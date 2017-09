Släkten är värst

Så sent som i fjol stod han och hejade fram sitt älskade Mora till SHL-avencemang i lagets klack, ikväll var det Mikael Wikstrand själv, som med sitt 2-3 såg till att Mora kammade noll.

Inför kvällens match, intervjuades Färjestads Mikael Wikstrand om kvällens för hans del kanske extra speciella match. Wikstrand tillhörde nämligen Mora IK mellan åren 2009- 2013. Så sent som i fjol stod han i Moras klack, när han hejade fram sin moderklubb till SHL-avancemang. " Det kändes som en kul grej, ett sätt att få ge tillbaka något till klubben som betytt mycket för mig" säger han. Han menade också på att Mora kommer gå ut hårt, men så länge vi klarar av den inledande pressen, så ska det hela nog falla Färjestads väg.Ganska omgående så tar Mora kommandot och dryga minuten spelad är hemmalaget farligt nära att ta ledning. Som en räddande ängel på mållinjen finns Anton Grundel , som kan avvärja farligheten när Färjestads målvakt Haugen var satt ur position. Färjestad var dock inte chanslösa, utan stack med jämna mellan rum iväg på halvfarliga kontringar. Skillnaden lagen emellan var just det, att Mora anföll som ett lag, medan Färjestad inledningsvis, skapade det mesta genom individuella prestationer. Men Färjestad åt sig in mer och mer och efter halva perioden spelad, var rollerna i stort sätt ombytta. Per Åslund var ett stolpskott ifrån att ge Färjestad ledningen, men Mora-keepern Engstrand hade sina "bästa vänner" med sig denna gång.Perioden skulle istället svänga tillbaka ännu en gång, det efter att Anton Grundel dragit på sig en tvåa för hooking på Moras Mattias Bromé.Efter spel med skilt manskap, var Mora återigen tillbaka i förarsätet. Man hade visserligen gått mållösa ur sitt spel med en man mer, trots fin fint spel, men trycket kvarstod. Tiden rann dessvärre iväg sett med Moraögon och perioden slutade 0-0I Paus intervjuades Färjestads Per Åslund, samma Åslund som lite tidigare satt en puck i stolpen. I frågan om vad som skulle vara avgörande i kvällens möte svarade han att: -" Vi märker att dom åker mycket skridskor och är starka framför mål. Det gäller att vi är starka i försvaret och så kontrar vi på dom. Vi vet vårt spel och hur vi ska spela, så det gäller att vi går ut i andra och tar tag i pucken".Liksom i första perioden, är det Mora som tar tag i taktpinnen igen. Den snabba och inledande pressen leder omgående till ett stolpskott och strax därpå får man en utvisning med sig. Det är återigen Anton Grundel som drar på sig en utvisning. Men om första numerära överläget var briljant, så var detta raka motsatsen. Man spelade slarvigt vilket ledde till att Färjestad relativt enkelt kan städa av spelet.Ännu ett avklarat spel med en man mindre hade gett Färjestad vatten på sin kvarn och strax därpå kunde man också ta ledningen. Nyförvärvet Ilari Melart snappar upp en puck och sänder iväg en missil från blålinjen vilket innebär 0-1 för gästerna. Strax därefter skulle Färjestad få sitt första numerära överläge, det efter att Moras Robin Johansson utvisats två minuter. Nästan omedelbart Får Michael Lindqvist pucken, han vandrar in mot kassen och avlossar ett otagbart skott ovanför Engstrands vänstra axel. 2-0 var ett faktum.Efter drygt halva perioden spelad, drar Oskar Steen på sig en utvisning och Mora får en gyllene biljett tillbaka in i spel. Ännu en biljett ges när Färjestad drar på sig ett lagstraff vilket leder till spel 5-3 för Mora i 1 minut. Mora reducerar till 1-2 precis när färjestads fjärde man kommit in på isen genom David Kase.Målet hade verkligen tänt en glöd hos Mora och bara sekunder senare, är man nära att kvittera via en Foppa-dragning, men denna gång är det Haugen som har stolparna på sin sida.Mora drar på sig ännu en utvisning, denna gången för puckout. Men denna gången ger man inte Färjestad chansen att vandra inåt i zon och kan via ett fint försvarsspel värja sig för ytterligare baklänges mål. Men med tio sekunder kvar av perioden skulle det ändå ringa ännu en gång bakom Engstrand. Det är Mikael Wikstrand som smyger sig med upp i ett anfall och avslutar kliniskt högt intill Engstrands högra stolpe. Wikstrand valde dock att inte fira målet av förklarliga skäl.Perioden slutar 1-3Spelet inleds väldigt ostrukturerat och pendlar fram och tillbaka mellan zonerna utan direkt tendens till ordnat spel. Först vid halva perioden spel börjar pulsen stiga, i samband med det drar Mora på sig en utvisning och Färjestad får återigen chansen i powerplay . Men målen uteblir. Men nu börjar Mora att bli desperata, vilket leder till chansspel och det i sin tur leder till flertalet kontringsmöjligheter sett med Färjestadsögon. Samtidigt ligger Färjestad väldigt bra positionerat i försvaret, vilket tvingar ut Mora i kanterna. Mora chansar tidigt med att rycka keepern, vilket endast leder till att Jesse Virtanen kan lägga in pucken i öppen kasse med 4 min kvar att spela.Två minuter senare reducerar dock Mora ännu en gång, denna gång genom Färjestadsbekantingen John Persson, som efter en sargretur kan raka in pucken i ett stort sett öppet mål. Det ger Mora ännu en chans att rycka keepern, men efter att ha slarvat med uppspelet från egen zon, når pucken fram till Rasmus Asplund , som stensäkert sätter 2-5 , sitt tredje mål för säsongen.Matchen slutar 2-5 och Färjestads härliga era håller i sig. Även målsnittet förblir intakt då man inför matchen stod på fem mål i snitt per matchen och genom kvällens 5 mål även här når upp till den kvoten.Notera även att det avgörande målet gjordes av Mikael Wikstrand, vilket gör att man med ett leende på läpparna ännu en gång kan konstatera att den gamla klyschan " Släkten är värst" ännu en gång visar sig vara något mer än bara en klyscha.Ilari Melart : Hans första match för säsongen och han inleder med att göra mål direkt! Bästa tänkbara start!Michael Lindqvist: Nyförvärvet från Hockeyallsvenskan trummar vidare och noteras för 1+1 ikväll. Johan Ryno : Den vikarierande kaptenen har ännu inte gjort mål denna säsong, men med två assist ikväll, går han upp i ensam ledning i SHL:s assistliga!Ilari Melart ( S.Erixon, J.Ryno)Michael Lindqvist ( J.Virtanen, M.Nilsson)David Kase ( M.Bailey, J.Lagace)Mikael Wikstrand ( J.Ryno, M. Lindqvist)Jesse VirtanenJohn Persson ( D.Kase, K. Ellerby)Rasmus Asplund ( M.Johansson)