Löfbergs Arena, 2017-09-23 19:00

Färjestad - Frölunda



Inför: Färjestad - Frölunda

Två stora antagonister drabbar samman i den tredje omgången av SHL. Räkna med utsåld arena och fin inramning när göteborgarna är på besök i Löfbergs Arena. Dessutom kommer en viss herre bli hyllad i samband med matchen. Med andra ord är det uppdukat för fest i Karlstad under lördagskvällen.







Klarar man av att följa upp insatsen i Skellefteå?

Man kan gott och väl motivera matcherna mot Frölunda som de tuffaste under säsongen. Med all respekt för Linköping och Skellefteå, rivalmötena ger matcherna en helt annan karaktär och det är många som räknar med att se göteborgarna som slutsegrare och finalist framåt våren. Det blir mycket intressant att se om de grönvita klarar av att hantera trycket och pressen att leverera inför den stora och förväntansfulla hemmapubliken. De två inledande fighterna har minst sagt gett mersmak.



Färjestad har inlett säsongen väl och lär ju gärna vilja fortsätta på den inslagna vägen. Således lär man mönstra samma lag som senast i Skellefteå, med undantag för

Håll koll på: Kedjan med Axelsson-Asplund-Lindqvist. Denna trio har inlett mycket starkt och förtroendeingivande, förhoppningsvis kan de fortsätta förtrolla oss med bländande ishockey.



I Frölunda-lägret kan vi förvänta oss ett starkt lag som tar med sig ett gott självförtroende i ryggen. Göteborgarna har precis samma poängutdelning som Färjestad, men det går att argumentera för att Frölunda har haft betydligt skönare upptakt med tanke på att man har mött bottentippade lag i form av



Frölundas lag är intakt sedan matchen mot Karlskrona, där man avfärdade Blekingelaget bekvämt med seger-siffrorna 3-0. Sedan tidigare saknas Carl Grundström och



Magikern

Passa på att njuta av megatalangen



Nummer 51 förevigas

4 SM-guld. 12 säsonger. 542 matcher. 106 mål. 205 assist. 311 poäng (i SHL).

Tack för allt, Rickard Wallin! Kvällen är din, nu ska 51:an upp i taket i Löfbergs Arena.



Du har varit ett föredöme, en sann idol.

Tack för att du har visat vad Stort Hjärta – Hårt Arbete har inneburit. Tack för att du har visat vägen och implementerat en vinnarkultur i vår kära klubb med din vinnarmentalitet och ditt ledarskap. Du har, i med- och motgång, alltid stått där längst fram med dina djuriska ögon och varit en fanbärare. Du, om någon, har ärat våra färger i ur och skur.



Tack för alla minnen, vår hjälte. Så oerhört välförtjänt.



Förväntad laguppställning, Färjestad BK:

Kedjor:

11. Nygård – 61. Ryno – 25. M. Johansson

28. Axelsson – 74. Asplund – 34. Lindqvist

22. Åslund – 12. Bäck – 10. Nilsson

29. O. Steen – 36. Fogström – 28. Zetterlund

Extra: 67. Törngren



Backpar:

3. Westin – 71. Virtanen

6. Wikstrand – 8. Nordsäter

50. Erixon – 81. Lennström

4. Leandersson



Målvakt:

26. Steen (30. Haugen)



Förväntad laguppställning, Frölunda:

Kedjor:

81. Lasch – 20. Lundqvist – 51. Rosseli Olsen

12. Friberg – 21. Ehn – 11. Olofsson

17. Stålberg – 59. Hjalmarsson – 10. Bergenheim

27. Westerholm – 7. Westerholm – 44. Widerström

46. Fjellström



Backpar:

15. Donovan – 5. Almquist

26. Dahlin – 26. Nyberg

18. Nørstebø – 56. Sigalet

6. Gunnarsson



Målvakt:

33. Mattsson (37.Gustafsson) Fem poäng av sex möjliga har Färjestad hittills lyckats plocka. Med tanke på att motståndarna har hetat Linköping respektive Skellefteå, som på förhand är topptippade, så är det en fin inledning som Färjestad har stått för. Den på förhand tuffa inledningen på säsongen rullar dock vidare i och med mötet mot ännu en guldfavorit i form av Frölunda. ”Det nya Färjestad” står inför sitt första stora test denna säsong.Man kan gott och väl motivera matcherna mot Frölunda som de tuffaste under säsongen. Med all respekt för Linköping och Skellefteå, rivalmötena ger matcherna en helt annan karaktär och det är många som räknar med att se göteborgarna som slutsegrare och finalist framåt våren. Det blir mycket intressant att se om de grönvita klarar av att hantera trycket och pressen att leverera inför den stora och förväntansfulla hemmapubliken. De två inledande fighterna har minst sagt gett mersmak.Färjestad har inlett säsongen väl och lär ju gärna vilja fortsätta på den inslagna vägen. Således lär man mönstra samma lag som senast i Skellefteå, med undantag för Anton Grundel som saknas inför kvällens drabbning. Det som såg ut som en mycket svår skada, visade sig ”bara” vara en muskelskada som gör Grundel åsidosatt i ungefär en vecka, säger lagets medicinskt ansvarige Mattias Hell i en kommentar på Färjestad BK:s Twitter. Detta gör att Alexander Leandersson får göra säsongsdebut samt att vi kan räkna med mer speltid för Theodor Lennström och Lucas Nordsäter på backplats. Som sista utpost kan vi räkna med Stefan Steen som har visat stabilt målvaktsspel inledningsvis. Sedan tidigare saknas kapten Alexander Johansson, Linus Persson Ilari Melart samt långtidsskadade Ole-Kristian Tollefsen . Dessa är alltså inte att räkna med under lördagskvällen.Håll koll på: Kedjan med Axelsson-Asplund-Lindqvist. Denna trio har inlett mycket starkt och förtroendeingivande, förhoppningsvis kan de fortsätta förtrolla oss med bländande ishockey.I Frölunda-lägret kan vi förvänta oss ett starkt lag som tar med sig ett gott självförtroende i ryggen. Göteborgarna har precis samma poängutdelning som Färjestad, men det går att argumentera för att Frölunda har haft betydligt skönare upptakt med tanke på att man har mött bottentippade lag i form av Mora och Karlskrona. Med det sagt, så har indianerna inlett lovande och har visat att de tillhör toppskiktet i SHL – föga förvånande.Frölundas lag är intakt sedan matchen mot Karlskrona, där man avfärdade Blekingelaget bekvämt med seger-siffrorna 3-0. Sedan tidigare saknas Carl Grundström och Lias Andersson som befinner sig på NHL -camp i Toronto respektive New York (Rangers). Saknas gör också Johannes Johannessen och Filip Westerlund , precis som i tidigare matcher. Det fanns till en början frågetecken för Adam Almquist och Sean Bergenheim , men de båda herrarna har givits klartecken för spel ikväll.Magikern Ryan Lasch har redan stänkt in tre mål i de inledande två matcherna och tillsammans med Joel Lundqvist utgör de en farlig duo att se upp för, för Färjestads del. Men Frölunda har en så pass snuskig bredd, framförallt på forwardssidan, så det gäller att vara vaken när göteborgarna sätter fart där ute på banan.Passa på att njuta av megatalangen Rasmus Dahlin . Den framtida superstjärnan är ensam värd entrépengen.4 SM-guld. 12 säsonger. 542 matcher. 106 mål. 205 assist. 311 poäng (i SHL).Tack för allt, Rickard Wallin! Kvällen är din, nu ska 51:an upp i taket i Löfbergs Arena.Du har varit ett föredöme, en sann idol.Tack för att du har visat vad Stort Hjärta – Hårt Arbete har inneburit. Tack för att du har visat vägen och implementerat en vinnarkultur i vår kära klubb med din vinnarmentalitet och ditt ledarskap. Du har, i med- och motgång, alltid stått där längst fram med dina djuriska ögon och varit en fanbärare. Du, om någon, har ärat våra färger i ur och skur.Tack för alla minnen, vår hjälte. Så oerhört välförtjänt.Kedjor:11. Nygård – 61. Ryno – 25. M. Johansson28. Axelsson – 74. Asplund – 34. Lindqvist22. Åslund – 12. Bäck – 10. Nilsson29. O. Steen – 36. Fogström – 28. ZetterlundExtra: 67. TörngrenBackpar:3. Westin – 71. Virtanen6. Wikstrand – 8. Nordsäter50. Erixon – 81. Lennström4. LeanderssonMålvakt:26. Steen (30. Haugen)Kedjor:81. Lasch – 20. Lundqvist – 51. Rosseli Olsen12. Friberg – 21. Ehn – 11. Olofsson17. Stålberg – 59. Hjalmarsson – 10. Bergenheim27. Westerholm – 7. Westerholm – 44. Widerström46. FjellströmBackpar:15. Donovan – 5. Almquist26. Dahlin – 26. Nyberg18. Nørstebø – 56. Sigalet6. GunnarssonMålvakt:33. Mattsson (37.Gustafsson)

0 KOMMENTARER 137 VISNINGAR 0 KOMMENTARER137 VISNINGAR EDVIN MLIVIC

2017-09-23 15:01:14

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-09-23 15:01:14

Färjestad

2017-09-21 22:16:00

Färjestad

2017-09-21 07:01:30

Färjestad

2017-09-16 21:11:29

Färjestad

2017-09-15 10:27:00

Färjestad

2017-09-07 18:28:57

Färjestad

2017-08-27 17:14:35

Färjestad

2017-08-26 17:22:08

Färjestad

2017-08-17 21:17:40

Färjestad

2017-08-16 16:40:36

ANNONS:

Två stora antagonister drabbar samman i den tredje omgången av SHL. Räkna med utsåld arena och fin inramning när göteborgarna är på besök i Löfbergs Arena. Dessutom kommer en viss herre bli hyllad i samband med matchen. Med andra ord är det uppdukat för fest i Karlstad under lördagskvällen.Färjestad åker till Skellefteå och ska försöka visa klass som dom visade i första perioden mot Linköping.Säsongens första bortamatch står för dörren, Färjestad beger sig norrut för match mot SkellefteåEfter att ha tappat en tvåmålsledning på drygt en minut så kunde Färjestad tillslut ändå vinna premiären.Det är äntligen dags för SHL-premiär! Imorgon tar sig Färjestad an Linköping som ser ut att bli en mycket jämn match, inte minst med tanke på att lagen spelade i Filipstad under försäsongen där Linköping vann med 3-4.Det återstår nu två träningsmatcher för Färjestads del innan SHL drar igång, nästa match spelas i Örebro på fredagskvällen när Örebro står för motståndet.Färjestad besegrade under söndagseftermiddagen Södertälje efter en stabil insats, slutresultatet skrev till 5-1.Det har nu gått över en vecka sedan den senaste matchen för Färjestads del, nu är det dags för match igen när de möter Södertälje i Eskilstuna.Det började väldigt bra för Färjestad i Rasmus Asplunds hemstad Filipstad i träningsmatchen mot Linköping, men man fick se sig besegrade till slut ändå.Efter att ha spelat de två inledande matcherna för säsongen på lika många dagar så var det nog välbehövlig vila för laget efter Strömstad Hockey Classic. Nu är det dock dags för match igen när Linköping står för motståndet uppe i Filipstad.