Lasse Eriksson är tillbaka i BHF

"Lasse" är tillbaka

BHF kunde under måndagen annonsera ut att man signat upp med Lars "Lasse" Eriksson för resten av säsongen

Han valde att satsa mer på sin civila karriär då suget försvunnit en aning inför säsongen. Men efter att ha tränat med först Björbo och nu i BHF återvänder alltså Lars "Lasse" Eriksson till BHF.



Lasse som är tvillingbror till brodern Nisse vet alla BHF supportrar vem det är och vad man får ut av honom. Han har under flera säsonger bildat en fruktad kedja tillsammans med tvillingen Nils samt centern Marcus "Mackan" Andersson.



I BHF har han noterats för 172 poäng (67 mål och105 assist) på 192 matcher.



- Det känns såklart riktigt kul, jag känner att jag fått tillbaka den motivation som saknats under sommaren och delar av förra säsongen vilket gjort att beslutet dröjt. Nu känner jag mig sjukt taggad och sugen på att försöka slå mig in och ta en plats i laget, säger Eriksson efter beskedet att han fortsätter i BHF-tröjan till Borlänges egna hemsida.



Lasse reser med laget ner till dagens bortamatch mot Grums.



Varmt välkommen tillbaka Lasse!

0 KOMMENTARER 142 VISNINGAR 0 KOMMENTARER142 VISNINGAR BEPPA

2017-10-18 09:26:44

