvudtaget ens komma tillbaka som ett samspelt lag.Det Roger Melin gör in sin första intervju, innan andra perioden - är att skratta lite lätt och säga att det bästa man kan göra är att byta målvakt i en sån här situation. Jag satt och funderade på om han övehruvudtaget är en seriös tränare som på fullaste allvar kan stå i en intervju och småskratta när man ligger under med 3-1, med ett lag som befinner sig i en djup kris som inte verkar se något ljus.David Rautio kliver in och släpper i stort sett in det första skottet som innebär 4-1. Sedan trillar både 5-1 och 6-1 in i den andra perioden. Det är ett Skellefteå AIK som fullständigt förlöjligar ett nonchalant Brynäs som verkar befinna sig på ett hockeyläger för pojkar.En synnerligen svettig och bedrövad kapten vid namn Jacob Blomqvist står och pratar om känslor och att "smälla till" i varje byte, i intervjun med Lena Sundqvist. Det är avslaget. Det är för dåligt. Det är 6-1. Men vi måste mala på. Skäll på grabbarna i omklädningsrummet, gör något.Men man kan ju undra vad som sades inne i omklädningrummet. Jag tror ju knappast att Roger Melin kastar stolar, spottar, skäller ut gubbarna eller gör det där som behövs för att väcka liv i ett känslolöst och nonchalant Brynäs. Inte vet jag heller hur Blomqvist själv agerat där inne som kapten.Nej du, Melin. Du påminner mig om tjuren Ferdinand som hellre luktar på blommarna under sin korkek och bara tar det lugnt - istället för att fäktas, stångas och vråla.Jag hatar att döma ut en tränare efter åtta omgångar - men jag måste erkänna att jag faktiskt får Tommy Jonsson-vibbar. Fast utan det där "tugga-tuggumi-tuggandet". Det är en snabb blick upp på jumbotronen och armarna i kors för att sedan se lite halvtrött ut och häva ut sig ord som "vi gör vår bästa match", eller "det ser bra ut". Fast i själva verkert står man där och blåljuger både för sig själv och för sitt lag.Med det sagt släppte Brynäs in två baljor till i den tredje perioden och torskade med hela 8-2.Pinsamt, förnedrane och svagt. Riktigt svagt.