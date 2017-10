Färjestad segrade i en het känsloyttring

Full pott och klasskillnad. Så kan man summera dubbelmötet mellan Färjestad och Brynäs, där Karlstadlaget enkelt spelade hem samtliga poäng. Dagens drabbning urartade i utvisningsväg och det såg rejält irriterat ut. Så pass att vi fick bevittna ett slagsmål. Inför matchen gratulerades dessutom en FBK-ikon för sin 500:e match.

I samband med den andra matchen i dubbelmötet med Brynäs under lördagseftermiddagen, så hyllades en äkta trotjänare för Färjestad BK inför nedsläpp hemma i Löfbergs Arena. Matchen idag var hans 500:e i klubben och Elitserien /SHL, endast grundseriematcher inräknat. I år gör han sin trettonde säsong i klubben och han varit skölden trogen, med undantag för ett Tysklandsäventyr för två år sedan i Köln.Född och uppväxt i Kil, dryga två och en halv mil från Karlstad, är jubilaren med tröjnummer 22 på ryggen – Per Åslund. Kil-sonen som är en fin karaktärsspelare, har alltid representerat skölden på ett föredömligt sätt. Slagorden Stort Hjärta – Hårt Arbete, är något som personifierar den gode Åslund och det är sällan att han gör en dålig match i den grönvita dressen. Två SM-guld och meriter från Tre Kronor kan klubbikonen stoltsera med.Stort grattis, Per Åslund! Framgångarna du har skördat med den gamla eran, är en värdefull tillgång i ”det nya Färjestad” som nu siktar mot nya höjder. Respekt!När hyllningen var genomförd och blombuketten utdelad, var det då dags för nedsläpp. Äntligen, kände spelarna. Det kunde man i alla fall tro, med tanke på att vi helt saknade avbrott i spelet – fram tills det var 6 minuter och 17 sekunder spelat i matchen. Brynäs framförallt visade helt andra takter än vad dem gjorde i torsdagens match, där Färjestad gasade ifrån i ett tidigt skede och vann med klara 4-1. Gävlelaget hade dubbelt revanschsug, i och med att man behövde ta revansch på sig själva för den bedrövliga insatsen – men också för att motståndet var detsamma.Det är anmärkningsvärt många som inte poängterar att ”krisande” Brynäs egentligen till störst del har problem på sin egen hemmaplan. På bortaplan har man faktiskt tagit poäng i fyra av sex matcher, där tre av dem har varit fullpoängare. Det är ett facit som är mer än godkänt. Hemma i Gävle har man ju dock bara vunnit en match och kammat noll i resterande matcher. Därmed var det väl inte allt för förvånande att Brynäs hade höjt sig flera snäpp till dagens match, på bortaplan just.Med det sagt, var det likväl serieledande Färjestad som avgick med ett visst övertag inför periodvilan. Men Brynäs var som sagt fyllda av ny energi och utmanade hemmalaget på ett helt annat sätt, jämfört med matchen i torsdags kväll. Signifikativt för den första perioden var hur irriterat det var lagen emellan. Inte så konstigt, med tanke på att det inte ens skiljde 48 timmar sedan dem möttes sist. När inledningsperioden skulle summeras, kunde man notera hela tre dubbelutvisningar – vilket är ett kvitto på dem heta känslor som utspelade sig framförallt efter avblåsningar.Värmlänningarna gick till pausvila som det lite bättre laget, vilket inte var helt oväntat. En godkänd period insatsmässigt, man tryckte ner Brynäs med långa anfall i deras zon och satte dem i arbete. Brynäs har ju nyligen signerat målvakten Linus Fernström på ett korttidskontrakt, då de båda ordinarie målvakterna David Rautio och Felix Sandström är skadade. Fernström fick chansen direkt och stod pall efter en period spelad. Mållöst alltså, inför den andra perioden.Mellanakten fortsatte på inslagen väg. Utvisningsflödet var fortsatt högt – Färjestad drog omgående på sig en utvisning i samband med ett längre anfallsförsök från Brynäs sida. Hemmalaget redde ut det komfortabelt, innan det var dags för ombytta roller och det första numerära överläget för de grönvita. När chansen väl gavs, så var Färjestad inte heller sena med att tillvara på det. Säsongsdebuterande lagkaptenen Alexander Johansson serverade snyggt Dick Axelsson till ett alltför bra läge för att missa. Från det som numera har blivit hans favoritposition i powerplay – till vänster i powerplay-uppställningen kunde han avancera och hänga dit 1-0-målet i gôbbhörnet och således bryta dödläget. Anmärkningsvärt, är att detta var första gången Brynäs släppte in ett mål i numerärt underläge sedan Tommy Sjödin tog över som huvudansvarig.Det var en batalj som rycktes sönder av de oändligt många utvisningarna i matchen. Ännu en dubbelutvisning kunde bokföras när Johan Ryno och Jonathan Granström ådrog sig varsin tvåa för roughing, men där den sistnämnde fick addera ytterligare tio minuter på botbänken. Därmed var det en tämligen avslagen match spelmässigt, där intensiteten mestadels höjdes efter avblåsningarna istället med gruff och grin åtskilliga gånger. Men det var fortsatt Färjestad som kontrollerade händelserna ute på isen och gick till sista periodvilan med en uddamålsledning.Gästerna skulle få en smakstart i den tredje perioden. En tilltrasslad situation ledde till att Daniel Mannberg krutade in kvitteringspucken till 1-1 i matchen – pucken satt som en smäck i Lars Haugen s högra kryss. Hipp som happ, så var det utjämnat och öppen match. Hemmalaget tycktes vara i gungning, för kort därefter drog Dick Axelsson på sig en utvisning och nu var det drömläge för Brynäs att vända matchen på en femkrona. Men, fint boxplay-spel levererades och direkt när Axelsson skulle få kliva in igen på isen så skulle det rassla i nätmaskorna bakom Fernström igen. Sebastian Erixon visade prov på fantastisk sinnesnärvaro när han djupt ner i egen zon, med ryggen vänd åt andra hållet, levererar en perfekt passning till utstormande Dick Axelsson från utvisningsbåset. I 2 mot 1-läge tillsammans med Asplund, växelspelar de med varandra innan Dick enkelt kan peta in sitt andra mål i matchen och nionde totalt denna säsongen.Läckert. 2-1. Axelsson blev ny skytteligaledare i och med det målet.Resultatet skulle stå sig matchen ut. Slutresultatet 2-1 är något missvisande, då Färjestad faktiskt tar en komfortabel seger. Man spelade riskminimerande och var solida i egen zon, men man förde samtidigt matchen med järnhand. Brynäs gör faktiskt mål på hemmalagets, i princip, enda stora misstag. Gästrikarna hade inte mycket att sätta emot idag, utan Färjestad kammade stabilt hem alla tre poängen i en match som rent speltekniskt inte var den mest attraktiva. Man liksom väntade bara på att Färjestad skulle städa av matchen och plocka tre nya poäng – så pass dött var det.Det såg ut att vara rejält infekterat mellan lagen denna matchen. Som tidigare nämnt, så påverkade detta matchen som mestadels såg avslagen ut. Som grädden på moset fick vi se ett slagsmål som utbröt efter att Melart tacklade Aaron Palushaj i ryggen, mot sargen och skaffade sig därmed ett matchstraff. Lukas Kilström kände för att markera där – och slagsmålet var igång. Linjedomarna var snabba med att kliva emellan och det ska nog Kilström vara glad för. Den finske jätten Melart hade nog ätit upp honom om han så hade velat. Ytterligare ett matchstraff där för Melart, som kastade handskarna, och likaså fick Kilström 5+20.Eloge till båda lagen som kryddade denna avslagna tillställningen med heta känslor. Ett dubbelmöte som kan summeras med att Färjestad enkelt plockade samtliga sex poäng. Efter tre möten mot gävlelaget denna säsongen, så har man plockat samtliga nio poängen. Bekymmer då för Brynäs som fortsätter sin kräftgång.Vi lägger oktober månad till handlingarna och vi kan konstatera att Färjestad går in i mörka november som serieledare.– Artisten gjorde det som krävdes för att avgöra matchen med sina två mål. Var på ordentligt spelhumör och det är då han är som bäst den gode Dick. Tillsammans med Asplund skapade man huvudbry i Brynäs försvar.Man kan redan nu fastslå att Axelsson är given i OS. Synd då för Färjestad som blir av med honom under det uppehållet – men ärligt talat: om han inte blir uttagen så kommer i alla fall jag kräva att hela landslagsledningen avgår.– Två assist idag och visade vägen på många sätt. Efter att ha bränt ett fint läge i den första perioden, kunde man bevittna hur Filipstadssonen i frustration slog av sin klubba på bänken. Tur var det kanske, för den nya klubban levererade som sagt två assist idag och tillsammans med Dick var de matchens behållning. Assisten till det matchavgörande målet var en riktig läckerbit dessutom – kyla!– Vår kapten var tillbaka – och det med besked. Gnuggade på hårt och jag kan inte märka att han har varit frånvarande i drygt en fjärdedel av säsongen. Fantastiskt förstaassist till Axelssons första mål i matchen. En insats som ger mersmak, välkommen tillbaka – KAPTEN!2-1 (0-0, 1-0, 1-1): 29-15 (11-5, 11-5, 7-5): FBK: 7x2 2x5 2x20 BIF: 7x2 1x5 1x20: 7737