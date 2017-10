Gavlerinken Arena, 2017-10-26 19:00

Brynäs - Färjestad



Inför: Brynäs-Färjestad

Klassikermöte eller ”kaffederby” i form av Gevalia mot Löfbergs – vad ni nu än känner för att kalla det. För andra gången denna säsong stundar ett möte mellan de två anrika klubbarna. Brynäs vill ta kliv uppåt från bottenträsket, medan Färjestad vill se till att man fortsättningsvis är serieledare. Men då krävs ett trendbrott.

0 KOMMENTARER 611 VISNINGAR 0 KOMMENTARER611 VISNINGAR EDVIN MLIVIC

På Twitter: edvinmlivic

2017-10-26 09:19:41 På Twitter: edvinmlivic2017-10-26 09:19:41

Seriefinalen mellan ledande Färjestad och tvåan Växjö, slutade i viktoria för smålänningarna på torsdagskvällen. Lakers visade klass och var numret större än Karlstadlaget, som i och med 1-3-förlusten förlorade i Löfbergs Arena för första gången denna säsong. Sista målet av Växjö möttes av applåder från hemmapubliken till och med, ett mål som redan nu är given kandidat till Årets mål.Efter en tung förlust mot Örebro i helgen så är det nu dags för seriefinal i Löfbergs Arena när Växjö Lakers kommer på besök.Ett fullsatt Behrn Arena bjöd på en fin inramning när ligans två stora överraskningslag Örebro och Färjestad ställdes mot varandra för första gången denna säsongen. En sprudlande tillställning, där märkliga studsar stal rubrikerna.Daniel Rehn på FBK-redaktionen på Svenskafans deltog under förberedelserna inför en matchdag hos Färjestad BK när man tog emot Luleå HF under torsdagen.Torsk mot Rögle i tisdags för att sedan studsa tillbaka hemma mot Luleå i torsdags, nu väntar en tuff bortamatch mot ett formstarkt Örebro.Färjestad ångar på i toppen. Segerreceptet ikväll innehöll en hattrickskytt och en assistkung som adderade fyra nya passningspoäng till sitt konto. Karlstadlaget svarade med en fin insats efter debaclet i Ängelholm i tisdags.Luleå gästar Löfbergs Arena under torsdagskvällen. Norrbottningarna kommer från en stark bortaseger mot Malmö senast, medan Färjestad siktar mot att ta revansch från tisdagens nederlag mot Rögle i Ängelholm i tisdags. Vilken reaktion har vi att vänta oss av hemmalaget efter tisdagens besvikelse?Efter ännu en seger senast mot HV71 så tar sig serieledande Färjestad an jumbon Rögle som kommer ifrån en stark seger mot Luleå. Den segern var givetvis viktig för morgondagens motstånd i och med jakten på de andra lagen i bottenskiktet.Färjestad befäster sin serieledning efter kvällens resultat i Kinnarps Arena, när dom vinner över Hemmalaget med 2-4