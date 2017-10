Sebastian Bengtsson gjorde hattrick i 2-6 segern mot Surahammar

Sebastian Bengtsson hattrick gav Borlänge segern mot Surahammar

Borlänge tog en komfortabel seger med 2-6 borta mot nästjumbon Surahammar





Matchen:



Hemmalaget kom ut chockade BHF när man gjorde 1-0 redan efter 1.43 genom forwarden Kevin Berglund.



Därefter tog Sebastian Bengtsson över när han inom loppet av 2.37 både kvitterade och gav BHF ledningen. BHF hade sedan chansen att öka på sin ledning då man 2 gånger om fick chansen i powerplay men sänkte tempot och hemmalaget kunde klara dessa. BHF skulle dock få sista ordet när Nils Eriksson gav BHF ledningen med 1-3 innan periodpaus.



skott 6-13



Surahammar spelade betydligt bättre i mittakten och såg till att Hellgren Smed fick jobba lite extra. Hellgren Smed fick också hämta pucken ur egen kasse när hemmalaget reducerade till 2-3 med 10.41 på klockan. Men Sebastian Bengtsson var stekhet idag och ökade på ledningen till 2-4 bara 14 sekunder senare. BHF klarade sedan av ett numerärt underläge innan perioden var över.



skott 9-7



Den tredje perioden var inget snack om att det var BHFs. Man gjorde 2 raka powerplaymål, först genom backen Hampus Berg och sedan genom Zebastian Bodini som båda stod för sina andra fullträffar under säsongen.



BHF hade även flera chanser att göra fler mål men slutresultatet skrevs till 2-6.



skott 7-17



skott totalt 22-37

utvisningar Surahammar 5x2 BHF 1x2

http://stats.swehockey.se/Game/Events/347616





En säker seger om än spelet inte riktigt var bra. Sebastian Bengtsson blev såklart kvällens man när han gjorde sitt 4e, 5e och 6e mål för säsongen och leder därmed poängligan i den västra hockeyettan tillsammans med Västerås Eddie Davidsson.



2017-10-08 20:34:38

