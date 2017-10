Färjestad studsade tillbaka direkt - upp i serieledning

Färjestad studsade omedelbart tillbaka på vinnarspåret under lördagskvällen, när man i klassikermötet med Brynäs mycket rättvist inkasserade tre nya poäng. I kvällens match fick vi dessutom bevittna säsongens första matchstraff i SHL.



Innan pucken hade släppts i Löfbergs Arena denna lördagseftermiddag, fick nyförvärvet från AIK inför denna säsongen, Michael Lindqvist , motta priset som bästa spelaren i SHL under september månad. Valet är föga överraskande – succéforwarden har charmat Karlstadpubliken med bländande ishockey och hade inför dagens drabbning med Brynäs gjort poäng i varje match. Utöver Malmös Frederik Storm , så hittar vi just Lindqvist i toppen av poängligan med imponerande 10 poäng.Brynäs inledde piggast under de inledande minuterna av matchen och skapade sig ett par halvchanser. Det bromsades sedan upp av Aaron Palushajs utvisning, knappt sex minuter in i matchen. Dick Axelsson tackade och tog emot, genom att smälla in sitt femte mål för säsongen med ett slagskott från sin position mitt i slottet rakt upp i David Rautios plockhandskryss – 1-0. I och med det har han nu gjort mål i tre raka matcher och har varit en framstående del i den högpresterande kedjan tillsammans med Rasmus Asplund och Michael Lindqvist.Glädjen skulle dock bli mycket kortvarig hos de grönvita. Tillbaka från sin avstängning och vikarierande förstacenter för skadade Jesper Jensen, tryckte Linus Ölund in kvitteringen till 1-1 på en lös puck knappa halvminuten efter Färjestads ledningsmål. Målet innebar hans första för säsongen och i samband med det så återtog Brynäs taktpinnen i matchen spelmässigt och såg lite hetare ut.De båda lagen spelade med hög intensitet och bjöd även på en hel del känslor i slutdelen av den första perioden. Det delades ut proppar, smällar och det var irriterat efter avblåsningarna – som sig bör när det vankas klassiker-möte. I rampljuset stod Dick Axelsson, vem annars, då han var inblandad i det mesta efter den första perioden.Den första periodvilan såg ut att ha varit väldigt nyttig för hemmalaget. För i mittenakten gick man ut och lade i högsta växel. Publiken hade knappt hunnit infinna sig på sina platser igen innan det stod 3-1 på resultattavlan, drygt fyra minuter in i den andra perioden. Jesse Virtanen fortsätter att visa fina kvalitéer. Det var nämligen han som gjorde att FBK kunde återta ledningen fram till 2-1 efter ett läckert mål. Virtanen tog sig fram i offensivt slott, väggspelade med Per Åslund och lurade sedan ner David Rautio och kunde med sin backhand lyfta in 3-1. Kort därefter stod Martin Johansson för ett bra förarbete fram till ett mål för andra gången i matchen. Efter att han först elegant spelade fram till Axelssons 1-0-mål, så låg han sedan också bakom 3-1-målet då han med ett bra skott bäddade för att Nygård på backhand fiskade upp en retur och således drygade ut ledningen.Förutom en ramträff av Brynäs från Lucas Carlsson s klubba, så var detta en period fullständigt i hemmalagets favör. Den pigga inledningen på mittenakten banade väg för att kunna kontrollera tillställningarna ute på isen, perioden ut.Kontroll skulle bli ledordet för värmlänningarna till den avslutande perioden. Man började slå ifrån tidigt och stängde ytorna för Gävlelaget. Brynäs å sin sida höjde sig ett snäpp och såg ut att kunna göra match av det inledningsvis i tredje perioden. Men effektiviteten hos Färjestad, som har varit en nyckel under säsongsinledningen, är fortsättningsvis hög när man bryter ner Brynäs på ett just så effektivt sätt i slutperioden.Fokuspunkten i perioden skulle dock komma att bli ett matchstraff som Färjestads Anton Grundel tilldelades, första matchstraffet i hela SHL denna säsong. Grundel satte sig i en väldigt dålig sits när han satte klubban mot Jonathan Granströms huvud/haka. Dock ska det sägas att det inte alls är med stor kraft utan snarare att Grundel snuddar vid Granströms haka vilket gör detta till ett ytterst tveksamt och tufft beslut. Två minuter hade man absolut kunnat acceptera alla dagar i veckan. Men matchstraff? Nja.Ironiskt nog är det som sagt nämnde Granström som står för en förstärkning å det grövsta. Vi alla känner ju till den klassiska intervjun från en match under kvartsfinalserien mellan Färjestad och Brynäs 2011, där en irriterad Granström tyckte att Färjestadsspelarna ”bröt benet” varje gång man rörde dem och att de därmed minsann filmade som ett italienskt fotbollslag.Nåväl, man ska ju inte kasta sten i glashus herr Granström. Efter touchen på hakan så flög du ner i isen, men lika snabbt var du uppe på benen – frisk som en nötkärna.Men tji fick Brynäs och Granström i synnerhet. Boxplayspelet var rakt igenom klockrent från Färjestad under hela matchen. Femman man fick efter Grundels matchstraff redde man således ut, tämligen enkelt ska dock sägas.Med fem minuter kvar fick Färjestad vittja nät en sista gång i matchen. Martin Johansson stod för assist till målet för tredje gången under kvällen efter att elegant spelat fram Marcus Nilsson till ett friläge med hjälp av sargen. En upphakad Nilsson till trots, hindrade inte honom från att förvalta friläget och punktera matchen, 4-1, som också blev slutresultatet.Ett trögstartat Brynäs, som dock kom till denna match med två raka segrar i ryggen, har alltså nu fem förluster på sju matcher. Efter dagens match blir pannvecken allt djupare hos dem som sympatiserar med Brynäs då insatsen lämnar mycket övrigt att önska. Färjestad som förlorade sin match senast mot Malmö, men som innan dess hade fem segrar på fem matcher, tog sig tillbaka på vinnarspåret igen och demonstrerade att man blir att räkna med framöver. Vinsten idag innebär att man toppar tabellen, dock med en match mer spelad än jagande Växjö på andraplats som imorgon tar sig an Djurgården.Martin Johansson: Tre förstaassister idag och således en stor segerregissör. Snabbskrinaren visade idag sin breda repertoar med hjälp av sin fina kreativitet och har sammantaget stått för en stark säsongsinledning. 8 poäng (2+6) på 7 matcher vittnar om detta.Dick Axelsson: Den här mannen har tydligen ett ruggigt slagskott också, det fick vi bevis på idag. Inte bara det, Dick Axelssons verktygslåda innehåller mycket. Profilen var som en nagel i ögat på framförallt Johan Alcén och vann matchen i matchen mot honom. Dick kan ena stunden blända oss med finlir för att andra stunden också sätta spöken i huvudet på motståndarna. Det visade han inte minst idag – en sann vinnarskalle som höjer spelarna i hans omgivning. Den som tvekade på Axelsson inför säsongen med tanke på att hans förra säsong blev spolierad av skador, kan sluta oroa sig nu. Fem mål och två assist hittills och vi kan räkna in honom bland toppspelarna i ligan. Fortsätter det så här så är det inte omöjligt att vi får se honom i OS.Jesse Virtanen: Den finske backen går från klarhet till klarhet. Omutlig i egen zon, slår knappt bort en enda passning och bidrar framåt med sitt konstruktiva och kreativa sätt att spela. Toppar backarnas poängliga i och med sitt mål idag.Färjestad – Brynäs(1-1, 2-0, 1-0)(08:01) 31. Dick Axelsson (25. Martin Johansson, 6. Mikael Wikstrand (08:33) 36. Linus Ölund (8. Aaron Palushaj, 51. Marc Zanetti (02:33) 71. Jesse Virtanen (22. Per Åslund, 10. Marcus Nilsson)(03:52) 11. Joakim Nygård (25. Martin Johansson, 73. Anton Grundel)(15:00) 10. Marcus Nilsson (25. Martin Johansson)20-26 (5-10, 10-5, 5-11)Färjestad: 6x2, 1x5, 1x20 Brynäs: 3x26623