Oliver Erixons och hans mannar tar sig an IFK Arboga

Inför Borlänge - Arboga

Äntligen hemmamatch för BHF igen när IFK Arboga gästar Borlänge ishall





Idag väntar alltså hemmamatch mot jumbon IFK Arboga. Ett lag som inte levt upp till förväntningarna hittills då det snackades om att man var en av utmanarna att kunna hota om en 5e plats i tabellen. Man har börjat med 7 raka förluster varav 2 av dessa är efter straffar vilket gett 2 inspelade poäng.



Man har gjort 14 mål framåt men släppt in 32 bakåt och blev i senaste matchen nollat hemma mot Köping (0-5). Matchen innan skrällde man dock borta mot Västerås då man tog det hela till straffar innan man fick se sig besegrade.



BHF kommer alltså från 2 raka segrar och har en 5e plats i tabellen. Nu är inte gapet upp till topp 4 lika stor heller då det skiljer 4 poäng upp till seriefyran Västerås och 6 upp till serieledande Mariestad. Den nykomponerade förstalinan med Kalle Östman, Nils Eriksson och Lucas Venuto visade storform i förra matchen när man på nått sätt låg bakom alla 5 målen.



Matchen idag spelas som sagt i Borlänge ishall med matchstart 16:00. Välkomna ner till gyllene rinken!



Kan ni inte ta er ner så går den att följa live:



2017-10-15 09:51:04

