Kan Mattias Wiklund och grabbarna ta 3 poäng mot Surahammar?

Inför Surahammar - Borlänge

Borlänge Hockey tar sig an nästjumbon Surahammar på bortais





Ifjol tog man båda segrarna även om matcherna just borta mot Surahammar brukar bli jämnare än på hemmaplan.



Borlänge ligger efter förlusten mot Västerås i måndags under AllEttanplatsen på en 6e placering och behöver en seger mot Surahammar för att inte halka efter topp 5 lagen. Skulle man ta 3 poäng så går man dessutom om Grums på samma målskillnad och klättrar upp ovanför strecket.



Surahammar har inlett serien med 1 seger och 4 förluster och ligger näst sist i tabellen. Man har blivit nollad 3 av 5 matcher men senast borta mot Grums hängde man med bra och matchen avgjordes först med ca 5 minuter kvar att spela.



Matchstart 16:00 i Surahammar och ni följer matchen live här:



2017-10-08 09:20:01

