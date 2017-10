Löfbergs Arena, 2017-10-07 15:15

Färjestad - Brynäs



Inför: Färjestad BK - Brynäs IF

Färjestad ska försöka ta sig tillbaka på vinnarspåret igen när Brynäs kommer på besök till Karlstad.





Denna lördagseftermiddag så kommer Brynäs på besök till Karlstad. Ett Brynäs som började säsongen trevande med fyra raka förluster men som nu har kommit igång och har vunnit de två senaste SHL-matcherna. Under torsdagen så besegrade de



Förra säsongen så möttes dessa båda lagen fyra gånger där Brynäs gick segrande ur tre utav dessa, ska vi gå efter denna statistiken så är det alltså fördel gästerna.



Kollar vi på frånvaron i de båda lagen så kan vi bland annat se att Linus Person äntligen får göra säsongsdebut efter en långdragen skada, han lär vara enormt spelsugen. Nedanför ser vi vilka som saknas till detta möte i de båda lagen.



Ej tillgängliga i FBK:

Alexander Johansson





Ej tillgängliga i BIF:

Juuso Ikonen

Marcus Ersson





Färjestad inledde säsongen med Stefan Stéen i kassen under de tre första matcherna för att sedan byta och låta



Pucken släpps 15:15 i Löfbergs Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på TV4 och C More Sport.







Förmodad laguppställning:

Martin Johansson –

Dick Axelsson – Rasmus Asplund – Michael Lindqvist

Marcus Nilsson –



(Linus Persson)



Jens Westin –

Anton Grundel – Mikael Wikstrand

Sebastian Erixon – Ilari Melart

Theodor Lennström



Lars Haugen

(Stefan Stéen)







Färjestad BK – Brynäs IF

Kl 15:15, TV4 & C More Sport

Färjestad ska försöka ta sig tillbaka på vinnarspåret igen när Brynäs kommer på besök till Karlstad.Under torsdagskvällen åkte Färjestad på sin första förlust för säsongen när man föll borta mot Malmö med 3-2 efter förlängning.Färjestad har inlett säsongen på ett strålande sätt och är obesegrade inför bortamatchen med Malmö.18 timmar efter att matchen tog slut uppe i Mora så var det dags idag igen när lagen möttes i Karlstad och återigen var det Färjestad som vann.Den andra och därmed sista matchen i helgens back to back-möten mellan Färjestad och Mora går av stapeln tidigt under söndagseftermiddagen i Karlstad. Gårdagens match slutade med 5-2-vinst för Färjestad i Jalas Arena, vilket innebär att man nu har tagit fyra raka segrar på lika många matcher. Kan segertåget rulla vidare?Så sent som i fjol stod han och hejade fram sitt älskade Mora till SHL-avencemang i lagets klack, ikväll var det Mikael Wikstrand själv, som med sitt 2-3 såg till att Mora kammade noll.Vi får gå tillbaka till säsongen 2008/09 för att hitta det senaste mötet lagen emellan när det gäller spel i högsta serien. På den tiden var det Elitserien som gällde och förutsättningarna så olika ut. Den säsongen tog Färjestad guld, medan Mora åkte ur högsta serien.Nu, 8 år senare är det äntligen dags igen.Rickard Wallin blev den sjunde spelaren i Färjestad BK:s historia att få sin tröja upphissad i taket i Löfbergs Arena. Då passade hemmalaget på att smälla in lika många mål i en hejdundrande match som föregicks av en magisk hyllningsstund. 7-4 till FBK mot hatkärleken från Göteborg inför en fullsatt arena.Två stora antagonister drabbar samman i den tredje omgången av SHL. Räkna med utsåld arena och fin inramning när göteborgarna är på besök i Löfbergs Arena. Dessutom kommer en viss herre bli hyllad i samband med matchen. Med andra ord är det uppdukat för fest i Karlstad under lördagskvällen.Färjestad åker till Skellefteå och ska försöka visa klass som dom visade i första perioden mot Linköping.