Skellefteå Kraft Arena, 2017-09-21 19:00

Skellefteå - Färjestad



Inför: Skellefteå AIK - Färjestad BK

Säsongens första bortamatch står för dörren, Färjestad beger sig norrut för match mot Skellefteå





Färjestad inledde säsongen i lördags när man på hemmaplan besegrade Linköping med 3–2 efter straffar. Karlstadslaget spelade bra under de två första perioderna för att sedan tappa initiativet i tredje, därmed tappade man även 1 poäng. Dock starkt att komma tillbaka och ta extrapoängen i vad som totalt sett får anses som en bra premiär.



Skellefteå premiärspelade i tisdags då de besegrade



Kollar vi på skadeläget i de båda lagen så ser det ut exakt som i premiären:



Ej tillgängliga i FBK:

Alexander Johansson

Linus Persson

Ilari Melart





Ej tillgängliga i SAIK:

Bud Holloway

Johan Alm

Anton Danielsson



Stefan Stéen stod i premiären för Färjestads del och Joni Ortio vaktade Skellefteås mål, där lär det inte blir några förändringar men tanke på att båda gjorde bra ifrån sig och respektive lag vann sin match.



Pucken släpps 19:00 i Skellefteå Kraft Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på C More Live







Förmodad laguppställning:

Martin Johansson –

Dick Axelsson – Rasmus Asplund – Michael Lindqvist

Marcus "Lilliz" Nilsson – Niklas Fogström – Per Åslund



(Christoffer Törngren)



Jens Westin –

Anton Grundel – Mikael Wikstrand



Theodor Lennström



Stefan Stéen

(Lars Haugen)







Skellefteå AIK – Färjestad BK

Kl 19:00, C More Live

