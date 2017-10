Färjestad revanscherade sig direkt - het duo bakom segern

Färjestad ångar på i toppen. Segerreceptet ikväll innehöll en hattrickskytt och en assistkung som adderade fyra nya passningspoäng till sitt konto. Karlstadlaget svarade med en fin insats efter debaclet i Ängelholm i tisdags.



Det var ett revanschsuget Färjestad som kom till spel hemma i Löfbergs Arena när Luleå var på besök. Insatsen mot Rögle i tisdags lämnade mycket övrigt att önska och det ville inte Karlstadlaget upprepa.Hemmalaget satte omedelbart tonen i matchen och satte rejäl fart från första nedsläpp. Luleå kunde inledningsvis bara svara upp med några enstaka uppstick, när Färjestad tog kommandot i matchen och tryckte ner gästerna.De grönvita skulle också få jubla, i dubbel bemärkelse, när det etablerade trycket gav utdelning. Färjestads giftiga powerplay fortsätter att skörda framgångar. 1-0-målet innebar att man nu gjort mål i numerärt överläge i fem raka matcher. Målskytt blev Dick Axelsson , som i och med det har gjort poäng i sju raka matcher, efter att Ryno skickligt gjort en ”pass på madrass” på Gustavsson i Luleå-målet - vilket bäddade för Dick att göra sitt sjunde SHL-mål denna säsongen.Jublet hann knappt lägga sig efter det första målet. Exakt två minuter senare fick nämligen måltutan ljuda igen när majestätiske Johan Ryno läckert friställde Joakim Nygård, som inte gjorde något misstag utan lyfte in 2-0 i nättaket.Dick Axelsson och Johan Ryno, går från klarhet till klarhet. Hägrar en biljett till Pyongyang och Vinter-OS för dessa herrarna? Inte mig emot, de båda är odiskutabelt bland ligans bästa spelare så här långt.Till stor del så var det slarv som gjorde att Färjestad stod för ett bottennapp mot Rögle senast. Till kvällens match såg man ut att ha gjort sin läxa då man agerade med mycket större noggrannhet och man var tydligt mer resoluta.Luleå vaknade visserligen till ordentligt efter de två baklängesmålen man åkte på. Spelmässigt var det norrbottningarna som förde matchen i mellanakten. En enastående räddning från Stefan Steen följt av en retur som gick stolpe-stolpe-ut (!) från Johan Forsbergs klubba påvisade att gästerna började närma sig reducering. Men Färjestad lät sig inte stressas av det, utan man spelade kontrollerat och inväntade Luleås misstag med 2-0-ledningen till förfogande.Tålamodet skulle också ge resultat mot slutet av mittperioden. Misstaget skulle komma från Jan Sandström som drog på sig en utvisning. Detta gav Ryno chansen att briljera igen. Med en passning bakom ryggen, vände han iskallt bort två Luleåspelare som gjorde att Nygård kunde klapp-klappa med ”Lilliz” och sedan smälla in sitt andra mål i matchen fram till 3-0.Måljublet skulle dock snabbt övergå till tystnad. Sebastian Erixon började kladda på egen blålinje direkt efter 3-0-målet och det straffade sig direkt. 3-1 kom från Johan Harjus klubba och Luleå fick sin fribiljett in i matchen.Med senaste målet i matchen och en gnutta positiva vibbar, tog man med sig det till sista pausvilan i Luleå-lägret.Man fortsatte också på den inslagna vägen. Det tog inte mer än 57 sekunder i den tredje perioden innan Isac Lundeström lyckades trycka in en lös puck precis framför mål och ännu en reducering var ett faktum. 3-2 i matchen och plötsligt agerade inte Färjestad med samma lugn och noggrannhet. Gästerna gick stenhårt för en kvittering i matchen och man saknade inte chanser för att få in ytterligare en puck. Stundtals sköljde man över Färjestad, men tre mål var i slutändan för mycket att ta in.Färjestad hade revansch i sikte och mycket riktigt skulle man ta den också. Framförallt var förstakedjan med Johan Ryno, Joakim Nygård och Martin Johansson framträdande i matchen. Stor eloge också till Stefan Steen som svarade för några riktigt svettiga räddningar när Luleå tryckte på. Sunnebördige Steen börjar, i mina ögon, visa att han är kristallklar som förstavalet framför Lars Haugen . Steen har dessutom segrat i samtliga matcher som han har spelat i.Nåväl, förstakedjan då som sagt. Nygård fick fullborda ett hattrick, när han skickade in den i tom kasse på pass från Ryno (fjärde assisten i matchen). Nygårds hattrick var hans första i SHL-karriären - och det finns väl få som man kan unna det mer än vad man unnar Nygård det.Samtidigt som Färjestad triumferade, så förlorade Växjö sin hemmamatch mot Malmö. Detta betyder att Färjestad gör ett litet ryck i toppen och man ligger nu fem poäng före just tvåan Växjö, dock med en match mer spelad än Lakers.Fyra nya assist, totalt sexton på elva matcher, från segerregissören. Det tål att nämnas igen – en OS-plats hägrar för centern om det ska fortsätta gå så otroligt bra som det gör för speluppläggaren.: Hattrickhjälte och stor matchvinnare. Idag gick allt som på räls för vindsnabbe Nygård. Tillsammans med Ryno utgör de en livsfarlig duo.: Som ovan nämnt; Steen borde utan tvivel vara given förstemålvakt, i alla fall nu och ett tag framöver. Får göra några riktigt svettiga räddningar och inger en stor trygghet och stabilitet som sprider sig till övriga laget.07:58 1-0 Dick Axelsson (Johan Ryno, Per Åslund)09:58 2-0 Joakim Nygård (Johan Ryno)14:18 3-0 Joakim Nygård (Marcus Nilsson, Johan Ryno)14:28 3-1 Johan Harju ( Petter Emanuelsson 00:57 3-2 Isac Lundeström (Gustav Rydahl)19:53 4-2 Joakim Nygård (Johan Ryno)Färjestad-Luleå 4-2 (2-0, 1-1, 1-1): 24-28 (7-10, 11-9, 6-9): FBK: 4x2 LHF: 6x2: 5695