Emil Johansson är tillbaka efter sin avstängning

Inför Enköping - Borlänge

3e raka bortamatchen väntar för BHF ikväll





Enköping har inlett säsongen med 2 vinster, 2 oavgjorda (förlust efter förläning på båda) och 2 förluster och parkerar med sina 8 inspelade poäng på en 8e plats i tabellen. I laget finns bl.a förre BHF spelaren Viktor Ehn som efter 3 säsonger i klubben nu alltså spelar för en konkurrent. Man har även en ligans bättre målvakter i Simon St:Cyr som varit stor del över att Enköping börjar bli tufft motstånd även mot topplaget vilket man de senaste säsongerna haft lite tufft emot.



Bäste poängplockare i vardera lag är Simon Cederborg-Nilsson i hemmalaget med 4 mål och 3 assist på de 6 inledande matcherna. I BHF är det Sebastian Bengtsson som även leder hela seriens poängliga med 6 mål och 4 assist.



Borlänge kommer från en stabil 2-6 seger borta mot Surahammar och börjar sakteliga hitta spelet mer och mer. Matchen mot Västerås var riktigt bra och sedan en liten sämre insats mot Surahammar men som ändå gav 3 poäng. Nu får man alltså en ny värdemätare i form av tuffa Enköping.



Matchen sänds live ikväll och går att köpa hem via denna länk:



Annars följer ni den liveresultatet här:



2017-10-11 10:04:49

Borlänge tog en komfortabel seger med 2-6 borta mot nästjumbon Surahammar
Borlänge Hockey tar sig an nästjumbon Surahammar på bortais
Borlänge bjöd upp till rejäl kamp mot Västerås men fick till slut se sig besegrade med 2-0
Stormatch väntar för BHF när man under måndagen spelar mot anrika Västerås på bortais
Oliver Eriksson fick göra en rolig comeback i BHF tröjan när laget besegrade Köping med 7-1 på hemmais
Fredagsmatch i Borlänge ishall och Köping kommer på besök
Borlänge kunde inte rå på Mariestad under söndagens hemmamatch