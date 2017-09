Jalas Arena, 2017-09-30 18:00

Inför säsongen diskuterades det om Dick Axelsson skule bli en flipp eller flopp. 4 poäng på de tre första matcherna, talar sitt tydliga språk!

Inför Mora IK - Färjestad BK

Vi får gå tillbaka till säsongen 2008/09 för att hitta det senaste mötet lagen emellan när det gäller spel i högsta serien. På den tiden var det Elitserien som gällde och förutsättningarna så olika ut. Den säsongen tog Färjestad guld, medan Mora åkte ur högsta serien.Nu, 8 år senare är det äntligen dags igen.



Årets första back to back möte står för dörren när Färjestad inleder det första av två möten mot



Moras start på comebacken i högsta ligan har varit helt okej. Man har både kännt på hur känns och vinna men också förlora, då man på de tre första matcherna inkasserat en trepoängare, en övertidsförlust samt en ren förlust. Laget har liksom Färjestad haft en veckas uppehåll när de nu ställs mot SHL: s kanske formstarkaste lag för tillfället. Färjestads 15 gjorda mål hittills, vittnar om ett målsnitt på 5 mål per match, så det gäller För Mora att spela sina kort rätt för att de ska någon chans till poäng trots hemmaplansfördel mot SHL:s målgladaste lag.



Till dagens match kan man skymta några förändringar i Karlstadlaget. Ikväll gör nämligen Färjestads minst sagt tunga nyförvärv



Förmodad Laguppställning



Backpar:



3.Westin – 71 .Virtanen

6. Wikstrand – 73.Grundel

50. Erixon – 81. Lennström

41. Melart – 4. Leandersson



Kedjor:

25. M. Johansson – 61.Ryno – 11.Nygård

34. Lindqvist – 74. Asplund – 31 Axelsson

10. Nilsson – 29. Steen – 22. Åslund

8. Zetterlund – 36. Fogström – 67. Törngren



Målvakt:

30.





KL. 18.00, Cmore Hockey

Moras start på comebacken i högsta ligan har varit helt okej. Man har både kännt på hur känns och vinna men också förlora, då man på de tre första matcherna inkasserat en trepoängare, en övertidsförlust samt en ren förlust. Laget har liksom Färjestad haft en veckas uppehåll när de nu ställs mot SHL: s kanske formstarkaste lag för tillfället. Färjestads 15 gjorda mål hittills, vittnar om ett målsnitt på 5 mål per match, så det gäller För Mora att spela sina kort rätt för att de ska någon chans till poäng trots hemmaplansfördel mot SHL:s målgladaste lag.Till dagens match kan man skymta några förändringar i Karlstadlaget. Ikväll gör nämligen Färjestads minst sagt tunga nyförvärv Ilari Melart sin debut. Med en del skador i laget, känns det skönt att få in en rutinerad och stabil pjäs i backlinjen. Den så kallade " Finska Jättebjörnen" ser ut att matchas ihop med Färjestadprodukten Alexander Leandersson . Detta innebär att Lucas Nordsäter som gjort det riktigt bra hittills, petas ner till J-20 laget. Likaså sker med den så lovande och talangfulla forwarden Oskar Bäck, som även han har gjort det riktigt bra i A-laget. Hans plats tas istället av Christoffer Törngren, nyförvärvet från HV71 som nu är helt återhämtad från den operation han på försäsongen genomgick. Även Anton Grundel hoppas vara tillbaka till kvällens match. Backen ådrog sig en muskelskada, efter en otäck situation borta mot Skellefteå. Han gav dock lugnande besked redan dagen efter och skadan, en skada som såg ut att kunna ta månader att hämta sig ifrån tycks ha bevakats med änglavakt. –" Jag har förbrukat mina skador nu, nu är hockeygudarna med mig framöver. Nu är det bara flyt resten av karriären" säger Grundel i en intervju med VF. Positivt ser det även ut för Linus Persson , som hittills inte hunnit med en enda match i SHL denna säsong. Men Färjestads medicinska team meddelar att Persson kan vara aktuell för spel mot Brynäs kommande vecka. Allt jämnt har vi våran efterlängtade Kapten Alexander Johansson skadad, och tyvärr ser det ut att dröja ytterligare innan han är tillbaka i spel.

2017-09-30 14:41:58

